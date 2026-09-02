Cần tạo đột phá cho lực lượng trẻ võ cổ truyền

(GLO)- Tại Giải vô địch trẻ võ cổ truyền quốc gia lần thứ XXVII năm 2026, đoàn VĐV Gia Lai xếp thứ nhì toàn đoàn ở cả nội dung quyền thuật và đối kháng. Kết quả này cho thấy tiến bộ đáng ghi nhận so với mùa giải trước, đồng thời phản ánh sức cạnh tranh ngày càng lớn ở nhóm đầu.

Đây cũng là cơ sở để võ cổ truyền Gia Lai tiếp tục nâng chất công tác đào tạo, tuyển chọn và xây dựng lực lượng trẻ, hướng đến những bước tiến xa hơn trong giai đoạn mới.

Giải vô địch trẻ võ cổ truyền quốc gia lần thứ XXVII năm 2026 diễn ra từ ngày 19 đến 26-8, tại Nhà thi đấu TDTT tỉnh Thanh Hóa (phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa), quy tụ hơn 700 VĐV đến từ 25 tỉnh, thành, ngành trên cả nước.

Đoàn Gia Lai tham dự với 76 vận động viên (VĐV), gồm 56 VĐV thi đấu quyền thuật và 20 VĐV đối kháng, giành tổng cộng 18 huy chương vàng (HCV), 13 huy chương bạc (HCB) và 8 huy chương đồng (HCĐ).

Ở nội dung quyền thuật, Gia Lai (10 HCV, 9 HCB và 6 HCĐ) xếp sau TP. Hồ Chí Minh (17 HCV, 15 HCB và 5 HCĐ). Khoảng cách 7 HCV phần nào phản ánh ưu thế về độ dày lực lượng của TP. Hồ Chí Minh khi địa phương này tham dự với 78 VĐV quyền, có điều kiện phủ rộng ở nhiều nội dung, nhóm tuổi.

Cùng với TP. Hồ Chí Minh, nhiều đơn vị như Hà Nội, Quân đội, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Thanh Hóa, Hải Phòng... đang chú trọng đầu tư cho tuyến trẻ, khiến cuộc cạnh tranh ngày càng quyết liệt.

Sự khắc nghiệt của giải không chỉ nằm ở cuộc đua huy chương, mà còn ở áp lực tâm lý, yêu cầu chuyên môn và sự so kè trong từng nội dung. Trong tương quan đó, vị trí thứ nhì của Gia Lai là kết quả đáng ghi nhận.

Với các VĐV trẻ, chỉ một thoáng thiếu ổn định về tâm lý hay khả năng làm chủ cũng có thể làm thay đổi kết quả. Qua giải đấu lần này, các VĐV Gia Lai cho thấy sự tiến bộ, tự tin hoàn thành bài thi dưới áp lực lớn và từng bước khắc phục những hạn chế, qua đó tích lũy thêm kinh nghiệm để trưởng thành hơn.

Các VĐV Gia Lai nỗ lực, góp công đưa đoàn giành vị trí thứ nhì toàn đoàn nội dung quyền thuật với 10 HCV, 9 HCB và 6 HCĐ. Ảnh: VNVF

Ở nội dung đối kháng, sự cạnh tranh càng được đẩy lên cao khi trình độ giữa các võ sĩ khá đồng đều. Gia Lai giành 8 HCV, 4 HCB và 2 HCĐ, xếp thứ nhì toàn đoàn, sau chủ nhà Thanh Hóa với 12 HCV, 1 HCB và 7 HCĐ. Đây là lần thứ 4 liên tiếp võ cổ truyền xứ Thanh bảo vệ thành công ngôi nhất toàn đoàn ở nội dung này.

Mặt bằng chuyên môn khá sát nhau khiến mỗi chiến thắng ở những trận đấu quyết định đều có thể tạo ra khác biệt. Trong cuộc đua tranh HCV, các võ sĩ Thanh Hóa tranh HCV với Đắk Lắk, Đà Nẵng, Hà Nội, Quảng Ngãi, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Nghệ An... nhưng không có cuộc đối đầu trực tiếp với Gia Lai.

Võ sĩ Trần Duy Anh (giáp đỏ) xuất sắc giành HCV, góp công vào thành tích của đoàn Gia Lai. Ảnh: Minh Tuấn

Xét trên diễn biến các trận đấu, Gia Lai có 12 võ sĩ lọt vào các trận chung kết và phải đối đầu với nhiều đơn vị mạnh như TP. Hồ Chí Minh, Công an nhân dân, Khánh Hòa, Hưng Yên, Lào Cai... Đây là những cuộc so tài mà sự khác biệt về tâm lý, khả năng chịu áp lực và xử lý tình huống có thể quyết định màu huy chương.

Đáng chú ý, nếu năm 2025 chỉ giành 4 HCV đối kháng, thì con số 8 HCV năm nay là bước tiến rõ rệt của lứa VĐV trẻ Gia Lai. Sự cải thiện không chỉ thể hiện ở trình độ chuyên môn, mà còn ở bản lĩnh và khả năng cạnh tranh trong những trận đấu quyết định. Đây là tín hiệu tích cực cho công tác đào tạo trẻ, khi Gia Lai đang từng bước hình thành lớp VĐV có chất lượng, đủ khả năng tranh chấp huy chương.

Tuy nhiên, nếu nhìn rộng hơn vào thành tích những năm gần đây, vị trí thứ nhì vẫn chưa thể xem là sự bứt phá của võ cổ truyền Gia Lai ở cấp độ giải trẻ.

Giải đấu là hành trang quý giá để các võ sĩ trẻ Gia Lai tiếp tục hoàn thiện chuyên môn, tích lũy bản lĩnh và trưởng thành trong những giải đấu tiếp theo. Ảnh: VNVF

Trong khi nhiều địa phương đang đầu tư mạnh, từng bước thu hẹp khoảng cách và vươn lên ở từng nội dung, Gia Lai vẫn chưa tạo được bước chuyển đủ lớn để cạnh tranh vị trí dẫn đầu. Lợi thế về “truyền thống” và hệ thống phong trào là điểm tựa quan trọng, nhưng để chuyển hóa thành ưu thế, địa phương cần giải quyết bài toán về lực lượng.

Theo phân tích của ông Lê Công Bút - Phó Giám đốc Trung tâm Võ thuật cổ truyền Bình Định, chỉ tiêu dành cho đội năng khiếu còn hạn chế nên nguồn VĐV tham dự các giải trẻ quốc gia vẫn phải bổ sung từ phong trào.

Theo cách làm lâu nay, những VĐV có tố chất được “đặt hàng” từ cơ sở, sau đó tập trung về đội để chỉnh sửa kỹ thuật, hoàn thiện chuyên môn và chuẩn bị cho các giải. Tuy nhiên, thời gian tập trung, tập huấn chuyên môn và rèn thể lực trước giải chưa nhiều, phần nào ảnh hưởng đến kết quả thi đấu.

“Thời gian tới, chúng tôi sẽ điều chỉnh giáo án tập luyện của đội, đồng thời phối hợp với các CLB, võ đường thống nhất và điều chỉnh nội dung tập luyện ngay từ cơ sở, phù hợp với điều lệ từng giải cũng như yêu cầu chuyên môn thực tế. Qua đó, khi VĐV được tập trung, các em sẽ có thêm thời gian để tập luyện kỹ thuật chuyên sâu, chuẩn bị chiến thuật tốt hơn cho giải” - ông Bút nói.