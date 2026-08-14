Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Thể thao

Tin tức

Bóng đá Marathon Tin tức Võ cổ truyền Thể thao cộng đồng

Gia Lai giành 4 huy chương tại Giải vô địch điền kinh quốc gia U20 và U23 năm 2026

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
HUỲNH VỸ
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 14-8, kết thúc thi đấu tại Giải vô địch điền kinh quốc gia U20 và U23 năm 2026, các vận động viên (VĐV) Gia Lai giành được 4 huy chương, gồm 2 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 1 huy chương đồng.

Đoàn điền kinh Gia Lai tham gia 7 nội dung, trong đó có 4 nội dung ở nhóm U23 (chạy 5.000 m, 1.500 m, 800 m và 3.000 m vượt chướng ngại vật); 3 nội dung ở nhóm U20 (đi bộ 10.000 m, chạy 800 m và 1.500 m).

Cụ thể, ở nhóm U23, Hà Quang Thắng xuất sắc giành huy chương vàng nội dung 3.000 m vượt chướng ngại vật nam, Nguyễn Thành Đạt giành huy chương bạc ở nội dung chạy 5.000 m.

gia-lai-gianh-4-huy-chuong-tai-giai-vo-dich-dien-kinh-quoc-gia-u20-va-u23-nam-2026.jpg
VĐV Hà Quang Thắng giành huy chương vàng nội dung 3.000 m vượt chướng ngại vật U23. Ảnh: ĐVCC

Ở nhóm tuổi U20, Nguyễn Văn Viết Hùng giành huy chương vàng nội dung đi bộ 10.000 m; Đoàn Bùi Thanh Trường giành huy chương đồng ở nội dung chạy 1.500 m.

Giải vô địch điền kinh quốc gia U20 và U23 năm 2026 diễn ra từ ngày 9 đến 14-8 tại sân vận động tỉnh Cà Mau (phường Bạc Liêu), quy tụ hơn 500 VĐV đến từ 33 đơn vị tỉnh, thành, ngành trên cả nước. Giải gồm 45 nội dung dành cho U20 và 30 nội dung dành cho U23.

Đây là dịp để các địa phương đánh giá chất lượng đào tạo VĐV trẻ, đồng thời tạo điều kiện cho các VĐV cọ xát, nâng cao chuyên môn. Qua giải, những VĐV có thành tích nổi bật sẽ được xem xét tuyển chọn, bổ sung cho các đội tuyển quốc gia, hướng đến các đấu trường khu vực và quốc tế.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Khai mạc Giải vô địch bóng rổ 3x3 U16 và U18 quốc gia năm 2026.

Khai mạc Giải vô địch bóng rổ 3x3 U16 và U18 quốc gia năm 2026

Tin tức

(GLO)- Chiều 4-8, tại khu vực Tượng đài Chiến thắng (phường Quy Nhơn), Cục Thể dục thể thao Việt Nam phối hợp với Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức khai mạc Giải vô địch bóng rổ 3x3 U16 và U18 quốc gia năm 2026.

Những kỳ vọng mới của cờ tướng Gia Lai

Những kỳ vọng mới của cờ tướng Gia Lai

Tin tức

(GLO)- Nối dài chuỗi thành tích tại Giải cờ tướng các nhóm tuổi miền Trung và Tây Nguyên mở rộng năm 2026, các kỳ thủ trẻ Gia Lai đã mang về thêm những tín hiệu tích cực về quá trình xây dựng lực lượng kế cận.

Gia Lai giành 11 huy chương Giải vô địch Cúp Liên đoàn cờ tướng Việt Nam và Cờ tướng đồng đội quốc gia năm 2026.

Gia Lai giành 11 huy chương tại Giải vô địch Cúp Liên đoàn cờ tướng Việt Nam và Cờ tướng đồng đội quốc gia năm 2026

Tin tức

(GLO)- Kết thúc thi đấu nội dung cờ tiêu chuẩn tại Giải vô địch Cúp Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam và Giải cờ tướng đồng đội quốc gia năm 2026, đội tuyển cờ tướng Gia Lai giành thêm 2 huy chương, với 1 huy chương vàng (HCV) và 1 huy chương bạc (HCB).

Các võ sĩ trẻ boxing Gia Lai thi đấu xuất sắc tại Giải vô địch boxing trẻ toàn quốc năm 2026

Thêm kỳ vọng mới cho boxing Gia Lai

Tin tức

(GLO)- Những tấm huy chương của đội tuyển trẻ boxing Gia Lai tại Giải vô địch boxing trẻ toàn quốc 2026 cho thấy hiệu quả công tác đào tạo. Với lực lượng võ sĩ trẻ giàu tiềm năng, boxing Gia Lai đang từng bước khẳng định vị thế và đủ sức cạnh tranh với các trung tâm đào tạo hàng đầu cả nước.

null