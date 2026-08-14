Gia Lai giành 4 huy chương tại Giải vô địch điền kinh quốc gia U20 và U23 năm 2026

(GLO)- Ngày 14-8, kết thúc thi đấu tại Giải vô địch điền kinh quốc gia U20 và U23 năm 2026, các vận động viên (VĐV) Gia Lai giành được 4 huy chương, gồm 2 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 1 huy chương đồng.

Đoàn điền kinh Gia Lai tham gia 7 nội dung, trong đó có 4 nội dung ở nhóm U23 (chạy 5.000 m, 1.500 m, 800 m và 3.000 m vượt chướng ngại vật); 3 nội dung ở nhóm U20 (đi bộ 10.000 m, chạy 800 m và 1.500 m).

Cụ thể, ở nhóm U23, Hà Quang Thắng xuất sắc giành huy chương vàng nội dung 3.000 m vượt chướng ngại vật nam, Nguyễn Thành Đạt giành huy chương bạc ở nội dung chạy 5.000 m.

VĐV Hà Quang Thắng giành huy chương vàng nội dung 3.000 m vượt chướng ngại vật U23. Ảnh: ĐVCC

Ở nhóm tuổi U20, Nguyễn Văn Viết Hùng giành huy chương vàng nội dung đi bộ 10.000 m; Đoàn Bùi Thanh Trường giành huy chương đồng ở nội dung chạy 1.500 m.

Giải vô địch điền kinh quốc gia U20 và U23 năm 2026 diễn ra từ ngày 9 đến 14-8 tại sân vận động tỉnh Cà Mau (phường Bạc Liêu), quy tụ hơn 500 VĐV đến từ 33 đơn vị tỉnh, thành, ngành trên cả nước. Giải gồm 45 nội dung dành cho U20 và 30 nội dung dành cho U23.

Đây là dịp để các địa phương đánh giá chất lượng đào tạo VĐV trẻ, đồng thời tạo điều kiện cho các VĐV cọ xát, nâng cao chuyên môn. Qua giải, những VĐV có thành tích nổi bật sẽ được xem xét tuyển chọn, bổ sung cho các đội tuyển quốc gia, hướng đến các đấu trường khu vực và quốc tế.