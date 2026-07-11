Gia Lai giành 13 huy chương tại Giải vô địch boxing trẻ toàn quốc 2026

(GLO)- Kết thúc thi đấu tại Giải vô địch boxing trẻ toàn quốc năm 2026, đoàn vận động viên (VĐV) tỉnh Gia Lai đã giành được tổng cộng 13 huy chương, với 5 huy chương vàng (HCV), 2 huy chương bạc (HCB) và 6 huy chương đồng (HCĐ).

Cụ thể, 5 tấm HCV do công của các võ sĩ: Nguyễn Phúc Hoài Viễn (hạng cân 51 kg, lứa tuổi 17-18); Võ Trần Anh Thông (57 kg, lứa tuổi 17-18); Trần Võ Dương Khả (67 kg, lứa tuổi 17-18); Đào Hà Tâm Du (54 kg, lứa tuổi 17-18) và Trần Quang Khải (50 kg, lứa tuổi 13-14).

Các võ sĩ lứa tuổi 17-18 thi đấu xuất sắc khi mang về 4 HCV cho đoàn Gia Lai. Ảnh: ĐVCC

Bên cạnh đó, đoàn boxing Gia Lai còn xếp hạng nhất toàn đoàn nội dung nam ở nhóm lứa tuổi 17-18.

Giải vô địch boxing trẻ toàn quốc năm 2026 diễn ra từ ngày 2 đến 12-7 tại tỉnh Ninh Bình, quy tụ khoảng 500 VĐV của 28 đoàn đến từ các tỉnh, thành phố và ngành trên cả nước. Tham dự giải năm nay, boxing Gia Lai có 19 VĐV tranh tài.

Các vận động viên thi đấu ở 3 nhóm tuổi gồm: 13-14 với 14 hạng cân nam và 14 hạng cân nữ; 15-16 với 14 hạng cân nam và 14 hạng cân nữ; 17-18 với 14 hạng cân nam và 13 hạng cân nữ.

Đoàn boxing Gia Lai xếp hạng nhất toàn đoàn nội dung nam ở lứa tuổi 17-18. Ảnh: ĐVCC

Giải đấu do Cục Thể dục thể thao Việt Nam, Liên đoàn Quyền Anh Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Bình tổ chức nhằm đánh giá phong trào tập luyện boxing trẻ của các tỉnh, thành, ngành trong cả nước.

Qua đây, Ban Tổ chức tuyển chọn những VĐV xuất sắc bổ sung vào đội tuyển trẻ quốc gia để bồi dưỡng, chuẩn bị lực lượng tham dự các giải trẻ quốc tế; đồng thời xây dựng nguồn VĐV kế cận cho đội tuyển quốc gia.