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Hạ Thái Lan, bóng chuyền nam Việt Nam lần đầu vô địch SEA V.Cup 2026

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Tối 26/7, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam đã đánh bại Thái Lan 3-2 trong trận chung kết chặng 2 SEA V.Cup 2026, qua đó lần đầu tiên bước lên ngôi vô địch giải đấu và giành quyền tham dự AVC Cup 2027.

Trận chung kết diễn ra tối 26/7 chứng kiến màn so tài hấp dẫn giữa hai đội bóng hàng đầu khu vực. Trước đối thủ giàu kinh nghiệm như Thái Lan, các học trò của HLV Federico Rampazzo nhập cuộc không thuận lợi và để thua 22-25 ở set mở màn. Những sai số trong khâu bước một cùng khả năng tận dụng cơ hội tốt của đối phương khiến tuyển Việt Nam sớm rơi vào thế bị dẫn trước.

Tuy nhiên, sang set 2, đội tuyển Việt Nam nhanh chóng lấy lại thế trận. Với sự tỏa sáng của bộ tứ Ngọc Thuân, Văn Phương, Duy Tuyến và Văn Tiên, đội chủ nhà thi đấu đầy bản lĩnh để lội ngược dòng giành chiến thắng 25-23 ở set 2, quân bình tỷ số 1-1.

Đà hưng phấn tiếp tục được duy trì ở set 3. Hàng chắn hoạt động hiệu quả, khả năng phòng ngự chắc chắn cùng những pha tấn công đa dạng giúp Việt Nam thắng 25-19, vượt lên dẫn trước 2-1 sau ba set.

Không chấp nhận thất bại, Thái Lan vùng lên mạnh mẽ ở set 4. Trong bối cảnh đối thủ tạo khoảng cách lớn, HLV Federico Rampazzo chủ động xoay tua lực lượng để giữ sức cho các trụ cột. Việt Nam chấp nhận thua 15-25, đưa trận đấu vào set quyết định.

Set 5 diễn ra với tốc độ và sự căng thẳng cao. Hai đội liên tục giằng co, nhưng bản lĩnh đã giúp tuyển Việt Nam tạo được lợi thế ở những thời điểm quyết định để giành chiến thắng 15-10, qua đó thắng chung cuộc 3-2.

Ngọc Thuân là ngôi sao sáng nhất trận khi ghi tới 31 điểm, trở thành đầu tàu trên hàng công và góp công lớn vào chiến thắng lịch sử của đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam.

Đây là lần đầu tiên bóng chuyền nam Việt Nam giành chức vô địch một chặng SEA V.Cup, đồng thời là màn đòi nợ ngọt ngào trước Thái Lan sau hai thất bại trước chính đối thủ này ở vòng bảng SEA V.Cup 2026.

Không chỉ mang về danh hiệu lịch sử, chiến thắng trước Thái Lan còn giúp thầy trò HLV Federico Rampazzo giành suất tham dự AVC Cup 2027, tạo cú hích lớn cho mục tiêu vươn tầm của bóng chuyền nam Việt Nam trong những năm tới.

Theo Trọng Đạt (TPO)

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