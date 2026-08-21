4 VĐV Gia Lai góp mặt tại Giải vô địch điền kinh các nội dung tiếp sức quốc gia 2026

(GLO)- Giải vô địch điền kinh các nội dung tiếp sức quốc gia 2026 sẽ diễn ra từ ngày 22 đến 25-8 tại tỉnh Quảng Ngãi. Ở giải đấu này, Gia Lai góp mặt với 4 vận động viên (VĐV), tranh tài 1 nội dung tiếp sức 4x800 m hỗn hợp nam nữ U20.

Giải vô địch điền kinh các nội dung tiếp sức quốc gia 2026 có sự tham gia của 292 VĐV, gồm 180 nam và 112 nữ, đến từ 22 đơn vị trên cả nước. Các VĐV tranh tài ở 2 nhóm vô địch và trẻ U20, với các nội dung tiếp sức dành cho nam, nữ và hỗn hợp nam nữ.

4 VĐV Gia Lai sẽ tranh tài nội dung tiếp sức 4x800 m hỗn hợp nam nữ U20 tại Giải vô địch điền kinh các nội dung tiếp sức quốc gia 2026. Ảnh: ĐVCC

Ở nhóm vô địch, chương trình thi đấu gồm: 4x100m nam, nữ và hỗn hợp nam nữ; 4x200 m nam, nữ; 4x400 m nam, nữ và hỗn hợp nam nữ; 4x800 m nam, nữ và hỗn hợp nam nữ.

Đối với nhóm U20, các VĐV tranh tài ở 4x100 m nam, nữ và hỗn hợp nam nữ; 4x200 m nam, nữ; 4x400 m nam, nữ và hỗn hợp nam nữ; 4x800 m nam, nữ và hỗn hợp nam nữ.

Đây là dịp để các đơn vị đánh giá lực lượng, giúp VĐV trẻ có thêm cơ hội cọ xát, tích lũy kinh nghiệm thi đấu và phát hiện những gương mặt triển vọng cho các đội tuyển trẻ, đội tuyển quốc gia.