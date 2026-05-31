Thuế tỉnh Gia Lai triển khai chiến dịch “Làm sạch mã số thuế”

(GLO)- Nhằm chuẩn hóa dữ liệu quản lý thuế, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, Thuế tỉnh Gia Lai đang triển khai Chiến dịch “Làm sạch mã số thuế” trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, chiến dịch “Làm sạch mã số thuế” được triển khai thống nhất trên địa bàn tỉnh đối với các hồ sơ phát sinh từ ngày 31-3-2026 trở về trước.

Cán bộ Thuế cơ sở 8 đồng hành hỗ trợ người nộp thuế trên địa bàn. Ảnh: Sơn Ca

Lộ trình triển khai được chia làm 3 giai đoạn. Theo đó, giai đoạn 1 từ ngày 21-5 đến 15-7; giai đoạn 2 từ ngày 15-7 đến 31-10; giai đoạn 3 từ ngày 1-11 đến 31-12-2026.

Chiến dịch “Làm sạch mã số thuế” sẽ tập trung rà soát, hỗ trợ và xử lý dứt điểm các trường hợp người nộp thuế đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế; không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.

Thông qua đó, Thuế tỉnh Gia Lai sẽ nâng cao chất lượng dữ liệu quản lý thuế, giảm hồ sơ tồn đọng, hạn chế rủi ro pháp lý cho người nộp thuế. Đồng thời, phòng ngừa các hành vi lợi dụng mã số thuế, thông tin cá nhân, pháp nhân để mua bán hóa đơn, trốn thuế hoặc thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

Kết nối cung cầu đưa nông sản vào chuỗi cung ứng hiện đại

(GLO)- Nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường, Gia Lai đang đẩy mạnh chuẩn hóa vùng trồng, phát triển nông nghiệp theo hướng xanh, an toàn. Đồng thời, tỉnh tăng cường xúc tiến thương mại nhằm đưa nông sản tham gia sâu hơn vào các chuỗi cung ứng hiện đại và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Nỗ lực đảm bảo dự toán thu thuế nội địa

(GLO)- Công tác thu thuế nội địa hơn 4 tháng đầu năm ghi nhận tín hiệu rất khả quan, tạo nguồn lực để tỉnh Gia Lai đầu tư phát triển kinh tế - xã hội. Hiện các sở, ngành đang tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều biện pháp, nhằm đảm bảo dự toán thu đã được UBND tỉnh giao.

Ngành nuôi trồng thủy sản phục hồi tích cực

(GLO)- Sau các đợt mưa bão cuối năm 2025, nhờ sự hỗ trợ của chính quyền, ngành chức năng và các tổ chức tín dụng, nhiều hộ nuôi thủy sản trên địa bàn tỉnh đã khắc phục khó khăn để tái sản xuất và bắt đầu có thu hoạch.

Động thổ kho xăng dầu có tổng sức chứa 4.700 m³ tại phường Hoài Nhơn Bắc

(GLO)- Sáng 26-5, tại phường Hoài Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai), Công ty CP Tập đoàn HP OIL Việt Nam phối hợp với UBND phường Hoài Nhơn Bắc tổ chức lễ động thổ dự án kho xăng dầu HP OIL Bình Định. Đây là dự án kho dự trữ xăng dầu đầu tiên của HP OIL trên địa bàn tỉnh Gia Lai với tổng sức chứa 4.700 m³.

Phát động cuộc thi “Tìm hiểu lợi ích của xăng sinh học E10” trên toàn quốc

(GLO)- Nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về nhiên liệu sinh học, thúc đẩy xu hướng tiêu dùng xanh và lan tỏa thông điệp sử dụng năng lượng thân thiện với môi trường, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu lợi ích của xăng sinh học E10” trên phạm vi toàn quốc.

Canh tác thông minh, thu lợi tiền tỷ

(GLO)- Giữa cái nắng gay gắt của mùa khô Tây Nguyên, vườn cà phê rộng 20 ha của gia đình ông Nguyễn Ngọc Nghĩa ở thôn 1 (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) vẫn phủ một màu xanh mướt. Những hàng cây thẳng tắp được chăm sóc kỹ lưỡng nhờ hệ thống tưới tự động vận hành liên tục, đưa nguồn nước đến tận gốc.

