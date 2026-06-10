(GLO)- Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã lập 34 đoàn kiểm tra coi thi tốt nghiệp THPT 2026. Trong đó, đoàn kiểm tra coi thi tốt nghiệp THPT 2026 tại Gia Lai có 225 thành viên.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 là kỳ thi có số lượng thí sinh đông nhất từ trước đến nay, cũng là kỳ thi đầu tiên diễn ra sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và tổ chức lại đơn vị hành chính.

Chính vì vậy, công tác tổ chức thi được Bộ GD&ĐT yêu cầu chặt chẽ hơn. Các đoàn kiểm tra công tác coi thi của Bộ sẽ tham gia kiểm tra coi thi tại 34 hội đồng thi trên cả nước, làm việc từ ngày 10 đến 13-6.

Đoàn kiểm tra coi thi tốt nghiệp THPT 2026 của Bộ GD&ĐT làm việc với Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai. Ảnh: T.D

Theo Bộ GD&ĐT, trưởng đoàn kiểm tra có trách nhiệm phối hợp với phó trưởng đoàn là đại diện đơn vị phối hợp để xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra công tác coi thi theo quy định, hướng dẫn của bộ và các quy định pháp luật liên quan.

Theo đó, đối tượng kiểm tra của đoàn sẽ bao gồm: Ban chỉ đạo kỳ thi cấp tỉnh, Sở GD&ĐT, hội đồng thi và các điểm thi. Đoàn kiểm tra của Bộ và địa phương sẽ phối hợp cung cấp, xử lý thông tin cũng như phản ánh tiêu cực phát sinh trong quá trình tổ chức kỳ thi.

Ở khâu coi thi, việc thành lập đoàn kiểm tra gồm trưởng đoàn, phó trưởng đoàn, thư ký và các tổ kiểm tra. Số lượng nhân sự được bố trí tùy thực tế từng địa phương.

Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai Phạm Văn Nam báo cáo với đoàn về công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 của tỉnh. Ảnh: T.D

Hoạt động kiểm tra coi thi kỳ thi tốt nghiệp THPT góp phần bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế và các quy định liên quan.

Chiều nay (10-6), thí sinh cả nước sẽ làm thủ tục dự thi tại phòng thi, đính chính sai sót (nếu có) và nghe phổ biến quy chế thi, lịch thi.

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