Gia Lai đẩy nhanh tiến độ thu tiền sử dụng đất

(GLO)- Dù đã có nhiều nỗ lực nhưng kết quả thu tiền sử dụng đất 5 tháng đầu năm 2026 không đạt như kỳ vọng. Vì thế, UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các sở, ngành, địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thu tiền sử dụng đất.

Kết quả thu còn thấp

Năm 2026, tỉnh Gia Lai triển khai nhiều dự án mới và có nhiều dự án hoàn thành cần kinh phí để thanh quyết toán. Vì thế, UBND tỉnh đề ra mục tiêu thu 15.030 tỷ đồng tiền sử dụng đất, cao hơn 3.630 tỷ đồng so với dự toán được HĐND tỉnh giao (11.400 tỷ đồng).

Trong đó, các đơn vị khối tỉnh thu 12.000 tỷ đồng, các đơn vị cấp xã thu 3.030 tỷ đồng. Tuy vậy, công tác thu tiền sử dụng đất gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là đối với các đơn vị khối tỉnh.

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh được giao dự toán thu 5.960 tỷ đồng tiền đấu giá sử dụng đất (nhiều nhất tỉnh). Tuy nhiên, đến nay, đơn vị mới chỉ thu được hơn 1.886 tỷ đồng từ việc đấu giá 199 lô đất ở, 3 khu đất dự án, thanh lý tài sản thu hồi gắn với đất của khu đất khách sạn Bình Dương (phường Quy Nhơn Nam), cộng với số tiền sử dụng đất năm 2025 chuyển sang năm 2026.

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đã thanh lý tài sản thu hồi gắn với đất của khu đất khách sạn Bình Dương (phường Quy Nhơn Nam). Ảnh: T.S

Theo ông Ngô Tùng Sơn - Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh, công tác đấu giá các lô đất ở khá thuận lợi nhưng đất các dự án thì lại khó khăn.

Thời gian qua, mặc dù Trung tâm đã nhiều lần thông báo đấu giá khu đất thương mại thuộc đồ án quy hoạch khu dân cư tại cụm kho bãi dọc QL 1D (phường Quy Nhơn Nam) và khu đất DV-01 thuộc đồ án quy hoạch khu tái định cư phục vụ tuyến QL 19 (xã Tuy Phước) nhưng không có khách hàng nào tham gia.

Ngoài ra, có 7 khu đất dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất nhưng chưa triển khai đấu giá được vì Sở Nông nghiệp và Môi trường chưa xác định được giá khởi điểm. Điều này đã ảnh hưởng lớn đến tiến độ thu tiền sử dụng đất.

Tương tự, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Ban Quản lý dự án nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh... cũng gặp khó khăn trong việc thu tiền sử dụng đất. Riêng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh được giao thu 2.148 tỷ đồng tiền sử dụng đất nhưng đến nay mới chỉ thu được 318 tỷ đồng.

Lý giải về vấn đề này, ông Nguyễn Thanh Nguyên - Phó Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh - cho hay: Tổng thu tiền sử dụng đất năm 2026 của Ban Quản lý phụ thuộc vào nguồn thu từ việc giao, cho thuê đất đợt 2 khu đô thị du lịch Cát Tiến; khu đô thị số 3 thuộc khu đô thị phía Đông đầm Thị Nại; dự án điểm dừng chân ngắm cảnh phía Nam đèo Vĩnh Hội; dự án khu du lịch Tân Thanh.

Tuy nhiên, khu đô thị du lịch Cát Tiến gặp khó khăn trong khâu giải phóng mặt bằng và việc xác định tiền đất. Trong khi đó, dự án khu đô thị số 3 thuộc khu đô thị phía Đông đầm Thị Nại lại vướng mắc trong quá trình lập hồ sơ mời thầu đối với phần diện tích 21.689 m2 đất ở đã được tỉnh quy hoạch… dẫn đến nguồn thu tiền sử dụng đất chưa đảm bảo.

Đến ngày 31-5, toàn tỉnh mới thu được 3.417 tỷ đồng tiền sử dụng đất, đạt 30% dự toán HĐND tỉnh giao; trong đó, khối tỉnh đã thu 1.279 tỷ đồng, khối xã thu 2.138 tỷ đồng.

“Nếu không khơi thông được nguồn thu từ tiền sử dụng đất thì nhiều dự án sẽ bị thiếu vốn, ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân và tốc độ tăng trưởng kinh tế” - ông Trần Vũ Thanh Hùng - Phó Giám đốc Sở Tài chính - lo ngại.

Nỗ lực hoàn thành dự toán được giao

Chiều 2-6, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đã chủ trì cuộc họp bàn biện pháp đẩy nhanh tiến độ thu tiền sử dụng đất và tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh.

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường nhanh chóng xác định giá khởi điểm cho từng khu đất, làm cơ sở để tổ chức đấu giá, thu tiền sử dụng đất và tiền thuê đất.

Các đơn vị được giao nhiệm vụ thu tiền sử dụng đất phải tiếp tục chủ động, tích cực triển khai công tác giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch và tổ chức triển khai đấu giá, đấu thầu các khu đất theo kế hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt, đảm bảo dự toán thu đã được HĐND tỉnh giao.

Khu đất Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn (phường Quy Nhơn Nam) đã được ngành chức năng đấu giá xong. Ảnh: T.S

Đồng thời, đôn đốc các tổ chức, doanh nghiệp nộp tiền sử dụng đất và tiền thuê đất đã được Thuế tỉnh phát hành thông báo để bổ sung vào ngân sách nhà nước.

Sở Tài chính phối hợp với các đơn vị tham mưu UBND tỉnh xây dựng, điều chỉnh phân kỳ thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất năm 2026 phù hợp.

Nhận nhiệm vụ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Cao Thanh Thương cam kết sẽ nhanh chóng xác định giá khởi điểm các khu đất ở, khu đất các dự án làm cơ sở để tổ chức đấu giá thu tiền sử dụng đất và tiền thuê đất.

Đại diện Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Ban Quản lý dự án nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh, Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh cũng thể hiện quyết tâm đảm bảo dự toán thu tiền sử dụng đất năm 2026.

Riêng Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác đấu giá hơn 700 lô đất đã được tỉnh quy hoạch tại các địa phương. Đối với các khu đất dự án, trước mắt, đơn vị này sẽ mời gọi các tổ chức, doanh nghiệp tham gia đấu giá khu đất dọc QL 1D (phường Quy Nhơn Nam) và tại QL 19 (xã Tuy Phước).

Đồng thời, chuẩn bị sẵn sàng phương án đấu giá 7 dự án, trong đó có các dự án quy mô lớn như: khu chung cư thương mại đường Nguyễn Trọng Trì (phường Quy Nhơn Đông); khu đô thị CK 54 và dự án khách sạn, trung tâm mua sắm phức hợp (phường Pleiku); khu đất B1-62 thuộc khu đô thị mới An Phú Thịnh (phường Quy Nhơn Đông)…

“Trung tâm cũng sẽ đôn đốc, hướng dẫn các tổ chức, DN, cá nhân thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai theo quy định. Đồng thời, tổ chức đấu giá 4 cơ sở nhà đất tại phường Quy Nhơn, phường Quy Nhơn Nam... để bổ sung vào ngân sách, phấn đấu hoàn thành dự toán thu tiền sử dụng đất năm 2026” - Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Ngô Tùng Sơn cho biết.