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214 võ sinh Gia Lai thi thăng đẳng Taekwondo quốc gia

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R'Ô HOK
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(GLO)- Ngày 18-7, tại Nhà thi đấu thể thao Pleiku, Liên đoàn Taekwondo tỉnh Gia Lai tổ chức kỳ thi thăng đẳng Taekwondo quốc gia lần thứ I - 2026.

Tham dự kỳ thi có đại diện giám sát của Liên đoàn Taekwondo Việt Nam, Liên đoàn Taekwondo tỉnh Gia Lai cùng 214 võ sinh đến từ 35 câu lạc bộ trên địa bàn tỉnh. Các võ sinh tham gia thi thăng từ nhất đẳng đến tam đẳng huyền đai.

Để được thăng đẳng, các võ sinh phải tham gia các nội dung thi theo quy định của Liên đoàn Taekwondo Việt Nam gồm: kỹ thuật căn bản, quyền, đòn công phá, tự vệ, song đấu, thể lực... Công tác tổ chức, chấm thi được thực hiện nghiêm túc, khách quan, đúng quy chế.

Kỳ thi nhằm đánh giá trình độ chuyên môn của các võ sinh sau quá trình tập luyện, tạo động lực để các võ sinh tiếp tục rèn luyện, nâng cao kỹ thuật, góp phần phát triển phong trào Taekwondo trên địa bàn tỉnh.

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