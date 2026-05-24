Gần 50 thỏa thuận hợp tác được ký kết giữa các cơ sở giáo dục Việt - Nga

(GLO)- Trong khuôn khổ Hội nghị Hiệu trưởng các trường đại học Việt Nam - Liên bang Nga năm 2026, có gần 50 văn bản hợp tác mới đã được ký kết giữa các cơ sở giáo dục hai bên.

Ngày 22 và 23-5, tại Trường Đại học Giao thông vận tải, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức chuỗi sự kiện Hội nghị Hiệu trưởng các trường đại học Việt Nam - Liên bang Nga lần thứ 3 và Ngày hội Giáo dục đại học Liên bang Nga. Sự kiện có sự tham dự của 62 cơ sở giáo dục đại học Liên bang Nga và gần 70 cơ sở giáo dục đại học Việt Nam.

Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Bộ Khoa học và Giáo dục đại học Liên bang Nga ký kết quy chế về Trung tâm Pushkin trên cơ sở Phân viện Hà Nội của Viện Tiếng Nga mang tên Pushkin. Ảnh: MOET/TTO

Chuỗi sự kiện nhằm cụ thể hóa Tuyên bố chung của lãnh đạo cấp cao 2 nước về định hướng quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện được thống nhất vào tháng 5-2025.

Đây cũng là diễn đàn để thảo luận các định hướng hợp tác mới, trọng tâm là đào tạo nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và mở rộng kết nối giữa các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam - Liên bang Nga.

Được biết, những năm gần đây, Liên bang Nga tiếp tục dành cho Việt Nam khoảng 1.000 suất học bổng mỗi năm. Hiện có hơn 6.000 du học sinh Việt Nam đang học tập tại hơn 160 cơ sở giáo dục, ở các bậc học của Liên bang Nga, trong đó khoảng 3.000 du học sinh diện học bổng hiệp định.

Đây là những con số thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Liên bang Nga đối với sự nghiệp phát triển nguồn nhân lực của Việt Nam, đồng thời khẳng định giáo dục và đào tạo tiếp tục là lĩnh vực hợp tác truyền thống, chiến lược và đầy triển vọng giữa 2 nước.