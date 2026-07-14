Việt Nam muốn vào top 5 nền ẩm thực hấp dẫn nhất châu Á

Đó là một trong những mục tiêu nằm trong Đề án xúc tiến, quảng bá du lịch và ẩm thực Việt Nam ra nước ngoài giai đoạn 2026 - 2030 mà Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang xây dựng.

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam mới đây đã tham mưu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình Chính phủ Đề án xúc tiến, quảng bá du lịch và ẩm thực Việt Nam ra nước ngoài giai đoạn 2026 - 2030 với mục tiêu lấy ẩm thực làm yếu tố cốt lõi để định vị thương hiệu du lịch quốc gia, nâng cao sức cạnh tranh của điểm đến Việt Nam trong khu vực châu Á cũng như trên thế giới.

Ẩm thực là một trong những yếu tố hấp dẫn nhất với du khách quốc tế khi tới Việt Nam

Theo Phó cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Nguyễn Thị Hoa Mai, trong bối cảnh cạnh tranh điểm đến ngày càng gay gắt, đặc biệt tại khu vực Đông Nam Á, đổi mới hoạt động xúc tiến, quảng bá là yêu cầu cấp thiết.

Nhiều quốc gia như Nhật Bản, Thái Lan, Hàn Quốc, Ý hay Trung Quốc đều xây dựng chiến lược quốc gia bài bản để phát triển du lịch ẩm thực. Theo đó, trọng tâm không chỉ là quảng bá món ăn mà còn là quảng bá văn hóa ẩm thực, kể câu chuyện về lịch sử, phong tục tập quán và bản sắc dân tộc thông qua mỗi món ăn, qua đó xây dựng hình ảnh quốc gia và nâng cao sức hấp dẫn của điểm đến.

Các tài liệu nghiên cứu của các tổ chức quốc tế như UN Tourism, Hiệp hội Du lịch Ẩm thực Thế giới cũng chỉ ra rằng ẩm thực là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn điểm đến của du khách, đồng thời chiếm khoảng 25 - 35% tổng chi tiêu trong mỗi chuyến đi. Không chỉ tạo ra giá trị kinh tế trực tiếp, ẩm thực còn góp phần phát triển công nghiệp văn hóa, kinh tế sáng tạo, kinh tế đêm, tăng cường liên kết vùng và kéo dài thời gian lưu trú của du khách.

Chính vì vậy, Đề án quảng bá, xúc tiến du lịch và ẩm thực Việt Nam ra nước ngoài giai đoạn 2026 - 2030 được xây dựng theo hướng quảng bá du lịch văn hóa ẩm thực, thay vì chỉ quảng bá ẩm thực đơn thuần.

"Mỗi món ăn của Việt Nam đều chứa đựng những giá trị lịch sử, văn hóa và tri thức bản địa, cần được kể bằng những câu chuyện hấp dẫn để mang đến cho du khách những trải nghiệm sâu sắc hơn" - lãnh đạo Cục Du lịch Quốc gia nhìn nhận.

Theo đó, Đề án được xây dựng với hệ thống mục tiêu, chỉ tiêu và các nhóm nhiệm vụ cụ thể, hướng tới đưa Việt Nam trở thành một trong 5 nền ẩm thực hấp dẫn hàng đầu châu Á.

Đồng thời đề ra nhiều giải pháp như xây dựng thương hiệu quốc gia về du lịch văn hóa ẩm thực; phát triển các tuyến phố ẩm thực đạt tiêu chuẩn; hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn chất lượng; mở rộng mạng lưới nhà hàng Việt Nam ở nước ngoài; đẩy mạnh quảng bá tại các thị trường quốc tế; phát triển du lịch Halal và thúc đẩy liên kết giữa các địa phương, doanh nghiệp trong xây dựng sản phẩm.

Ẩm thực Việt Nam hiện nay có một vị thế vô cùng vững chắc và ngày càng thăng hạng mạnh mẽ trên bản đồ ẩm thực thế giới. Từ những món ăn đường phố bình dân cho đến các nhà hàng cao cấp, hương vị Việt luôn được các chuyên gia, đầu bếp quốc tế và du khách nước ngoài đánh giá rất cao.

Thời gian qua, Việt Nam liên tục góp mặt trong danh sách các quốc gia có nền ẩm thực tuyệt vời nhất. Nhiều món ăn như phở, bánh mì, bún chả, bánh xèo và cà phê trứng thường xuyên nằm trong top những món ăn/đồ uống ngon nhất thế giới theo từng hạng mục.

Đặc biệt, từ sau khi cẩm nang ẩm thực danh giá thế giới Michelin Guide chính thức đặt chân đến Việt Nam và vinh danh nhiều nhà hàng đạt sao Michelin cũng như giải thưởng Bib Gourmand, ẩm thực Việt ngày càng khẳng định vị thế vững chắc trên trường quốc tế.

Theo Hà Mai (TNO)