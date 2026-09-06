170 VĐV tranh tài tại Đại hội TDTT môn võ cổ truyền tỉnh Gia Lai 2026

(GLO)- Sáng 6-9, tại Nhà thi đấu thể thao tỉnh Gia Lai, các nội dung thi đấu môn võ cổ truyền trong khuôn khổ Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Gia Lai lần thứ I - 2026 đã chính thức khởi tranh.

Đại hội TDTT môn võ cổ truyền tỉnh Gia Lai lần thứ I - 2026 diễn ra tại Nhà thi đấu thể thao tỉnh và Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn); thu hút 170 VĐV đến từ 24 đơn vị xã, phường và ngành trong tỉnh.

Các VĐV tranh tài ở 31 nội dung, trong đó có 13 nội dung quyền thuật, đối luyện và 18 nội dung đối kháng. Ở nội dung quyền thuật và đối luyện có 10 nội dung quyền cá nhân nam, nữ và 3 nội dung đối luyện.

Ở nội dung quyền cá nhân nam có các bài: Lão hổ thượng sơn, Lão mai quyền, Song tuyết kiếm, Độc lư thương và Siêu xung thiên; nữ tranh tài ở các bài: Ngọc trản quyền, Hùng kê quyền, Thái côn sơn, Thanh long độc kiếm và Phong hoa đao. Nội dung đối luyện gồm: tay không chống tay không, tay không chống binh khí và binh khí chống binh khí.

Ở nội dung đối kháng, các VĐV nam tranh tài ở 10 hạng cân, từ trên 42 kg đến 80 kg; VĐV nữ thi đấu 8 hạng cân, từ trên 39 kg đến 68 kg.

Đây là dịp đánh giá chất lượng phong trào tập luyện, thi đấu võ cổ truyền tại các địa phương, đơn vị; qua đó, phát hiện, tuyển chọn những VĐV có năng lực, góp phần xây dựng lực lượng kế cận cho thể thao thành tích cao của tỉnh.