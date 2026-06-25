Gia Lai hôm nay
Du lịch xanh
Điểm đến Gia Lai
Khám phá và trải nghiệm
Kỹ năng sống
Văn hóa và Bản sắc
Ẩm thực Gia Lai
Cẩm nang du lịch
Đi muôn phương
Multimedia
{ Gia Lai sáng tạo { Emagazine { Infographic { Gia Lai mỗi tuần một điểm đến { Video { 60s Gia Lai

Điểm đến Gia Lai

Gia Lai nâng cao chất lượng phục vụ khách du lịch trong mùa cao điểm hè 2026

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
HUỲNH VỸ
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 24-6, Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai ban hành Thông báo số 1170/TB-VPUBND về kết luận của đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp về nâng cao công tác phục vụ khách du lịch trong mùa cao điểm hè năm 2026.

Theo đánh giá, từ đầu mùa du lịch hè năm 2026 đến nay, hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh diễn ra sôi động, lượng khách tham quan, nghỉ dưỡng tăng cao.

Nhiều cơ sở lưu trú đạt công suất phòng lớn; các khu, điểm du lịch, dịch vụ ăn uống và vui chơi giải trí hoạt động nhộn nhịp, góp phần khẳng định sức hấp dẫn của điểm đến Gia Lai.

giai-dua-sup-quy-nhon-1.jpg
Các địa phương được yêu cầu chủ động tổ chức hoạt động, sự kiện văn hóa, du lịch, góp phần quảng bá sức hấp dẫn của du lịch Gia Lai trong mùa cao điểm hè. Ảnh: H.V

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực vẫn còn một số tồn tại cần tập trung khắc phục như: hạ tầng phục vụ du lịch ở một số thời điểm chưa đáp ứng; chất lượng dịch vụ chưa đồng đều; giao thông ùn tắc, rác thải, mất mỹ quan tại một số khu vực; nguy cơ tăng giá dịch vụ bất hợp lý; công tác phối hợp, xử lý phản ánh của du khách có lúc chưa kịp thời.

Để nâng cao công tác phục vụ khách du lịch trong mùa cao điểm hè, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung thực hiện với tinh thần: “Du lịch phát triển phải đi đôi với chất lượng phục vụ”, “Không để khách đến đông nhưng hình ảnh điểm đến bị ảnh hưởng”, “Lấy sự hài lòng của người dân và du khách làm thước đo hiệu quả quản lý”.

Trong đó, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch được giao làm đầu mối theo dõi, điều hành chung các hoạt động du lịch; thường xuyên cập nhật tình hình khách du lịch, hoạt động dịch vụ và các vấn đề phát sinh để kịp thời tham mưu xử lý...

Sở Công Thương tăng cường kiểm tra hàng hóa, dịch vụ phục vụ khách du lịch. Sở Tài chính chủ trì kiểm tra việc thực hiện các quy định về giá đối với các dịch vụ liên quan đến hoạt động du lịch; phối hợp xử lý kịp thời các trường hợp tăng giá bất hợp lý.

Trong lĩnh vực hạ tầng và giao thông, Sở Xây dựng được giao rà soát, tham mưu phương án tổ chức giao thông, bố trí điểm đỗ xe, điểm dừng chân và xử lý các bất cập về hạ tầng giao thông tại các khu vực du lịch trọng điểm. Công an tỉnh bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông; kiên quyết xử lý tình trạng chèo kéo khách du lịch.

gia-lai-tang-cuong-nang-cao-chat-luong-phuc-vu-khach-du-lich-trong-mua-cao-diem-he-2026-2.jpg
Công tác kiểm tra an toàn thực phẩm được đẩy mạnh tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống nhằm bảo vệ sức khỏe người dân và du khách. Ảnh: H.V

Ngành Y tế tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, khu du lịch và các sự kiện tập trung đông người; chủ động các phương án phòng - chống dịch bệnh, cấp cứu và xử lý các tình huống phát sinh liên quan đến sức khỏe người dân, du khách trong thời gian cao điểm du lịch.

Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các địa phương tăng cường công tác bảo vệ môi trường, bảo đảm cảnh quan sạch đẹp tại các khu, điểm du lịch.

UBND các xã, phường chủ động tổ chức hoạt động, sự kiện văn hóa - du lịch hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2026; huy động sự tham gia của cộng đồng dân cư, doanh nghiệp nhằm tạo không khí sôi động, lan toả hình ảnh địa phương.

Hiệp hội Du lịch tỉnh vận động các doanh nghiệp du lịch thực hiện nghiêm niêm yết giá, chủ động triển khai các chương trình kích cầu, gia tăng trải nghiệm cho du khách.

Hiệp hội Văn hóa ẩm thực tỉnh vận động các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tuân thủ quy định về an toàn thực phẩm, công khai giá, nâng cao chất lượng món ăn, phong cách phục vụ và văn minh thương mại.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Ấm áp những “Ngôi sao hợp tác xã”

Ấm áp những “Ngôi sao hợp tác xã”

OCOP

(GLO)- Ba năm liên tiếp (2024 - 2026) được Liên minh Hợp tác xã Việt Nam vinh danh “Ngôi sao Hợp tác xã”, Hợp tác xã Nông nghiệp Thượng Giang (xã Bình Khê) và Hợp tác xã Sản xuất đá xây dựng Bình Đê (phường Hoài Nhơn Bắc) là những mô hình tiêu biểu của kinh tế tập thể tỉnh Gia Lai. 

Mở hội mùa du lịch hè

Mở hội mùa du lịch hè

Khám phá và trải nghiệm

(GLO)- Tối 20-6, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai), chương trình khai mạc Lễ hội Du lịch hè 2026 với chủ đề “Gia Lai - Điểm đến kỳ thú” sẽ chính thức mở màn cho mùa du lịch sôi động của tỉnh, góp phần quảng bá hình ảnh và thu hút du khách.

Trốn nóng ngày hè ở suối Ma Rừng

Trốn nóng ngày hè ở suối Ma Rừng

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- Giữa những ngày nắng nóng gay gắt của mùa hè, nhiều du khách tìm về suối Ma Rừng (thôn 4, xã An Hòa, tỉnh Gia Lai) để tận hưởng bầu không khí trong lành và hòa mình vào làn nước mát lạnh chảy ra từ đại ngàn.

An Toàn cũng có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch sinh thái cộng đồng.

An Toàn phát huy lợi thế phát triển kinh tế - xã hội

Nông nghiệp

(GLO)- Được thiên nhiên ưu đãi với diện tích rừng tự nhiên rộng lớn, khí hậu mát mẻ quanh năm cùng hệ sinh thái đa dạng, xã An Toàn (tỉnh Gia Lai) đang từng bước khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế sẵn có để phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân và hướng đến giảm nghèo bền vững.

Lễ hội Âm nhạc - Nghệ thuật “Bản hòa âm đại ngàn” sẽ diễn ra ngày 26 và 27-6

Lễ hội Âm nhạc - Nghệ thuật “Bản hòa âm đại ngàn” sẽ diễn ra ngày 26 và 27-6

Văn hóa

(GLO) - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai, Liên danh Công ty TNHH Thương mại Truyền thông và Du lịch Thế Giới Xanh, Công ty Cổ phần MEGACOM Quốc Tế vừa ban hành kế hoạch phối hợp tổ chức chương trình Lễ hội Âm nhạc - Nghệ thuật Tây Nguyên “Bản hòa âm đại ngàn” tại phường Pleiku.

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Trải nghiệm Hòn Đất.

Trải nghiệm Hòn Đất

Hành trang lữ hành

(GLO)- Giữa vùng biển làng chài Bãi Xép (phường Quy Nhơn Nam) có 5 hòn đảo nhỏ nằm rải rác ngoài khơi. Trong đó, Hòn Đất rộng khoảng 28 ha, là hòn lớn nhất và cũng còn giữ được gần như nguyên vẹn vẻ hoang sơ vốn có.

Cò ốc quý hiếm xuất hiện, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai "phát cảnh báo" bảo vệ

Cò ốc quý hiếm xuất hiện, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai "phát cảnh báo" bảo vệ

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- Hàng chục cá thể cò ốc, thuộc loài chim di cư có tên trong Danh lục đỏ IUCN vừa được ghi nhận tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai, thu hút sự chú ý của người dân và cơ quan chức năng. Vì vậy, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã có văn bản yêu cầu tăng cường bảo vệ loài chim này.

Phối cảnh dự án điểm dừng chân ngắm cảnh tại đèo Vĩnh Hội. Ảnh: Tiến Sỹ

Tìm nhà đầu tư cho Dự án điểm dừng chân phía Nam đèo Vĩnh Hội

Kinh tế

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện Dự án điểm dừng chân ngắm cảnh phía Nam đèo Vĩnh Hội diện tích hơn 9.641 m2 tại địa bàn xã Cát Tiến, với tổng vốn đầu tư tối thiểu để triển khai dự án, chưa bao gồm tiền thuê đất là 25 tỷ đồng.

Gia Lai: Rợp cánh cò nhạn tại Cồn Chim

Cồn Chim rợp cánh cò nhạn

Đời sống

(GLO)- Những ngày gần đây, nhiều đàn cò nhạn xuất hiện tại Khu sinh thái Cồn Chim (xã Tuy Phước Đông, phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) tạo nên khung cảnh sinh động. Sự trở lại của loài chim này được xem là tín hiệu tích cực cho hệ sinh thái đầm Thị Nại.