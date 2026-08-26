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Gia Lai đứng nhì toàn đoàn tại Giải vô địch trẻ võ cổ truyền quốc gia năm 2026

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HUỲNH VỸ
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(GLO)- Kết thúc thi đấu tại Giải vô địch trẻ võ cổ truyền quốc gia lần thứ XXVII năm 2026, đoàn vận động viên Gia Lai đã giành tổng cộng 39 huy chương ở cả 2 nội dung quyền thuật và đối kháng.

Cụ thể, ở nội dung quyền thuật là đoàn TP. Hồ Chí Minh đứng nhất toàn đoàn với 17 huy chương vàng (HCV), 15 huy chương bạc (HCB) và 5 huy chương đồng (HCĐ).

Đoàn Gia Lai đứng vị trí thứ hai với 10 HCV, 9 HCB và 6 HCĐ; đoàn Hà Nội xếp thứ ba với 5 HCV, 3 HCB và 7 HCĐ.

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Đoàn Gia Lai xếp thứ nhì toàn đoàn nội dung đối kháng với 8 HCV, 4 HCB, 2 HCĐ. Ảnh: ĐVCC

Ở nội dung đối kháng, đoàn chủ nhà Thanh Hóa dẫn đầu toàn đoàn với 12 HCV, 1 HCB, 7 HCĐ. Đoàn Gia Lai xếp thứ nhì với 8 HCV, 4 HCB, 2 HCĐ. Xếp thứ ba là đoàn TP. Hồ Chí Minh với 7 HCV, 6 HCB, 10 HCĐ.

Như vậy, tại giải đấu này, đoàn Gia Lai giành tổng cộng 39 huy chương, với 18 HCV, 13 HCB và 8 HCĐ, xếp thứ nhì toàn đoàn ở cả 2 nội dung quyền thuật và đối kháng.

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Đoàn Gia Lai giành tổng cộng 18 HCV, 13 HCB và 8 HCĐ ở cả 2 nội dung quyền thuật và đối kháng. Ảnh: ĐVCC

Giải vô địch trẻ võ cổ truyền quốc gia lần thứ XXVII năm 2026 do Cục Thể dục thể thao phối hợp với Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam và Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa tổ chức, diễn ra từ ngày 19 đến 26-8 tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Thanh Hóa (phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa).

Giải quy tụ hơn 700 VĐV đến từ 25 tỉnh, thành phố và ngành trên cả nước. Trong đó, Gia Lai tham gia 76 VĐV, gồm 56 VĐV thi đấu nội dung quyền thuật và 20 VĐV thi đấu đối kháng.

Đây là dịp để các VĐV trẻ tiếp tục thử sức trên đấu trường quốc gia, qua đó phát hiện những nhân tố triển vọng bổ sung cho lực lượng kế cận.

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