Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang biểu dương lực lượng Công an hỗ trợ thi công trường nội trú vùng biên

(GLO)- Ngày 27-6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Lâm Hải Giang dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh đến thăm, động viên và chia tay cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an tham gia hỗ trợ xây Trường Phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại xã biên giới Ia Nan.

Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về triển khai Chiến dịch cao điểm 90 ngày đêm tăng cường nhân lực xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp tại 7 xã biên giới đất liền của tỉnh, ngày 25-5, Công an tỉnh Gia Lai đã điều động 30 cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng Cảnh sát Cơ động, Cảnh sát PCCC và CNCH phối hợp hỗ trợ các đơn vị thi công công trình tại xã Ia Nan.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang phát biểu ghi nhận, biểu dương lực lượng Công an hỗ trợ thi công Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS. Ảnh: Lê Ánh

Sau hơn 1 tháng, với tinh thần trách nhiệm và sự nỗ lực của các lực lượng, việc triển khai xây dựng công trình đã có nhiều chuyển biến tích cực, hoàn thành phần thô giai đoạn 1 và đang chuẩn bị bước sang giai đoạn hoàn thiện.

Đến thăm, động viên lực lượng hỗ trợ tại đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy của cán bộ, chiến sĩ Công an đã vượt qua khó khăn về điều kiện thời tiết, sinh hoạt để hỗ trợ đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang (hàng đầu, áo trắng) tặng quà, chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ, chiến sĩ tham gia Chiến dịch cao điểm 90 ngày đêm hỗ trợ xây dựng trường học tại xã biên giới Ia Nan. Ảnh: Lê Ánh

Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh, nhà thầu và các đơn vị liên quan tiếp tục tập trung nhân lực, phương tiện, phấn đấu hoàn thành công trình, bảo đảm chất lượng để đưa Trường Phổ thông nội trú liên cấp tại 7 xã biên giới đất liền của tỉnh vào sử dụng trong tháng 8-2026.