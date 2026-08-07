Du lịch 2/9: Điểm đến nào giúp người Việt được 'sống cùng văn hóa bản địa'?

Ẩm thực địa phương là một trong những trải nghiệm hấp dẫn du khách. Ảnh minh họa: Mai Mai/Vietnam+

Du khách Việt có xu hướng tìm kiếm những chuyến đi kết hợp giữa nghỉ dưỡng với khám phá lịch sử, văn hóa và những trải nghiệm bản địa đích thực cho kỳ nghỉ lễ Quốc khánh sắp tới. Đây là dữ liệu mới từ nền tảng du lịch tích hợp Traveloka công bố.

Kết quả này cũng phù hợp với xu hướng của du lịch văn hóa trên thế giới. Theo báo cáo của Market Report World, du lịch văn hóa hiện là một trong những phân khúc lớn nhất của ngành du lịch toàn cầu, chiếm gần 40% tổng lượng du lịch quốc tế, với hơn 3,2 tỷ lượt tham quan mỗi năm tại các di sản, bảo tàng, công trình lịch sử và các sự kiện văn hóa.

Dữ liệu của Traveloka cho thấy Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh nằm trong top 2 điểm đến có lượng đặt chỗ nhiều nhất Việt Nam. Trong đó, Thành phố Hồ Chí Minh giữ vai trò là trung tâm du lịch đô thị lớn nhất cả nước, là “thỏi nam châm” của du lịch nội địa; còn Hà Nội duy trì đà tăng trưởng ổn định nhờ sức hút của Thủ đô nghìn năm văn hiến.

Không chỉ sở hữu hệ thống di tích lịch sử, bảo tàng và không gian văn hóa phong phú, hai thành phố còn là nơi diễn ra nhiều hoạt động triển lãm, chương trình nghệ thuật và nhiều lễ hội quy mô lớn mỗi dịp nghỉ lễ.

Một lễ hội văn hóa ở Hà Nội thu hút du khách với trình diễn nghệ thuật truyền thống và trải nghiệm ẩm thực. Ảnh minh họa: Mai Mai/Vietnam+

Những sự kiện này không chỉ mang ý nghĩa tinh thần mà còn góp phần thúc đẩy nhu cầu lưu trú, tham quan và trải nghiệm, thu hút cả du khách trong nước lẫn quốc tế.

Bên cạnh các đô thị văn hóa, chuyên gia từ Traveloka nhận định du lịch biển luôn “hot” trong các kỳ nghỉ lễ. Bởi, du khách ngày nay không chỉ tắm biển mà còn tìm kiếm các hoạt động trải nghiệm như tìm hiểu đời sống của cư dân làng chài, làng nghề truyền thống ven biển, thưởng thức văn hóa ẩm thực độc đáo, hay tham quan các di tích lịch sử, đền tháp…

Nắm bắt tâm lý này, những năm gần đây các địa phương trên cả nước cũng không ngừng tổ chức đa dạng các hoạt động lễ hội, chương trình biểu diễn để tạo thêm sắc màu văn hóa, giữ chân lâu khách ở lại lâu hơn với điểm đến, điển hình như: Lễ hội pháo hoa Đà Nẵng, show thực cảnh Ký ức Hội An, show thực cảnh Tinh hoa Bắc Bộ tại Hà Nội, hay show diễn nghệ thuật đa phương tiện Symphony of the Sea (Bản giao hưởng đại dương) tại Phú Quốc… Những trải nghiệm phong phú đã đưa các điểm đến ven biển dẫn dắt tăng trưởng du lịch nội địa.

Theo dữ liệu của Traveloka, Phú Quốc, Côn Đảo, Hội An và Đà Nẵng là những điểm đến ven biển ghi nhận nhu cầu cao nhất, phản ánh sức hút bền vững của các hành trình kết hợp giữa nghỉ dưỡng, thiên nhiên và trải nghiệm văn hóa. Trong đó, Đà Nẵng chứng kiến sự bùng nổ trên nhiều phương diện, từ lượng đặt phòng, vé tham quan đến du lịch gia đình; riêng lượng đặt vé tham quan Sun World Ba Na Hills tăng 132% so với cùng kỳ năm ngoái.

Du khách Việt chọn hòa mình vào thiên nhiên và tận hưởng nhịp sống bản địa của điểm đến. (Ảnh minh họa: CTV/Vietnam+)

Đáng chú ý, du khách Việt ngày nay không còn hài lòng với việc chỉ ghé thăm các danh thắng hay chụp ảnh check-in. Hành vi xê dịch của họ đã dần dịch chuyển sang trải nghiệm văn hóa địa phương theo cách sâu sắc hơn thông qua ẩm thực, tour đêm, bảo tàng tương tác, chương trình biểu diễn nghệ thuật, làng nghề truyền thống hay các lễ hội cộng đồng.

Chính sự kết hợp giữa văn hóa, thiên nhiên, hệ thống di sản phong phú và các hoạt động trải nghiệm đặc sắc đang giúp các điểm đến của Việt Nam gia tăng sức cạnh tranh, đồng thời khuyến khích du khách lưu trú lâu hơn và gia tăng chi tiêu, góp phần đưa kỳ nghỉ lễ như Quốc khánh 2/9 trở thành cao điểm của du lịch văn hóa – kỳ nghỉ “bước đệm” mở ra động lực tăng trưởng mới cho toàn ngành trong những tháng cuối năm.

Nhắm tới tệp du khách lựa chọn một kỳ nghỉ giàu trải nghiệm mà điểm đến không bị quá tải như cao điểm Hè, đại diện Traveloka cho biết nền tảng này dành riêng một Mega Sale 8/8 - Holiday Calling với nhiều ưu đãi vé máy bay, khách sạn và điểm tham quan cho thị trường Việt Nam. Theo đó, chương trình bao gồm coupon ưu đãi lên đến 888.000 đồng, Flash Sale giảm đến 50%, cùng nhiều ưu đãi cho khách đặt theo nhóm và các gói dịch vụ kết hợp, giúp du khách dễ dàng lên kế hoạch cho kỳ nghỉ lễ Quốc khánh với chi phí tối ưu hơn.

Theo Vietnam+