Gia Lai phê duyệt 2 đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và giải trí

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa phê duyệt 2 đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí tại Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh và Khu Bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng đến năm 2030, định hướng đến năm 2045.

Cụ thể, Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh được định hướng trở thành 1 trong những điểm du lịch sinh thái hấp dẫn, bền vững và chuyên nghiệp của tỉnh.

Trong khi đó, Khu Bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng được xây dựng thành điểm du lịch sinh thái trọng điểm theo hướng phát triển bền vững, có trách nhiệm.

Cả 2 đề án đều xác định hoạt động du lịch phải góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị cảnh quan thiên nhiên, tài nguyên rừng, đa dạng sinh học; tạo ra các loại hình, sản phẩm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí đa dạng gắn liền với đặc trưng khu bảo tồn; đồng thời tạo nguồn thu ngoài ngân sách để từng bước tự chủ kinh phí bảo vệ rừng.

Các “Anh Trai Say Hi” trải nghiệm hành trình sinh tồn giữa thiên nhiên trong chương trình truyền hình thực tế "Say Hi Rực Rỡ" được ghi hình tại Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh. Ảnh: BTC

Đối với Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh, đến năm 2030, đề án đặt mục tiêu thu hút ít nhất 3 nhà đầu tư tham gia liên doanh, liên kết phát triển du lịch sinh thái; cơ bản hoàn thiện hệ thống hạ tầng: đường tuần tra kết hợp du lịch, bãi đỗ xe, trung tâm cứu hộ động vật, vườn thực vật, khu lưu trú và các công trình phụ trợ.

Đồng thời, phát triển 3 điểm du lịch gồm: Trung tâm Dịch vụ Hành chính, Điểm nghỉ dưỡng sinh thái Bãi Nai và Điểm nghỉ dưỡng sinh thái Kon Ka Kinh; hướng tới tự chủ 20% kinh phí bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học và tạo việc làm cho khoảng 400 lao động.

Định hướng đến năm 2045, Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh đạt doanh thu khoảng 78 tỷ đồng/năm, nguồn thu từ cho thuê môi trường rừng đạt tối thiểu 2 tỷ đồng/năm; mở rộng thêm 2 điểm du lịch mới là Điểm trải nghiệm văn hóa sinh thái Suối Ngọc và Điểm trải nghiệm văn hóa sinh thái Nhà Đầm; thu hút ít nhất 4 nhà đầu tư và hướng tới tự chủ 80% kinh phí bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học.

Ngôi làng nằm giữa Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh và Khu Bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng với cảnh quan thiên nhiên còn nguyên sơ, giàu tiềm năng phát triển du lịch sinh thái. Ảnh: Thái Doãn Lâm

Đối với Khu Bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng, đến năm 2030, mục tiêu đặt ra là đón khoảng 30.000 lượt khách, trong đó, khách quốc tế chiếm tối thiểu 10%; du khách lưu trú qua đêm chiếm hơn 30% tổng số; doanh thu từ hoạt động du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng đạt khoảng 30 tỷ đồng/năm; nguồn thu từ cho thuê môi trường rừng đạt ít nhất 800 triệu đồng/năm.

Khu bảo tồn phấn đấu thu hút ít nhất 3 nhà đầu tư để liên doanh, liên kết và thuê môi trường rừng để phát triển du lịch, hướng đến tự chủ 30% kinh phí phục vụ công tác bảo vệ rừng và bảo tồn đa dạng sinh học.

Đến năm 2045, Kon Chư Răng dự kiến đón khoảng 150.000 lượt khách mỗi năm, trong đó, khách quốc tế chiếm tối thiểu 25%; tổng thu đạt trên 225 tỷ đồng/năm; nguồn thu từ cho thuê môi trường rừng đạt ít nhất 4 tỷ đồng/năm và hướng tới tự chủ 100% kinh phí cho công tác bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển nguồn nhân lực từ nguồn thu du lịch của Khu Bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng.

Theo quy hoạch, Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh bố trí 5 điểm du lịch sinh thái với tổng diện tích 1.086,63 ha và 12 tuyến du lịch dài khoảng 201 km. Trong khi đó, Khu Bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng quy hoạch 5 điểm du lịch với tổng diện tích 500 ha, cùng 8 tuyến du lịch có tổng chiều dài khoảng 190 km.

Các tuyến được hình thành trên cơ sở đường tuần tra bảo vệ rừng và đường mòn hiện có. Việc xây dựng các công trình phục vụ du lịch phải hài hòa với cảnh quan tự nhiên, sử dụng vật liệu thân thiện môi trường và không ảnh hưởng đến hệ sinh thái.

Thác K50 (hay còn gọi là thác Hang Én) nằm trong Khu Bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng, là một trong những điểm đến nổi bật của du lịch sinh thái với vẻ đẹp hoang sơ giữa rừng nguyên sinh. Ảnh: Hoàng Hoài

Tổng nguồn vốn dự kiến thực hiện Đề án du lịch sinh thái tại Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh là hơn 539,2 tỷ đồng, trong đó, vốn xã hội hóa chiếm hơn 473,2 tỷ đồng.

Đối với Khu Bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng, tổng vốn dự kiến trên 342,5 tỷ đồng, trong đó, vốn xã hội hóa hơn 295,3 tỷ đồng.

Cả 2 đề án đều yêu cầu tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về bảo vệ, phát triển rừng, bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học và bảo vệ môi trường; đồng thời triển khai các giải pháp phòng cháy chữa cháy, quản lý môi trường, khuyến khích áp dụng mô hình du lịch “zero carbon”, ưu tiên sử dụng xe điện và năng lượng tái tạo.

Theo quyết định của UBND tỉnh, Ban Giám đốc Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh và Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng có trách nhiệm chủ trì triển khai các nội dung của đề án; tổ chức thông báo, lựa chọn các tổ chức, cá nhân hợp tác, liên kết hoặc thuê môi trường rừng để phát triển du lịch theo đúng quy định của pháp luật.

Các sở, ngành và địa phương liên quan phối hợp hướng dẫn, kiểm tra và giám sát quá trình thực hiện, bảo đảm phát triển du lịch gắn với bảo tồn tài nguyên rừng và đa dạng sinh học.