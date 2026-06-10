Kích hoạt đồng bộ giải pháp phòng, chống gian lận công nghệ cao

(GLO)- Siết chặt phòng, chống gian lận công nghệ cao là một trong những điểm được đặc biệt chú trọng trong công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Tỉnh Gia Lai hiện đã kích hoạt đồng bộ các giải pháp phòng, chống gian lận theo quy chế thi và quy định của pháp luật.

​Theo Thượng tá Phạm Vũ Nguyễn - Phó Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an tỉnh Gia Lai), Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tiềm ẩn nguy cơ thí sinh lợi dụng thiết bị công nghệ cao để gian lận, ảnh hưởng đến tính khách quan, công bằng của kỳ thi.

Các thiết bị tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng xử lý dữ liệu qua các gói tin tàng hình (stealth data packets) để vượt qua các hàng rào giám sát truyền thống như: tai nghe siêu nhỏ, camera ngụy trang, thiết bị tích hợp AI…

Công an tỉnh Gia Lai tập huấn nghiệp vụ cho toàn thể cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ coi thi. Ảnh: T.D

“Dưới góc độ an ninh, việc kiểm soát khoảng cách là yếu tố tiên quyết để chặn đứng các kết nối bluetooth, wifi tầm gần từ khu vực bên ngoài vào phòng thi. Trưởng điểm thi phải bố trí nơi bảo quản vật dụng của thí sinh cách phòng thi tối thiểu 25 m. Đây là khoảng cách an toàn để triệt tiêu các tín hiệu thu phát sóng không dây từ các thiết bị gian lận cất giấu trong đồ dùng cá nhân” - Thượng tá Phạm Vũ Nguyễn lưu ý.

Lực lượng Công an sẽ phối hợp với trưởng điểm thi kiểm tra kỹ lưỡng nhà vệ sinh, phòng y tế và các phòng học không sử dụng. Tất cả các phòng không sử dụng phải được khóa và niêm phong trước mỗi buổi thi. Phòng bảo quản đề thi, bài thi phải đạt chuẩn, camera giám sát 24/24.

Đặc biệt, giám thị coi thi cảnh giác với các dấu hiệu như: thí sinh có biểu hiện lo lắng, liên tục chạm vào tai, điều chỉnh cổ áo hoặc cúc áo. Ánh mắt thường xuyên nhìn về một vật dụng không liên quan đến bài thi hoặc có các cử động; đồng hồ có cấu tạo dày hoặc đeo kính, khăn quàng bất thường mặc dù điều kiện thời tiết tại Gia Lai đang trong những ngày nóng bức.

Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 của tỉnh Gia Lai kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT An Lão (xã An Lão). Ảnh: T.D

Thượng tá Phạm Vũ Nguyễn nêu rõ: “Khi có nghi vấn, lập tức cách ly đối tượng và thiết bị nghi vấn; đình chỉ mọi liên lạc không chính thống tại khu vực phát hiện sự cố. Đồng thời, giữ nguyên vị trí thiết bị, thực hiện "yên lặng vô tuyến" nhằm bảo vệ bằng chứng kỹ thuật.

Lực lượng Công an tiến hành thẩm vấn nhanh để xác định đối tượng tiếp tay bên ngoài và ngăn chặn việc phát tán đề thi lên không gian mạng; thực hiện thủ tục bàn giao người và tang vật cho cơ quan chức năng để xử lý theo đúng quy định pháp luật”.

Ông Phạm Văn Nam - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo: "Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Vì vậy, việc tổ chức kỳ thi phải bảo đảm nghiêm túc, khách quan, công bằng, đúng quy chế và tuyệt đối an toàn. Toàn tỉnh có 37.508 thí sinh đăng ký dự thi tại 91 điểm thi. Với quy mô lớn, phạm vi tổ chức rộng, nhiều khâu công việc phức tạp, công tác phòng, chống gian lận công nghệ cao đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc phòng ngừa sai sót, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các hạn chế, góp phần bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy định".

Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (phường Quy Nhơn) Huỳnh Lê Minh thông tin: Để góp phần bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế, nhà trường đã tập trung tuyên truyền, phổ biến để 100% cán bộ, giáo viên tham gia tổ chức kỳ thi và thí sinh nhận thức rõ đề thi là tài liệu bí mật Nhà nước độ “tối mật”.

Việc sử dụng điện thoại di động, thiết bị công nghệ cao hoặc công cụ AI để gian lận, làm lộ, lọt, phát tán đề thi có thể bị đình chỉ thi và xử lý theo quy định của pháp luật. Điểm thi Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn đã thực hiện ký cam kết bảo vệ bí mật nhà nước đối với đề thi và niêm yết đầy đủ các quy định liên quan.

Nhận thức rõ đề thi là tài liệu bí mật Nhà nước độ “tối mật”, học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (phường Quy Nhơn) nêu quyết tâm “nói không với gian lận trong thi cử". Ảnh: T.D

Em Nguyễn Đức Toàn (lớp 12 chuyên Văn, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn) nêu quyết tâm “nói không với gian lận trong thi cử - trung thực là chìa khóa để thành công”.

Đức Toàn chia sẻ: “​Kỳ thi tốt nghiệp THPT không chỉ là cột mốc đánh giá kết quả 12 năm đèn sách mà còn là "cánh cửa" mở ra tương lai. Để kỳ thi diễn ra nghiêm túc, công bằng và khách quan, mỗi thí sinh cần chấp hành nghiêm quy chế thi. Tuyệt đối không mang thiết bị điện tử, vật dụng trái quy định vào phòng thi; tự tin làm bài bằng năng lực của chính mình để đạt kết quả cao nhất”.

Học sinh lớp 12 Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT số 2 tỉnh Gia Lai sẵn sàng bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ảnh: T.D

Là ngôi trường có 100% học sinh lớp 12 là người dân tộc thiểu số, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT số 2 tỉnh Gia Lai đặc biệt chú trọng đến công tác tuyên truyền về nội quy, quy chế kỳ thi.

“Ngoài các hoạt động giáo dục và ôn thi tốt nghiệp, nhà trường đặc biệt khuyến cáo danh mục vật dụng thí sinh tuyệt đối không mang vào phòng thi như: giấy than, bút xóa, đồ uống có cồn, vũ khí, chất gây nổ, tài liệu, thiết bị truyền tin (thu, phát sóng, ghi âm, ghi hình) hoặc bất kỳ thiết bị chứa thông tin có thể gian lận” - thầy Rmah Kmlă - Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết.