Gia Lai có 12 thành viên tham dự Giải vô địch thế giới và Giải vô địch trẻ võ cổ truyền Việt Nam - Italia 2026

(GLO)- Ngày 27-8, Cục Thể dục thể thao Việt Nam (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) ban hành Quyết định số 1291/QĐ-TDTTVN về việc cử đội võ cổ truyền quốc gia tham dự Giải vô địch thế giới và Giải vô địch trẻ võ cổ truyền Việt Nam - Italia năm 2026.

Giải vô địch thế giới và Giải vô địch trẻ võ cổ truyền Việt Nam - Italia 2026 do Liên đoàn Thế giới Võ cổ truyền Việt Nam tổ chức, sẽ diễn ra từ ngày 30-9 đến 5-10, tại thành phố Cervia, Italia.

Đội võ cổ truyền quốc gia Việt Nam gồm 83 thành viên, do TS. Nguyễn Ngọc Anh - Chủ tịch Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam làm Trưởng đoàn.

Trong đó, đoàn Gia Lai có 12 thành viên, gồm ông Bùi Trung Hiếu - Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Phó Chủ tịch Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam làm cán bộ đoàn; võ sư cao cấp Trần Duy Linh - Giám đốc Trung tâm Võ thuật cổ truyền Bình Định làm trọng tài; cùng 10 vận động viên (VĐV) gồm: 3 VĐV tranh tài ở nội dung đối kháng và 7 VĐV thi đấu quyền thuật.

VĐV Trần Võ Song Thương tích cực tập luyện với mong muốn đạt thành tích cao tại giải đấu quốc tế. Ảnh: H.V

Theo điều lệ, giải gồm các nội dung đối kháng và quyền thuật, dành cho nhiều nhóm tuổi. Ở nhóm VĐV từ 18-40 tuổi, nội dung đối kháng được chia thành 2 hình thức.

Hình thức 1 (H1, không đội mũ, không mặc giáp) có 5 hạng cân nam, gồm 54, 57, 60, 64 và 68 kg; nữ gồm 3 hạng cân 54, 57 và 60 kg. Hình thức 2 (H2, đội mũ, mặc giáp và đeo bọc chỏ) có 12 hạng cân nam, từ 51-95 kg và 6 hạng cân nữ, từ 51-68 kg

Ở nội dung quyền thuật, giải tổ chức nhiều nhóm thi đấu cá nhân và đối luyện. Nhóm 18-40 tuổi có các nội dung quyền quy định, quyền tự chọn, đối luyện. VĐV từ 41-60 tuổi thi đấu quyền tự chọn và đối luyện.

VĐV Trần Thị Thảo Hiền góp mặt ở nội dung quyền thuật. Ảnh: H.V

Ở nhóm tuổi trẻ, các VĐV được chia thành các nhóm 15-17 tuổi, 11-14 tuổi và 6-10 tuổi, tranh tài ở quyền quy định, quyền tự chọn; nhóm dưới 17 tuổi còn có thêm nội dung biểu diễn tập thể và đối luyện.

Đây là cơ hội để các VĐV Việt Nam cọ xát, kiểm chứng trình độ chuyên môn, tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế; đồng thời học hỏi, giao lưu với các nền võ thuật khác, nâng cao bản lĩnh, hoàn thiện kỹ thuật và chiến thuật, qua đó góp phần quảng bá, lan tỏa giá trị của võ cổ truyền Việt Nam trên đấu trường quốc tế.