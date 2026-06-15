Ấm áp những “Ngôi sao hợp tác xã”

(GLO)- Ba năm liên tiếp (2024 - 2026) được Liên minh Hợp tác xã Việt Nam vinh danh “Ngôi sao Hợp tác xã”, Hợp tác xã Nông nghiệp Thượng Giang (xã Bình Khê) và Hợp tác xã Sản xuất đá xây dựng Bình Đê (phường Hoài Nhơn Bắc) là những mô hình tiêu biểu của kinh tế tập thể tỉnh Gia Lai.

Hợp tác xã Nông nghiệp Thượng Giang được vinh danh “Ngôi sao Hợp tác xã” năm 2026 (tháng 4.2026). Ảnh: NVCC

Trong cuộc trò chuyện với phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, điều thú vị là cả hai vị thủ lĩnh HTX - ông Trần Đình Thọ - Giám đốc HTX Nông nghiệp Thượng Giang và ông Nguyễn Xuân Thạch - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc HTX Sản xuất đá xây dựng Bình Đê, đều ít nói đến mua bán, lời lỗ dù cả hai HTX đều hoạt động ở lĩnh vực sản xuất, kinh doanh.

Họ tâm đắc rằng phía sau những danh hiệu là hành trình nhiều năm kiên trì xây dựng uy tín bằng chất lượng sản phẩm, tạo việc làm ổn định cho người lao động và đặc biệt là đã đóng góp thiết thực cho cộng đồng. Đó là những điều đọng lại khiến họ thấy ấm lòng và tự hào.

Lấy chất lượng và uy tín làm nền tảng phát triển

* Đằng sau danh hiệu “Ngôi sao Hợp tác xã” là những kết quả hoạt động rất đáng ghi nhận. Các ông có thể chia sẻ đôi nét về hành trình phát triển của HTX mình?

Ông Nguyễn Xuân Thạch chia sẻ về hành trình giữ vững danh hiệu “Ngôi sao Hợp tác xã” 3 năm liên tiếp. Ảnh: Hồng Thương - Ông Nguyễn Xuân Thạch: HTX Sản xuất đá xây dựng Bình Đê được thành lập từ năm 1998 với nhiều ngành nghề, trong đó chủ lực là khai thác, sản xuất đá xây dựng; sản xuất gạch không nung; kinh doanh xăng dầu và xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi. Năm 2024, doanh thu HTX đạt hơn 37 tỷ đồng, lợi nhuận 1,6 tỷ đồng; năm 2025 doanh thu đạt 38 tỷ đồng, lợi nhuận hơn 1,7 tỷ đồng. - Ông Trần Đình Thọ: Thành lập năm 1980, HTX Nông nghiệp Thượng Giang chuyên cung cấp các dịch vụ sản xuất nông nghiệp, triển khai chuỗi liên kết lúa giống, mè, đậu phộng; đồng thời phát triển dịch vụ vật tư nông nghiệp, điện và thu gom rác thải. Nếu như giai đoạn 2018 - 2022, lợi nhuận của HTX chỉ từ hơn 500 - 900 triệu đồng/năm thì năm 2024 đạt 1,3 tỷ đồng và năm 2025 tăng lên 1,6 tỷ đồng.

* Thành công hôm nay chắc hẳn không đến từ một hai yếu tố đơn lẻ. Đâu là nền tảng quan trọng giúp HTX giữ được đà phát triển trong nhiều năm qua?

- Ông Nguyễn Xuân Thạch: Điều quan trọng trước hết là sự năng động trong việc lựa chọn và triển khai các phương án sản xuất kinh doanh phù hợp. Bên cạnh việc tối ưu hóa quy trình sản xuất để giảm giá thành, nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm, HTX Sản xuất đá xây dựng Bình Đê luôn đặt uy tín lên hàng đầu. Đối với các công trình xây dựng, HTX luôn bảo đảm nguyên liệu đạt yêu cầu, thi công đúng tiến độ và chất lượng thiết kế. Chính điều này giúp HTX thu hút thêm nhiều khách hàng mới. - Ông Trần Đình Thọ: Những ngày đầu mới thành lập, điều kiện sản xuất nông nghiệp ở địa phương gặp rất nhiều khó khăn do đất đai chủ yếu là gò đồi, bậc thang, bạc màu và thiếu nước tưới. Từ thực tế đó, HTX Nông nghiệp Thượng Giang từng bước xây dựng hệ thống dịch vụ đầu vào bảo đảm chất lượng, có nguồn gốc rõ ràng; đồng thời hướng dẫn kỹ thuật sản xuất và hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm. Khi người dân thấy chi phí sản xuất được giảm xuống, năng suất và hiệu quả kinh tế được nâng lên thì niềm tin đối với HTX ngày càng lớn.

* Trên hành trình phát triển ấy, sự đồng hành của chính quyền địa phương và các ngành chức năng đã mang lại những thuận lợi gì cho HTX?

- Ông Nguyễn Xuân Thạch: HTX luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của chính quyền địa phương trong thực hiện các thủ tục pháp lý, quy định về môi trường; đồng thời, địa phương cũng tạo điều kiện để HTX tham gia xây dựng một số công trình dân dụng, góp phần tạo thêm nguồn thu. - Ông Trần Đình Thọ: Chúng tôi nhận được sự hỗ trợ rất quan trọng từ ngành nông nghiệp và chính quyền địa phương trong việc xác định cây trồng phù hợp với điều kiện tự nhiên, thổ nhưỡng để định hướng chuyển đổi sản xuất; triển khai các mô hình điểm để nhân rộng. Nhờ vậy, HTX triển khai hiệu quả chuỗi liên kết sản xuất lúa giống, mỗi năm cung cấp khoảng 80 tấn lúa giống cho Viện KHKT nông nghiệp duyên hải Nam Trung Bộ; mô hình liên kết sản xuất mè, đậu phộng tiêu thụ từ 7 - 8 tấn sản phẩm/năm. Đặc biệt, mô hình cánh đồng mẫu lớn với diện tích 50 ha đã giúp gần 300 hộ dân nâng năng suất từ 6 tấn/ha lên 7,2 tấn/ha.

Hiệu quả kinh doanh phải gắn với lợi ích cộng đồng

* Điều dễ nhận thấy là hiệu quả hoạt động của các HTX không chỉ thể hiện qua doanh thu hay lợi nhuận mà còn qua những việc làm được tạo ra cho người dân địa phương…

- Ông Nguyễn Xuân Thạch: Từ năm 1994 đến nay, tôi còn đảm nhiệm Bí thư Chi bộ thôn Chương Hòa (xã Hoài Châu Bắc trước sáp nhập) và Bí thư Chi bộ khu phố Chương Hòa (phường Hoài Nhơn Bắc hiện nay). Vì vậy, tôi luôn trăn trở làm sao tạo thêm việc làm và nâng cao đời sống người dân. Hiện HTX có 80 lao động hưởng lương thường xuyên với mức từ 6 triệu đồng/người/tháng và được đóng BHXH; 80 lao động nhận khoán được HTX mua BHYT; hơn 160 lao động được mua bảo hiểm tai nạn lao động… HTX ưu tiên tuyển dụng lao động địa phương, kể cả những sinh viên mới ra trường gặp khó khăn trong tìm kiếm việc làm hoặc những thanh niên không tiếp tục học đại học, sau đó đào tạo thêm về chuyên môn, nghiệp vụ. - Ông Trần Đình Thọ: Đối với chúng tôi, ngoài việc được chia lãi theo vốn góp, sử dụng các dịch vụ với chi phí hợp lý và tham gia các chuỗi liên kết sản xuất, HTX còn tạo việc làm cho 34 lao động địa phương với mức lương từ 5 - 10 triệu đồng/người/tháng.

* Với các HTX, phát triển kinh tế luôn đi cùng trách nhiệm cộng đồng. Điều gì thôi thúc các ông duy trì những hoạt động vì cộng đồng trong suốt nhiều năm qua?

- Ông Nguyễn Xuân Thạch: Trung bình mỗi năm, HTX Sản xuất đá xây dựng Bình Đê dành từ 100 - 150 triệu đồng cho các hoạt động phúc lợi đối với xã viên và người dân địa phương như thăm hỏi khi ốm đau, tặng quà dịp lễ, Tết, hỗ trợ gia đình chính sách, giúp đỡ đồng bào bị thiên tai. Đối với đơn vị kết nghĩa là thôn 6, xã An Hòa, hằng năm HTX dành từ 25 - 30 triệu đồng để hỗ trợ người dân. Ngoài ra, HTX còn hỗ trợ xây dựng nhà truyền thống của thôn trị giá 600 triệu đồng; hỗ trợ làm đường bê tông nội đồng và nghĩa trang với kinh phí hàng trăm triệu đồng. Ông Trần Đình Thọ: “Uy tín và chất lượng là nền tảng cho sự phát triển bền vững của HTX”. Ảnh: Hồng Thương - Ông Trần Đình Thọ: Chúng tôi luôn tâm niệm kết quả hoạt động của HTX có được là nhờ sự đồng hành, tin tưởng của thành viên và người dân. Vì vậy, khi có lợi nhuận, HTX phải có trách nhiệm chia sẻ lợi ích với cộng đồng. Mỗi năm, HTX trích 45 - 50 triệu đồng từ quỹ phúc lợi để tặng quà Tết, hỗ trợ thành viên gặp khó khăn đột xuất, trao quà khuyến học và tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em. Ngoài ra, khi tham gia xây dựng các công trình thủy lợi tại địa phương, HTX còn hỗ trợ khoảng 200 triệu đồng chi phí xây dựng mỗi năm.

* Danh hiệu “Ngôi sao Hợp tác xã” là sự ghi nhận đáng trân trọng, nhưng chắc hẳn chưa phải là điểm dừng. Các ông đang ấp ủ những kế hoạch gì cho chặng đường phía trước?

- Ông Nguyễn Xuân Thạch: Thực tế, vài năm trở lại đây có những dịch vụ lợi nhuận không cao nhưng vẫn cần duy trì để tạo nên chuỗi giá trị liên hoàn và tối ưu chi phí vận hành. Thời gian tới, HTX sẽ tiếp tục duy trì các ngành nghề hiện có; đồng thời nghiên cứu đầu tư sản xuất cát nhân tạo từ đá nhằm tăng doanh thu, chủ động nguồn vật liệu khi tham gia xây dựng các công trình dân dụng tại địa phương. - Ông Trần Đình Thọ: HTX Nông nghiệp Thượng Giang sẽ tiếp tục mở rộng các dịch vụ và chuỗi liên kết sản xuất hiện phát huy hiệu quả tốt. Bên cạnh đó, chúng tôi tập trung nâng cấp sản phẩm “Dầu đậu phộng Thượng Giang” và “Dầu mè Thượng Giang” đạt chuẩn OCOP 4 sao nhằm nâng cao giá trị sản phẩm, mở rộng đầu ra và tạo thuận lợi hơn cho việc bao tiêu nông sản của người dân.

* Xin cảm ơn hai ông về cuộc trò chuyện cởi mở này!