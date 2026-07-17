Doanh số cho vay 6 tháng đầu năm của Ngân hàng CSXH tỉnh Gia Lai đạt hơn 4.000 tỷ đồng

(GLO)- Chiều 16-7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Lâm Hải Giang - Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH tỉnh chủ trì cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý II, sơ kết công tác 6 tháng và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.

Theo báo cáo tại cuộc họp, trong quý II và 6 tháng năm 2026, hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội và phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Nhật Trường

Bám sát chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy và UBND tỉnh, Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH tỉnh đã tập trung triển khai hiệu quả Chỉ thị số 39/CT-TW của Ban Bí thư về nâng cao hiệu quả của tín dụng CSXH trong giai đoạn mới và các chương trình mục tiêu quốc gia.

Đến ngày 30-6, tổng nguồn vốn huy động của Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh đạt gần 18.200 tỷ đồng, tăng hơn 1.600 tỷ đồng so với đầu năm 2026, tỷ lệ tăng trưởng đạt 9,7%.

Trong đó, nguồn vốn nhận ủy thác từ ngân sách địa phương là 2.237 tỷ đồng, tăng 400 tỷ đồng, chiếm 12,3% tổng nguồn vốn. Doanh số cho vay 6 tháng đầu năm đạt hơn 4.000 tỷ đồng, với trên 50.700 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn.

Phó Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh Nguyễn Triều Quang báo cáo tại hội nghị. Ảnh: Nhật Trường

Hiện tổng dư nợ trên địa bàn tỉnh là 18.165 tỷ đồng, với gần 255.000 hộ còn dư nợ, tăng 1.595 tỷ đồng so với đầu năm; tỷ lệ tăng trưởng dư nợ đạt 9,6%, hoàn thành 95,5% kế hoạch.

Doanh số thu nợ 6 tháng đạt 2.431 tỷ đồng. Công tác củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng được tăng cường. Tổng nợ quá hạn và nợ khoanh chiếm 0,1% tổng dư nợ, giảm 792 triệu đồng so với đầu năm 2026.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang cho biết: So với nghị quyết của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH tỉnh năm 2026, hầu hết chỉ tiêu 6 tháng đã đạt trên 90% kế hoạch. Tuy nhiên, một số chỉ tiêu vẫn chưa đạt theo yêu cầu.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Đức Hải

Đối với tăng trưởng nguồn vốn tín dụng chính sách, mặc dù 6 tháng đầu năm đạt 9,6%, song Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh phấn đấu tăng trưởng 2 con số, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế của tỉnh năm 2026 là 10,2%.

Đồng thời, phối hợp với các sở, ngành liên quan và tổ chức thành viên tăng cường huy động nguồn vốn từ tổ chức, cá nhân và ngân sách địa phương để đáp ứng nhu cầu vay vốn; ưu tiên các chương trình giải quyết việc làm, giảm nghèo, xuất khẩu lao động và hỗ trợ người chấp hành xong án phạt tù.

Cùng với đó, cần tăng cường kiểm tra, giám sát, nâng cao hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách. Đối với "điểm trũng" về nguồn vốn tín dụng chính sách tại Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH Kông Chro, dù đã có nhiều chuyển biển khi tăng trưởng cao hơn so với mức tăng trưởng chung (13,6%) nhưng cần phải thường xuyên kiểm tra nhằm duy trì mức tăng trưởng bền vững.