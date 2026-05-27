Gia Lai hiện có 6 chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm giữa doanh nghiệp và người chăn nuôi

NGUYỄN DIỆP
(GLO)- Theo thông tin từ Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Gia Lai (thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường), toàn tỉnh hiện có 6 chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm giữa các doanh nghiệp và người chăn nuôi, với 208 trại và 25 cơ sở chăn nuôi đạt chứng nhận VietGAP, GlobalGAP… tham gia.

Toàn tỉnh hiện có 804 trang trại và dự án chăn nuôi gia súc, gia cầm, duy trì phát triển cung cấp thịt và sản phẩm thịt gia súc, gia cầm cho người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh.

Trong đó, có 73 dự án chăn nuôi và 731 cơ sở chăn nuôi theo quy mô trang trại đang chăm sóc, nuôi dưỡng đàn gia súc, gia cầm phát triển ổn định. Trong số này, có 467 trại chăn nuôi heo, 182 trại nuôi gia cầm và 155 trại nuôi bò.

Người dân xã Biển Hồ đầu tư phát triển chăn nuôi heo theo quy mô trang trại, an toàn dịch bệnh. Ảnh: N.D

Hiện nay, ngành chăn nuôi tỉnh Gia Lai đang có dư địa phát triển lớn. Các địa phương đẩy mạnh phát triển chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao, an toàn dịch bệnh, chăn nuôi hữu cơ thân thiện môi trường, gắn với các dự án chế biến gia súc, gia cầm nhằm nâng cao giá trị sản xuất ngành chăn nuôi.

Diêm dân Gia Lai chật vật ngay từ đầu vụ muối

Nông nghiệp

(GLO)- Đầu vụ muối 2026, thời tiết tại xã Đề Gi và An Lương (tỉnh Gia Lai) diễn biến thất thường. Mưa trái mùa và nguồn nước có độ mặn thấp làm gián đoạn quá trình kết tinh, khiến năng suất sụt giảm. Cùng với đó, việc muối tiêu thụ chậm cũng tạo áp lực lớn lên diêm dân ngay từ những ngày đầu vụ.

Phát động cuộc thi “Tìm hiểu lợi ích của xăng sinh học E10” trên toàn quốc

Net Zero

(GLO)- Nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về nhiên liệu sinh học, thúc đẩy xu hướng tiêu dùng xanh và lan tỏa thông điệp sử dụng năng lượng thân thiện với môi trường, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu lợi ích của xăng sinh học E10” trên phạm vi toàn quốc.

Canh tác thông minh, thu lợi tiền tỷ

Nông nghiệp

(GLO)- Giữa cái nắng gay gắt của mùa khô Tây Nguyên, vườn cà phê rộng 20 ha của gia đình ông Nguyễn Ngọc Nghĩa ở thôn 1 (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) vẫn phủ một màu xanh mướt. Những hàng cây thẳng tắp được chăm sóc kỹ lưỡng nhờ hệ thống tưới tự động vận hành liên tục, đưa nguồn nước đến tận gốc.

Bấp bênh giá nông sản

Nông nghiệp

(GLO)- Vụ Đông Xuân 2025-2026, thời tiết thuận lợi giúp nhiều loại cây trồng trên địa bàn tỉnh Gia Lai đạt năng suất cao. Tuy nhiên, bên cạnh các loại nông sản được giá thì vẫn còn nhiều loại rớt giá mạnh khiến người trồng khó khăn, chật vật.

Nới vốn chính sách, nông dân thêm nguồn lực đầu tư sản xuất.

Kinh tế

(GLO)- Theo Nghị định 338/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1-1-2026, mức cho vay hỗ trợ tạo việc làm được nâng lên tối đa 200 triệu đồng/người. Chính sách mới đang tạo thêm nguồn lực quan trọng, giúp nông dân Gia Lai mạnh dạn cải tạo vườn cây, đầu tư sản xuất, phát triển chăn nuôi, nâng cao thu nhập.

Khơi thông nguồn lực cho tăng trưởng hai con số

Đưa nghị quyết vào cuộc sống

(GLO)- Tăng trưởng tổng sản phẩm địa phương (GRDP) giai đoạn 2026 - 2030 đạt từ 10-10,5%/năm không đơn thuần là chỉ tiêu kinh tế mà còn là yêu cầu chính trị, là khát vọng phát triển trong không gian phát triển mới, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị tỉnh Gia Lai.

Tập trung xử lý hàng xâm phạm nhãn hiệu

Tài chính - Doanh nghiệp

(GLO)- Thực hiện Công điện số 38/CĐ-TTg ngày 5-5-2026 của Thủ tướng Chính phủ, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh đã triển khai đợt cao điểm kiểm tra thị trường, đấu tranh ngăn chặn và xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh.

Thời tiết thất thường, người trồng sầu riêng lo lắng

Nông nghiệp

(GLO)- Những cơn mưa trái mùa liên tiếp đúng thời điểm sầu riêng ra hoa, cùng hiện tượng sương muối vào sáng sớm khiến nhiều nhà vườn đứng ngồi không yên. Mới vừa bị ảnh hưởng trong giai đoạn xổ nhụy, nay nhà vườn lại tiếp tục đối mặt nguy cơ rụng trái non, kéo theo nỗi lo giảm năng suất cả vụ.

Nhiều áp lực khi vào vụ lúa Hè Thu

Nông nghiệp

(GLO)- Những ngày đầu vụ lúa Hè Thu, nông dân Gia Lai khẩn trương làm đất, xuống giống theo khung thời vụ, chủ động nguồn nước để ứng phó nguy cơ nắng hạn. Tuy nhiên, trong bối cảnh thời tiết được dự báo bất lợi, giá vật tư nông nghiệp tăng cao… khiến nhà nông chịu nhiều áp lực ngay từ đầu vụ.

BIDV Bình Định xây dựng đội ngũ cán bộ nhân viên năng động, sáng tạo và đầy nhiệt huyết. Ảnh: ĐVCC

Kinh tế

(GLO)- Ngày 19-5, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bình Định tròn 50 năm thành lập (1976-2026). Đây là dấu mốc quan trọng của Chi nhánh, đồng thời mở ra chặng đường mới với khát vọng vươn lên hòa nhập vào xu thế phát triển nhanh và bền vững.

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

OCOP

(GLO)- Rời bục giảng để khởi nghiệp với cà phê hữu cơ, vợ chồng anh Siu Sắt (SN 1990) và chị Rơ Châm Awưnh (SN 1994) ở làng Mrông Yố 1, xã Ia Phí (tỉnh Gia Lai) đang kiên trì theo đuổi khát vọng nâng tầm nông sản địa phương, gắn với gìn giữ văn hóa Jrai và phát triển du lịch cộng đồng.

