Những sinh viên tỏa sáng trên sàn đấu Taekwondo

(GLO)- Tranh thủ kỳ nghỉ hè, nhiều sinh viên đang học tập tại các trường Đại học, Cao đẳng trong và ngoài tỉnh đã trở về khoác lên mình màu cờ sắc áo quê hương tham gia thi đấu môn Taekwondo tại Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Gia Lai lần thứ I năm 2026.

Không chỉ góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn, họ còn lan tỏa niềm đam mê và tinh thần tập luyện võ thuật đến các võ sinh trẻ.

Một trận đấu đối kháng Taekwondo tại Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Gia Lai lần thứ I năm 2026. Ảnh: R'Ô HOK

Môn Taekwondo trong khuôn khổ chương trình Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Gia Lai lần thứ I năm 2026 diễn ra từ ngày 5 đến 7-7 tại Nhà thi đấu thể thao Pleiku. Sự kiện này quy tụ hơn 130 vận động viên (VĐV) đến từ 11 xã, phường của tỉnh Gia Lai tham gia tranh tài ở các nội dung quyền tiêu chuẩn, đối kháng cá nhân nam, nữ và đối kháng đồng đội.

Điểm nhấn của giải đấu còn đến từ sự góp mặt của nhiều sinh viên đang học tập tại các trường đại học, cao đẳng trong và ngoài tỉnh, tranh thủ kỳ nghỉ hè trở về cống hiến cho quê hương.

Em Võ Nhật Hà Tiên (SN 2007), sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh, Trường Đại học Văn Hiến (TP. Hồ Chí Minh), là gương mặt nổi bật của đội Taekwondo xã Đức Cơ. Dù chỉ có khoảng một tháng tập trung cùng đội trước khi giải diễn ra, Tiên vẫn thi đấu tự tin, bản lĩnh để giành huy chương vàng nội dung đối kháng nữ hạng 47kg. Tiên cùng đồng đội đoạt thêm huy chương vàng nội dung đối kháng đồng đội hỗn hợp nam-nữ.

Sinh ra và lớn lên tại làng Mook Đen (xã Ia Dom, tỉnh Gia Lai), Tiên bén duyên với môn phái đến từ xứ sở Kim Chi từ năm học lớp 3 tại Câu lạc bộ (CLB) Taekwondo Lê Đức (xã Đức Cơ). Ban đầu, em đến với môn võ chỉ để rèn luyện sức khỏe và học kỹ năng tự vệ. Càng tập luyện, niềm yêu thích càng lớn và năng khiếu của Tiên sớm được các huấn luyện viên đội tuyển tỉnh phát hiện. Năm học lớp 6, em được tuyển vào đội tuyển Taekwondo tỉnh Gia Lai, có cơ hội thi đấu nhiều giải và tích lũy kinh nghiệm.

Sau 3 năm tập luyện trong môi trường đội tuyển, vì hoàn cảnh gia đình, Tiên trở về địa phương để tiếp tục việc học tập văn hóa, phụ giúp bố mẹ làm việc. Có thời điểm em tạm ngừng tập luyện. Dẫu vậy, nỗi nhớ sàn đấu đã thôi thúc em quay lại với CLB Taekwondo Lê Đức để theo đuổi đam mê.

Chia sẻ về thành tích tại đại hội, Tiên nói: “Em tranh thủ kỳ nghỉ hè để về tập luyện, thi đấu cùng đội. Đối kháng là nội dung sở trường nên em luôn cố gắng thi đấu hết mình. Đây là lần đầu tiên em tham gia thi đấu môn Taekwondo tại Đại hội Thể dục thể thao của tỉnh và giành được huy chương vàng nên rất hạnh phúc. Em sẽ tiếp tục giữ lửa đam mê, chăm chỉ tập luyện để đạt thêm nhiều thành tích cho địa phương”.

Lần đầu tham gia thi đấu Taekwondo tại Đại hội Thể dục thể thao tỉnh, em Kpă Sơ Linh Nam (SN 2005, xã Phú Túc, tỉnh Gia Lai), sinh viên ngành Sư phạm Giáo dục thể chất, Trường Đại học Tây Nguyên đã để lại dấu ấn.

Là võ sinh của CLB Taekwondo Krông Pa Alpha (xã Phú Túc), khi biết tin tỉnh Gia Lai tổ chức Đại hội Thể dục thể thao, chàng trai người Jrai này đã tranh thủ kỳ nghỉ hè trở về quê hương, tích cực tập luyện để chuẩn bị cho giải đấu. Sự nỗ lực ấy được đền đáp khi em vượt qua nhiều đối thủ để bước lên bục cao nhất nhận tấm huy chương vàng nội dung đối kháng cá nhân nam hạng cân 58kg.

“Trong quá trình theo đuổi môn võ này, em không ít lần gặp chấn thương. Dẫu vậy, tình yêu với Taekwondo luôn là động lực để em vượt qua khó khăn và không ngừng hoàn thiện bản thân. Ở trường, ngoài thời gian lên lớp, mỗi ngày em đều dành khoảng thời gian để duy trì tập luyện thể lực, kiến thức môn phái. Được trở về thi đấu cho địa phương và giành huy chương vàng là niềm vui, tự hào rất lớn đối với em. Em cảm ơn Ban tổ chức, huấn luyện viên đã tạo điều kiện cho em thi đấu thể hiện đam mê của mình”-Nam bộc bạch.

Ông Nguyễn Văn Quý-Chủ tịch Liên đoàn Taekwondo tỉnh Gia Lai, cho biết: Sau 3 ngày tranh tài sôi nổi, hấp dẫn, môn Taekwondo tại Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Gia Lai lần thứ I năm 2026 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đặc biệt, giải đấu ghi nhận sự trưởng thành của nhiều VĐV, trong đó có không ít sinh viên đang học tập tại các trường đại học, cao đẳng trong và ngoài tỉnh.

“Các VĐV đang là sinh viên trở về thi đấu cho địa phương trước hết xuất phát từ niềm đam mê với bộ môn Taekwondo, tinh thần thể thao và nhiệt huyết cống hiến. Dù đang học tập ở nhiều trường đại học, các em vẫn tranh thủ kỳ nghỉ hè trở về khoác áo đơn vị, thi đấu hết mình để mang thành tích về cho địa phương”-ông Quý nhấn mạnh.