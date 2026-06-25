Gia Lai nâng cao chất lượng phục vụ khách du lịch trong mùa cao điểm hè 2026

(GLO)- Ngày 24-6, Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai ban hành Thông báo số 1170/TB-VPUBND về kết luận của đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp về nâng cao công tác phục vụ khách du lịch trong mùa cao điểm hè năm 2026.

Theo đánh giá, từ đầu mùa du lịch hè năm 2026 đến nay, hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh diễn ra sôi động, lượng khách tham quan, nghỉ dưỡng tăng cao.

Nhiều cơ sở lưu trú đạt công suất phòng lớn; các khu, điểm du lịch, dịch vụ ăn uống và vui chơi giải trí hoạt động nhộn nhịp, góp phần khẳng định sức hấp dẫn của điểm đến Gia Lai.

Các địa phương được yêu cầu chủ động tổ chức hoạt động, sự kiện văn hóa, du lịch, góp phần quảng bá sức hấp dẫn của du lịch Gia Lai trong mùa cao điểm hè. Ảnh: H.V

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực vẫn còn một số tồn tại cần tập trung khắc phục như: hạ tầng phục vụ du lịch ở một số thời điểm chưa đáp ứng; chất lượng dịch vụ chưa đồng đều; giao thông ùn tắc, rác thải, mất mỹ quan tại một số khu vực; nguy cơ tăng giá dịch vụ bất hợp lý; công tác phối hợp, xử lý phản ánh của du khách có lúc chưa kịp thời.

Để nâng cao công tác phục vụ khách du lịch trong mùa cao điểm hè, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung thực hiện với tinh thần: “Du lịch phát triển phải đi đôi với chất lượng phục vụ”, “Không để khách đến đông nhưng hình ảnh điểm đến bị ảnh hưởng”, “Lấy sự hài lòng của người dân và du khách làm thước đo hiệu quả quản lý”.

Trong đó, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch được giao làm đầu mối theo dõi, điều hành chung các hoạt động du lịch; thường xuyên cập nhật tình hình khách du lịch, hoạt động dịch vụ và các vấn đề phát sinh để kịp thời tham mưu xử lý...

Sở Công Thương tăng cường kiểm tra hàng hóa, dịch vụ phục vụ khách du lịch. Sở Tài chính chủ trì kiểm tra việc thực hiện các quy định về giá đối với các dịch vụ liên quan đến hoạt động du lịch; phối hợp xử lý kịp thời các trường hợp tăng giá bất hợp lý.

Trong lĩnh vực hạ tầng và giao thông, Sở Xây dựng được giao rà soát, tham mưu phương án tổ chức giao thông, bố trí điểm đỗ xe, điểm dừng chân và xử lý các bất cập về hạ tầng giao thông tại các khu vực du lịch trọng điểm. Công an tỉnh bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông; kiên quyết xử lý tình trạng chèo kéo khách du lịch.

Công tác kiểm tra an toàn thực phẩm được đẩy mạnh tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống nhằm bảo vệ sức khỏe người dân và du khách. Ảnh: H.V

Ngành Y tế tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, khu du lịch và các sự kiện tập trung đông người; chủ động các phương án phòng - chống dịch bệnh, cấp cứu và xử lý các tình huống phát sinh liên quan đến sức khỏe người dân, du khách trong thời gian cao điểm du lịch.

Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các địa phương tăng cường công tác bảo vệ môi trường, bảo đảm cảnh quan sạch đẹp tại các khu, điểm du lịch.

UBND các xã, phường chủ động tổ chức hoạt động, sự kiện văn hóa - du lịch hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2026; huy động sự tham gia của cộng đồng dân cư, doanh nghiệp nhằm tạo không khí sôi động, lan toả hình ảnh địa phương.

Hiệp hội Du lịch tỉnh vận động các doanh nghiệp du lịch thực hiện nghiêm niêm yết giá, chủ động triển khai các chương trình kích cầu, gia tăng trải nghiệm cho du khách.

Hiệp hội Văn hóa ẩm thực tỉnh vận động các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tuân thủ quy định về an toàn thực phẩm, công khai giá, nâng cao chất lượng món ăn, phong cách phục vụ và văn minh thương mại.