Gần 40 tay vợt tranh tài tại Giải Pickleball Công an xã Biển Hồ

Tham gia giải có gần 40 vận động viên là cán bộ, chiến sĩ của Công an xã Biển Hồ cùng cán bộ, công chức, đại diện các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn xã.
Các tay vợt tranh tài ở 2 nội dung đôi nam và đôi nam - nữ. Sau 1 ngày tranh tài, Ban Tổ chức đã trao các giải nhất, nhì, ba cho từng nội dung và giải phong cách cùng giải vận động viên lớn tuổi nhất.
Không chỉ là sân chơi rèn luyện sức khỏe, giải đấu còn là dịp để cán bộ, chiến sĩ, cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn giao lưu, thắt chặt mối quan hệ đoàn kết trong công việc.