Gia Lai quyết tâm vượt khó tại Giải vô địch trẻ võ cổ truyền quốc gia

(GLO)- Giải vô địch trẻ võ cổ truyền quốc gia năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 17 đến 26-8 tại Nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Thanh Hóa, với sự tham gia của các đội tuyển đến từ các tỉnh, thành phố và ngành Quân đội, Công an trên toàn quốc.

Dù không đủ lực lượng góp mặt ở nhiều nội dung, nhưng đoàn Gia Lai vẫn quyết tâm tranh chấp thứ hạng cao toàn đoàn.

Ở giải năm nay, các nội dung đối kháng chia thành 3 nhóm tuổi, gồm 12-13, 14-15 và 16-17 tuổi. Nhóm 12-13 tuổi thi đấu 19 hạng cân nam, nữ; nhóm 14-15 tuổi và 16-17 tuổi thi đấu 42 hạng cân. Đáng chú ý, VĐV 12-13 tuổi và 14-15 tuổi thi đấu dưới thảm, trong khi nhóm 16-17 tuổi thi đấu trên võ đài.

Các vận động viên đối kháng tích cực tập luyện chuẩn bị cho giải. Ảnh: H.Q

Trong khi đó, các nội dung quyền thuật được chia thành các nhóm 6-10, 11-14 và 15-17 tuổi. Các nội dung quyền thuật gồm quyền quy định, quyền tự chọn đặc trưng của võ cổ truyền, quyền tập thể và đối luyện. Với nhóm 6-10 tuổi, các bài quy định gồm Căn bản công pháp số 1, Thần Đồng Quyền, Thanh Long Độc Kiếm, Lão Hổ Thượng Sơn và Thái Sơn Côn.

Nhóm 11-14 tuổi thi đấu Căn bản công pháp số 2, Ngọc Trản Quyền, Huỳnh Long Độc Kiếm, Phong Hoa Đao và Bát Quái Côn. Nhóm 15-17 tuổi thi đấu Căn bản công pháp số 3, Lão Mai Quyền, Siêu Xung Thiên, Độc Lư Thương và Song Tuyết Kiếm.

Đối với nội dung quyền tự chọn, VĐV được lựa chọn nhiều loại quyền tay không và binh khí đặc trưng của võ cổ truyền như đơn đao, đơn kiếm, song kiếm, đại đao, trường thương, trường côn, tam tiết côn, lưỡng tiết côn và nhiều loại binh khí khác.

Nội dung đối luyện gồm 3 hình thức: Tay không chống tay không, tay không chống binh khí và binh khí chống binh khí. Mỗi bài đối luyện có từ 3-5 VĐV, được thi đấu nam với nam, nữ với nữ hoặc phối hợp nam - nữ.

Theo điều lệ, mỗi VĐV chỉ được đăng ký 1 hạng cân đối kháng và tối đa 3 nội dung quyền thuật, gồm 1 bài quyền quy định hoặc quyền tự chọn, 1 bài đối luyện và 1 bài quyền tập thể. Mỗi nội dung chỉ được tổ chức thi đấu khi có ít nhất 3 VĐV hoặc đội thuộc 3 đơn vị khác nhau đăng ký.

Theo thống kê của ban tổ chức, giải lần này thu hút hơn 700 VĐV thuộc 25 đoàn tham gia. Trong đó, đoàn TP. Hồ Chí Minh có số lượng VĐV đông đảo nhất với 112 VĐV (78 VĐV quyền thuật và 34 VĐV đối kháng). Đoàn Gia Lai có 76 VĐV góp mặt, đứng thứ 2 về số lượng, trong đó, nội dung đối kháng chỉ có 20 VĐV.

HLV Lê Trung Kỳ thị phạm các đòn thế cho VĐV trong một buổi tập. Ảnh: H.Q

Ông Lê Trung Kỳ - HLV nội dung đối kháng Trung tâm Võ thuật cổ truyền Bình Định - cho biết: “Lực lượng trong biên chế ít, nên chúng tôi chỉ có 15 VĐV của Trung tâm, còn 5 VĐV lấy từ cơ sở lên đào tạo trong khoảng 1 tháng để thi đấu.

Việc tập huấn ngắn hạn chắc chắn ảnh hưởng đến thành tích thi đấu, nhưng không còn cách nào khác. Dù vậy, chúng tôi vẫn đặt mục tiêu lọt vào top 3 đơn vị dẫn đầu ở nội dung đối kháng”.

Trong khi đó, đội quyền thuật trẻ còn khó khăn hơn, khi chỉ có 9 VĐV thuộc biên chế đội tuyển; 17 VĐV từ các CLB, võ đường phong trào được tập trung tập luyện chung cùng đội tuyển khoảng 2-3 tuần qua. Với 26 VĐV, đội quyền thuật trẻ Gia Lai đăng ký thi đấu 29 nội dung, trong khi đoàn TP. Hồ Chí Minh đăng ký đến 46 nội dung.

Ông Nguyễn Quốc Sỹ - HLV nội dung quyền thuật Trung tâm Võ thuật cổ truyền Bình Định - cho biết: “Ở giải năm ngoái, chúng ta giành vị trí nhì toàn đoàn. Năm nay, với việc tham gia ít nội dung hơn hẳn so với đoàn TP. Hồ Chí Minh, chúng tôi cũng chỉ đặt mục tiêu giữ vững thành tích chứ chưa thể nghĩ đến việc “soán ngôi đầu””.

Đáng chú ý, theo quy định của Ban tổ chức, việc đăng ký VĐV tham gia giải của các đoàn phải hoàn tất trước giải 3 tháng. Do đó, một số VĐV thể hiện xuất sắc ở Giải võ cổ truyền các CLB, võ đường tranh cúp Hoàng đế Quang Trung năm 2026 không kịp bổ sung vào chương trình thi đấu Giải vô địch trẻ võ cổ truyền quốc gia năm 2026.

Bên cạnh đó, do việc tập luyện và thi đấu của các VĐV phong trào đều dựa vào nguồn kinh phí xã hội hóa (gia đình VĐV tự trang trải) nên cũng gặp một số khó khăn nhất định.

Gặp nhiều khó khăn về lực lượng, nhưng với bề dày kinh nghiệm trong đào tạo, huấn luyện, đoàn VĐV Gia Lai vẫn thể hiện rõ quyết tâm ở các nội dung thi đấu, đem về thành tích cao cho tỉnh nhà, khẳng định trình độ chuyên môn của lứa VĐV kế thừa cho đội tuyển trong những năm tới.