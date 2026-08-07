UBND tỉnh Gia Lai làm việc với Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TP Hồ Chí Minh

(GLO)- Sáng 7-8, UBND tỉnh Gia Lai đã tổ chức buổi làm việc với Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG Thành phố Hồ Chí Minh và tham dự lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa các trường về việc sử dụng chung các phòng thí nghiệm trong lĩnh vực bán dẫn, công nghệ lượng tử và trí tuệ nhân tạo (AI).

Đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc. Tham dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng và các đơn vị liên quan.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Hồ Điểm

Theo Sở KH&CN, thời gian qua, đơn vị đã nhiều lần làm việc với Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TP Hồ Chí Minh nhằm triển khai các nội dung hợp tác; phối hợp khảo sát phục vụ Dự án SATREPS; đồng thời trao đổi định hướng hợp tác về giáo dục STEM, công nghệ sinh học, mô hình liên kết 3 nhà (Nhà nước - nhà trường - doanh nghiệp) và các công nghệ chiến lược. Giai đoạn 2026-2027, định hướng mở rộng hợp tác về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, KHCN, chuyển đổi số, nông nghiệp công nghệ cao, nghiên cứu các sản phẩm công nghệ chiến lược, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế...

Đại diện Sở KH&CN báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: Hồ Điểm

Đại diện Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TP Hồ Chí Minh cho biết, thời gian tới, nhà trường sẽ tập trung hợp tác với tỉnh trên hai trụ cột là đào tạo nguồn nhân lực và nghiên cứu khoa học; ưu tiên các lĩnh vực công nghệ số, bán dẫn, AI, đồng thời phối hợp nâng cao năng lực số cho đội ngũ cán bộ của tỉnh.

Lãnh đạo Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TP Hồ Chí Minh chia sẻ về định hướng hợp tác. Ảnh: Hồ Điểm

Nhà trường cũng sẽ phối hợp với tỉnh và các cơ sở giáo dục đại học trên địa bàn rà soát nhu cầu thực tiễn để xây dựng các chương trình hợp tác, các bài toán nghiên cứu cụ thể; đồng thời nghiên cứu khả năng hình thành trung tâm nghiên cứu và hỗ trợ doanh nghiệp tại địa phương nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Tại buổi làm việc, Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TP Hồ Chí Minh, Trường Đại học Quy Nhơn và Trường Đại học Quang Trung đã ký kết thỏa thuận hợp tác sử dụng chung hệ thống phòng thí nghiệm trong các lĩnh vực bán dẫn, công nghệ lượng tử và AI, phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa các trường về việc sử dụng chung các phòng thí nghiệm trong lĩnh vực bán dẫn, công nghệ lượng tử và trí tuệ nhân tạo (AI). Ảnh: Hồ Điểm

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh, hợp tác giữa tỉnh và Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TP Hồ Chí Minh cần hướng đến mục tiêu cùng nghiên cứu, cùng phát triển, lấy hiệu quả thực chất làm thước đo. Các bên cần xây dựng kế hoạch phối hợp theo hướng đột phá, gắn với những bài toán cụ thể của địa phương; trong đó ưu tiên phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực công nghệ số, bán dẫn, AI và công nghệ lượng tử.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Hồ Điểm

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TP Hồ Chí Minh nghiên cứu triển khai các chương trình đào tạo tiên tiến, tăng cường liên kết với Trường Đại học Quy Nhơn, Trường Đại học Quang Trung và Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE) trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển các nhóm nghiên cứu mạnh; đẩy mạnh ứng dụng KHCN và đổi mới sáng tạo gắn với nhu cầu thực tiễn của địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ kỳ vọng việc hợp tác sẽ mở ra nhiều chương trình nghiên cứu có quy mô lớn, tạo chuyển biến trong đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ; góp phần hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.