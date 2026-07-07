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World Travel Awards 2026: Tà Xùa, Ninh Bình được đề cử 'Điểm đến mới nổi'

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Tà Xùa (Sơn La) và Ninh Bình vừa chính thức được World Travel Awards 2026 - Giải thưởng Du lịch Thế giới 2026 đề cử tại hạng mục “Điểm đến mới nổi hàng đầu châu Á.” 

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Một tọa độ "check-in” không nên bỏ lỡ ở Tà Xùa. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)

Hội đồng World Travel Awards 2026 - Giải thưởng Du lịch Thế giới khu vực châu Á vừa công bố danh sách đề cử chính thức. Theo đó, Tà Xùa (Sơn La) lần đầu tiên xuất hiện ở hạng mục “Điểm đến mới nổi hàng đầu châu Á” (Asia's Leading Emerging Tourism Destination), mang đến cơ hội quảng bá hình ảnh Việt Nam, thúc đẩy các mô hình khai thác sinh thái bền vững trong tương lai.

Cũng ở hạng mục này, ngoài Tà Xùa, Việt Nam còn có Ninh Bình góp mặt. Các địa danh khác trong khu vực châu Á cũng được gọi tên như: Koh Kood (Thái Lan), Melaka (Malaysia), Morioka (Nhật Bản), đảo Sumba (Indonesia) và Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc).

Việc Việt Nam có hai điểm đến cùng được đề cử cho thấy sự đa dạng của tài nguyên của du lịch nước nhà. Nếu Ninh Bình là trung tâm du lịch gắn liền với hệ thống di sản văn hóa, danh thắng và du lịch sinh thái đã định hình phát triển vững chắc thì Tà Xùa đại diện cho nhóm điểm đến vùng cao đang thu hút du khách nhờ lợi thế về cảnh quan tự nhiên hoang sơ, văn hóa bản địa và du lịch trải nghiệm.

Tà Xùa được "ghim" vào tâm trí du khách không chỉ bởi "thiên đường mây" của miền Bắc, viên ngọc thô vô giá của du lịch vùng cao Tây Bắc, mà linh hồn của du lịch Tà Xùa chính là bề dày văn hóa của đồng bào dân tộc Mông, nơi các nếp nhà truyền thống, trang phục thổ cẩm và phong tục tập quán lâu đời vẫn được gìn giữ trọn vẹn. Đến đó, du khách có thể tìm hiểu quy trình dệt vải, nhuộm chàm và vẽ hoa văn sáp ong tỉ mỉ, tiếp cận các sản phẩm thổ cẩm thủ công tinh xảo tại các cơ sở nhuộm chàm thủ công.

Nghệ nhân cao tuổi vẽ hoa văn bằng sáp ong trên nền vải lanh. (Ảnh: Phương Anh/TTXVN phát)
Nghệ nhân cao tuổi vẽ hoa văn bằng sáp ong trên nền vải lanh. (Ảnh: Phương Anh/TTXVN phát)

Đặc biệt, nền ẩm thực mang đậm hương vị núi rừng của Tà Xùa gắn liền với vùng trà Shan Tuyết cổ thụ Bản Bẹ. Đây là một trong số ít di sản trăm tuổi được đồng bào người Mông bảo vệ và chăm sóc vẹn nguyên. Chắt lọc tinh túy từ sương gió và khí hậu đặc trưng, những búp chè cổ thụ hàng chục năm tuổi dệt nên sắc nước vàng óng, mang hương thơm dịu nhẹ cùng vị chát thanh ngọt hậu.

Việc góp mặt trong danh sách đề cử danh giá của Giải thưởng Du lịch Thế giới (WTA 2026) giúp điểm đến Tà Xùa, Ninh Bình có thêm “bệ phóng vững chắc,” đưa thương hiệu du lịch trải nghiệm vùng cao, di sản văn hóa Việt Nam tự tin tỏa sáng và bứt phá mạnh mẽ trên bản đồ du lịch toàn cầu, đúng như tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, trong đó ưu tiên đẩy mạnh quảng bá, hội nhập quốc tế, xây dựng thương hiệu về văn hóa, du lịch nhằm nâng cao sức mạnh mềm quốc gia.

Một số “tọa độ check-in” ở Tà Xùa được yêu thích như: sống lưng khủng long; mỏm Cá Heo; thảo nguyên Tà Xùa ở độ cao gần 2.000m nổi bật với những đồi cỏ rộng lớn, và ruộng bậc thang Xím Vàng (cách trung tâm Tà Xùa 18km). Để khai thác lợi thế này, hàng loạt quán càphê săn mây với thiết kế mở đón gió và góc ban công hướng thung lũng đã hình thành, đáp ứng nhu cầu thư giãn và lưu trú dịch vụ của du khách.

Theo Vietnam+

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