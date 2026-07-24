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Tháo dỡ dải phân cách để mở quảng trường tuyến ở Khu du lịch Biển Hồ

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LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
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(GLO)- Ngày 24-7, UBND xã Biển Hồ (tỉnh Gia Lai) cho biết đang tiến hành tháo dỡ dải phân cách trên đường Tôn Đức Thắng để mở quảng trường tuyến ở Khu du lịch Biển Hồ.

Trước đây, cổng vào Khu du lịch Biển Hồ nằm trên mặt đường Tôn Đức Thắng có không gian khá hẹp. Đây là tuyến đường được thiết kế có dải phân cách cố định phân chia 2 làn đường.

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Dải phân cách trên đường Tôn Đức Thắng đoạn trước cổng Khu du lịch Biển Hồ đang được tháo dỡ. Ảnh: Văn Ngọc

Để tạo không gian thông thoáng, cơ quan chức năng tiến hành tháo dỡ khoảng 150 m dải phân cách của đường Tôn Đức Thắng ở đoạn trước và sau cổng vào Khu du lịch Biển Hồ để làm quảng trường tuyến.

Quảng trường tuyến là mô hình không gian công cộng đô thị kéo dài và hẹp chiều ngang, có hình dạng như một tuyến phố hoặc hành lang mà nhiều quốc gia trên thế giới đã triển khai dựa trên các địa điểm du lịch đã có sẵn.

Sau khi tháo dỡ, khu vực này sẽ có thể sử dụng làm sân khấu phục vụ các sự kiện văn hóa, nghệ thuật… khi cần thiết, vừa thuận tiện phân luồng, tránh xung đột giao thông, vừa có không gian đặc trưng nhằm quảng bá hình ảnh của Khu du lịch Biển Hồ.

Bên cạnh đó, UBND xã Biển Hồ cũng triển khai thêm một số hạng mục trang trí và quy hoạch lại bãi đậu xe để đảm bảo mỹ quan trong khu vực.

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