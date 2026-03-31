Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Kinh tế

Doanh nghiệp Xe máy - Ô tô Thị trường vàng Net Zero Nông-lâm-ngư nghiệp Tài chính Hàng hóa - Tiêu dùng

Công ty Xổ số kiến thiết Gia Lai phấn đấu lương bình quân đạt 25 triệu đồng/tháng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
SƠN CA
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 31-3, Công ty TNHH Xổ số kiến thiết tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị người lao động nhằm tổng kết công tác năm 2025 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.

Theo đánh giá tại hội nghị, năm 2025, hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Xổ số kiến thiết tỉnh Gia Lai khá ổn định; thị trường, thị phần được giữ vững; tỷ lệ tiêu thụ vé xổ số truyền thống tăng ở hầu hết thị trường, khu vực.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Sơn Ca

Tình hình tài chính, thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh của Công ty đều đạt và vượt kế hoạch. Tổng số vé xổ số truyền thống tiêu thụ là 68,16 triệu vé, tăng 13,7% so với năm 2024 và đạt 105,3% kế hoạch năm 2025.

Tổng doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ là 538,81 tỷ đồng, tăng 13,7% so với năm 2024 và đạt 105,3% kế hoạch năm 2025.

Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 79 tỷ đồng (tăng 38,4% so với năm 2024, đạt 138,3% kế hoạch năm 2025); thuế và các khoản phát sinh phải nộp ngân sách nhà nước đạt 234,64 tỷ đồng (tăng 25,9 tỷ đồng so với năm 2024, tương ứng tăng 11,04% so với kế hoạch năm 2025).

z7675009072990-871b5eefe5068180db6d2bdf6272143a.jpg
Ông Trương Văn Thiêng - Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH Xổ số kiến thiết tỉnh Gia Lai tặng quà cho con em người bán vé số có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Sơn Ca

Ban lãnh đạo Công ty và Ban Chấp hành Công đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo đoàn viên, người lao động thực hiện nghiêm túc nội quy lao động và quy chế nội bộ Công ty; quan tâm cải thiện điều kiện làm việc; đảm bảo ổn định thu nhập; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị cho người lao động.

z7676022099406-7ac957fbdfb9747ba752cf0a1b3c438a.jpg
Khen thưởng các tập thể thuộc Công ty ﻿được UBND tỉnh khen thưởng.nh: Sơn Ca

Năm 2026, Công ty tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động kinh doanh, phấn đấu doanh thu thuần và thu nhập khác 593,6 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 89,25 tỷ đồng; thuế và các khoản phát sinh phải nộp ngân sách nhà nước 258,84 tỷ đồng; tiền lương bình quân của người lao động đạt 25 triệu đồng/người/tháng; đảm bảo thực hiện tốt các nghĩa vụ của Công ty đối với người lao động.

Dịp này, Công ty đã tặng quà cho con em người bán vé số có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời, công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho 3 tập thể.

Đánh giá bài viết

null