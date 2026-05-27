Gia Lai hiện có 6 chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm giữa doanh nghiệp và người chăn nuôi

(GLO)- Theo thông tin từ Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Gia Lai (thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường), toàn tỉnh hiện có 6 chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm giữa các doanh nghiệp và người chăn nuôi, với 208 trại và 25 cơ sở chăn nuôi đạt chứng nhận VietGAP, GlobalGAP… tham gia.

Toàn tỉnh hiện có 804 trang trại và dự án chăn nuôi gia súc, gia cầm, duy trì phát triển cung cấp thịt và sản phẩm thịt gia súc, gia cầm cho người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh.

Trong đó, có 73 dự án chăn nuôi và 731 cơ sở chăn nuôi theo quy mô trang trại đang chăm sóc, nuôi dưỡng đàn gia súc, gia cầm phát triển ổn định. Trong số này, có 467 trại chăn nuôi heo, 182 trại nuôi gia cầm và 155 trại nuôi bò.

Người dân xã Biển Hồ đầu tư phát triển chăn nuôi heo theo quy mô trang trại, an toàn dịch bệnh. Ảnh: N.D

Hiện nay, ngành chăn nuôi tỉnh Gia Lai đang có dư địa phát triển lớn. Các địa phương đẩy mạnh phát triển chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao, an toàn dịch bệnh, chăn nuôi hữu cơ thân thiện môi trường, gắn với các dự án chế biến gia súc, gia cầm nhằm nâng cao giá trị sản xuất ngành chăn nuôi.