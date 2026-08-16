(GLO)- Ngày 15-8, Công an xã Biển Hồ (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức Giải Pickleball chào mừng 81 năm ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2026) và 21 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2026).

Tham gia giải có gần 40 vận động viên là cán bộ, chiến sĩ của Công an xã Biển Hồ cùng cán bộ, công chức, đại diện các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn xã.

Gần 40 tay vợt tranh tài tại Giải Pickleball Công an xã Biển Hồ. Ảnh: Mạnh Hùng

Các tay vợt tranh tài ở 2 nội dung đôi nam và đôi nam - nữ. Sau 1 ngày tranh tài, Ban Tổ chức đã trao các giải nhất, nhì, ba cho từng nội dung và giải phong cách cùng giải vận động viên lớn tuổi nhất.

Không chỉ là sân chơi rèn luyện sức khỏe, giải đấu còn là dịp để cán bộ, chiến sĩ, cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn giao lưu, thắt chặt mối quan hệ đoàn kết trong công việc.