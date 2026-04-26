Kon Chiêng: Điểm đến của các dự án chăn nuôi quy mô lớn

(GLO)- Từng là vùng đất cằn cỗi, kinh tế kém phát triển, xã Kon Chiêng đang dần trở thành điểm đến của các dự án chăn nuôi quy mô lớn nhờ chủ động kêu gọi, thu hút nguồn lực đầu tư và đồng hành cùng doanh nghiệp.

Những nỗ lực này không chỉ “đánh thức” tiềm năng đất đai mà còn mở ra động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội của Kon Chiêng.

Thu hút nguồn lực đầu tư từ tiềm năng đất đai

Với 11 dự án chăn nuôi có tổng vốn hơn 1.368 tỷ đồng, quy mô đàn trên 110.000 con, Kon Chiêng đang sở hữu nguồn lực đầu tư hiếm có đối với một xã vùng sâu, vùng xa.

Trong số này, có 5 dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư với tổng diện tích khoảng 92 ha, tổng vốn hơn 630 tỷ đồng, giữ vai trò then chốt trong định hình hướng phát triển ngành chăn nuôi theo hướng tập trung, quy mô lớn.

Giao thông thuận lợi được xem là một trong những lợi thế giúp Kon Chiêng thu hút các dự án đầu tư vào địa bàn. Ảnh: Ngọc Sang

Điều đáng chú ý không chỉ là số lượng dự án mà còn ở cách chính quyền địa phương đã chủ động “kích hoạt” nguồn lực bằng việc đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thủ tục, sớm đưa dự án vào triển khai thực tế. Những vùng đất cằn cỗi và kém hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp đang dần được địa phương “đánh thức” thông qua việc kêu gọi các dự án đầu tư.

Trên diện tích đất cằn, trước đây, dân làng Klăh chủ yếu trồng mía năng suất thấp. Thời gian qua, Công ty cổ phần chăn nuôi Nắng Vàng Gia Lai Ba triển khai xây dựng trang trại chăn nuôi heo quy mô lớn. Ông Tô Vũ - Giám đốc Công ty - cho biết: Dự án có diện tích hơn 10,4 ha, tổng mức đầu tư khoảng 70 tỷ đồng. Đến nay, công trình đã đạt khoảng 80% khối lượng thi công, dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào tháng 7-2026.

Khi hoàn thành, trang trại có quy mô nuôi khoảng 1.200 con heo nái, mỗi năm cung cấp ra thị trường khoảng 30.000 con heo giống, doanh thu ước đạt 50-60 tỷ đồng.

Đẩy nhanh tiến độ thi công Dự án trang trại chăn nuôi heo của Công ty cổ phần chăn nuôi Nắng Vàng Gia Lai Ba. Ảnh: ĐVCC

“Nếu không có sự vào cuộc sát sao của địa phương, dự án khó có thể đạt tiến độ như hiện nay. Các hồ sơ, thủ tục liên quan đến việc chuyển mục đích sử dụng đất, đánh giá tác động môi trường đến cấp phép xây dựng đều được hướng dẫn, tháo gỡ kịp thời.

Chính quyền xã còn phân công cán bộ theo dõi, trực tiếp hỗ trợ để dự án sớm đi vào hoạt động theo kế hoạch” - ông Vũ cho hay.

Tương tự, Công ty TNHH chăn nuôi Phát Lộc Mang Yang cũng đang triển khai dự án trang trại chăn nuôi heo tại làng Deng với diện tích khoảng 22,4 ha, tổng mức đầu tư hơn 150 tỷ đồng.

Ông Huỳnh Văn Phúc - Phó Giám đốc điều hành dự án - thông tin: Khi đi vào hoạt động, dự án dự kiến cung cấp ra thị trường khoảng 40.000 con heo thịt mỗi năm. Doanh nghiệp đang phối hợp với UBND xã, Văn phòng đăng ký đất đai và cơ quan thuế để đẩy nhanh tiến độ hoàn tất các thủ tục đất đai, đánh giá tác động môi trường. Dự kiến dự án sẽ khởi công vào tháng 8-2026 và hoàn thiện đi vào hoạt động vào đầu quý II-2027.

Cùng doanh nghiệp tháo gỡ “điểm nghẽn”

Theo ông Võ Đình Huy - Phó Chủ tịch UBND xã Kon Chiêng, các dự án trên địa bàn đã được chấp thuận chủ trương đầu tư là nguồn lực rất quan trọng của địa phương.

Quan điểm của xã là phải tập trung kích hoạt các nguồn lực bằng việc đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thủ tục, sớm đưa dự án vào triển khai thực tế, tránh để kéo dài gây lãng phí tài nguyên đất và nguồn lực xã hội.

Công nhân thi công gia công cốt thép, chuẩn bị đổ bê tông nền tại dự án trang trại chăn nuôi heo của Công ty cổ phần chăn nuôi Nắng Vàng Gia Lai Ba ở làng Klăh, xã Kon Chiêng. Ảnh: ĐVCC

Nhận diện rõ những “điểm nghẽn” trong quá trình triển khai, UBND xã Kon Chiêng đã chủ động vào cuộc với vai trò đồng hành cùng doanh nghiệp, trực tiếp hỗ trợ từng dự án. Đặc biệt, xã phân công cán bộ theo dõi riêng từng dự án, trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ các thủ tục như chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất; hoàn thiện hồ sơ môi trường, đánh giá tác động môi trường; cấp phép xây dựng…

Đến nay, các dự án của Công ty cổ phần chăn nuôi Việt Mỹ Gia Lai (vốn đầu tư 105 tỷ đồng), Công ty cổ phần chăn nuôi Châu Âu Gia Lai (140 tỷ đồng), Công ty TNHH Huy Hoàng Farm Gia Lai (165 tỷ đồng) đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ pháp lý để đủ điều kiện khởi công. Riêng dự án của Công ty TNHH chăn nuôi Phát Lộc Mang Yang, địa phương đã cơ bản hoàn tất các thủ tục, sẵn sàng triển khai thi công.

Không chỉ dừng lại ở hỗ trợ thủ tục, UBND xã còn chủ động làm đầu mối kết nối với các sở, ngành của tỉnh để tháo gỡ các vướng mắc vượt thẩm quyền; đồng thời theo dõi sát tiến độ từng khâu của từng dự án.

Phó Chủ tịch UBND xã Võ Đình Huy nhấn mạnh: “Địa phương tạo điều kiện tối đa, nhưng nhà đầu tư cũng phải chủ động, nghiêm túc thực hiện cam kết. Dự án đã có chủ trương thì phải triển khai thực chất, không để tình trạng "treo". Chúng tôi kiên quyết không để xảy ra việc làm trước, hoàn thiện thủ tục sau”.

Theo ông Huy, thời gian tới, UBND xã Kon Chiêng sẽ tiếp tục đôn đốc các dự án hoàn thiện thủ tục để có thể khởi công đồng loạt; đồng thời rà soát, báo cáo cấp có thẩm quyền đối với những trường hợp chậm tiến độ.

Bên trong khu nhà xưởng thuộc dự án trang trại chăn nuôi quy mô lớn tại xã Kon Chiêng, công nhân đang hoàn thiện nền và các hạng mục kỹ thuật phục vụ chăn nuôi. Ảnh: ĐVCC

Từ thực tế cho thấy, khi chính quyền chủ động đồng hành cùng doanh nghiệp, những vùng đất cằn cỗi, kém hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp hoàn toàn có thể trở thành động lực phát triển. Nếu được triển khai đúng kế hoạch, các dự án chăn nuôi trên địa bàn Kon Chiêng sẽ góp phần việc tạo việc làm, tăng thu ngân sách, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và nâng cao đời sống người dân.

Với hướng đi chủ động, quyết liệt, Kon Chiêng đang từng bước biến tiềm năng thành động lực, tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội bền vững trong thời gian tới.