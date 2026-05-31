Thuế tỉnh Gia Lai triển khai chiến dịch “Làm sạch mã số thuế”

Theo đó, chiến dịch “Làm sạch mã số thuế” được triển khai thống nhất trên địa bàn tỉnh đối với các hồ sơ phát sinh từ ngày 31-3-2026 trở về trước.

Cán bộ Thuế cơ sở 8 đồng hành hỗ trợ người nộp thuế trên địa bàn. Ảnh: Sơn Ca

Lộ trình triển khai được chia làm 3 giai đoạn. Theo đó, giai đoạn 1 từ ngày 21-5 đến 15-7; giai đoạn 2 từ ngày 15-7 đến 31-10; giai đoạn 3 từ ngày 1-11 đến 31-12-2026.

Chiến dịch “Làm sạch mã số thuế” sẽ tập trung rà soát, hỗ trợ và xử lý dứt điểm các trường hợp người nộp thuế đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế; không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.

Thông qua đó, Thuế tỉnh Gia Lai sẽ nâng cao chất lượng dữ liệu quản lý thuế, giảm hồ sơ tồn đọng, hạn chế rủi ro pháp lý cho người nộp thuế. Đồng thời, phòng ngừa các hành vi lợi dụng mã số thuế, thông tin cá nhân, pháp nhân để mua bán hóa đơn, trốn thuế hoặc thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.