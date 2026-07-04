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Đấu giá quyền sử dụng đất dự án khu đô thị CK54

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HÀ DUY HÀ DUY
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(GLO)- Ngày 3-7, UBND tỉnh Gia Lai ban hành Quyết định số 2868/QĐ-UBND về việc đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án khu đô thị CK54 (phường Pleiku).

Theo quyết định, khu đất đấu giá có diện tích gần 202 ha, nằm trên địa bàn phường Pleiku; phía Đông giáp khu dân cư dọc đường Trần Văn Bình, phía Tây giáp đất nông nghiệp, phía Bắc giáp suối Ia Linh và đất nông nghiệp, phía Nam giáp khu dân cư.

Cơ cấu sử dụng đất gồm: đất ở hơn 355.533 m2 (17,61%); đất thương mại - dịch vụ gần 91.848 m2; đất cây xanh - mặt nước hơn 312.200 m2; đất hạ tầng kỹ thuật hơn 511.013 m2; hơn 679.662 m2 đất thể dục thể thao (sân golf).

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Dự án khu đô thị CK54 có phía Đông giáp khu dân cư dọc đường Trần Văn Bình. Ảnh: Hà Duy

Dự án có tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 13.789 tỷ đồng. Hiện khu đất đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý.

Dự án dự kiến cung cấp 2.215 sản phẩm nhà ở, gồm: 1.669 căn nhà ở liền kề, 401 căn biệt thự song lập, 61 căn biệt thự đơn lập và 84 căn biệt thự sân golf.

Ngoài ra, dự án còn đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, trung tâm thương mại, công trình giáo dục, y tế, cây xanh, quảng trường và các tiện ích đô thị khác.

Theo quyết định, nhà đầu tư trúng đấu giá phải đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo quy hoạch; thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với quỹ đất phát triển nhà ở xã hội theo quy định; đồng thời tuân thủ các quy định về quốc phòng, an ninh trong quá trình triển khai dự án.

Tiến độ thực hiện dự án là 72 tháng kể từ ngày được giao đất, cho thuê đất. Trong đó, 24 tháng đầu hoàn thành các thủ tục pháp lý và đầu tư hạ tầng kỹ thuật; từ tháng thứ 25-72, hoàn thành xây thô, hoàn thiện mặt ngoài các căn nhà ở thương mại và các công trình thương mại - dịch vụ. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày nhà đầu tư được quyết định giao hoặc cho thuê đất.

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