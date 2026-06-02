Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Giáo dục

Tin tức

Chuyện trường, chuyện lớp Tuyển sinh Tin tức

Tuyệt đối không chủ quan trong công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
VÕ HƯỜNG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 2-6, tại hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn đề nghị các địa phương tuyệt đối không chủ quan trong công tác tổ chức kỳ thi.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai có lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các sở, ngành liên quan.

hinh-1.jpg
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: VGP

Theo báo cáo tại hội nghị, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 có hơn 1,22 triệu thí sinh đăng ký dự thi, với 2.487 điểm thi trên cả nước.

Đây là năm đầu tiên kỳ thi được tổ chức sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, có số lượng thí sinh tăng mạnh so với năm 2025. Nhìn chung, kỳ thi năm nay giữ ổn định như năm ngoái, chỉ điều chỉnh một số nội dung trong quy chế nhằm phù hợp với tình hình mới.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã quán triệt việc thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát để bảo đảm các khâu của kỳ thi được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định từ in sao đề thi, coi thi, chấm thi đến đối sánh dữ liệu điểm thi, công bố kết quả, phúc khảo và xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Kỳ thi chính thức diễn ra trong ngày 11 và 12-6; kết quả thi sẽ được công bố vào ngày 1-7.

hinh-2.jpg
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai. Ảnh: Hoàng Vũ

Tại Gia Lai, công tác chuẩn bị cho kỳ thi đến nay cơ bản đã hoàn tất, với hơn 37.900 thí sinh đăng ký dự thi tại 91 điểm thi.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn đề nghị các địa phương tuyệt đối không chủ quan trong công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026; trong đó, chú trọng bảo đảm an ninh, an toàn, tăng cường các biện pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi gian lận, nhất là gian lận sử dụng công nghệ cao.

Bộ trưởng yêu cầu các địa phương tiếp tục rà soát, kiểm tra cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện phục vụ kỳ thi; đồng thời chủ động xây dựng phương án dự phòng để ứng phó với các tình huống phát sinh, đặc biệt tại các điểm thi ở vùng sâu, vùng xa và địa bàn còn nhiều khó khăn.

Cùng với đó, tiếp tục rà soát, quán triệt đầy đủ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai; bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Gia Lai: Tiếp sức học sinh vùng khó trước kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Gia Lai: Tiếp sức học sinh vùng khó trước kỳ thi tốt nghiệp THPT

(GLO)- Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đang đến gần. Tại nhiều trường THPT ở vùng sâu, vùng xa của tỉnh Gia Lai, các lớp ôn tập miễn phí, phụ đạo ngoài giờ đang được duy trì nhằm giúp học sinh củng cố kiến thức, rèn kỹ năng làm bài và thêm tự tin bước vào kỳ thi quan trọng của tuổi học trò.

Có thể bạn quan tâm

Hơn 9.500 thí sinh tham gia dự thi đánh giá năng lực tại Gia Lai

Hơn 9.500 thí sinh tham gia dự thi tại Gia Lai

Tin tức

(GLO)- Sáng 24-5, hơn 173.000 thí sinh cả nước bước vào đợt 2 kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh. Tại Gia Lai, có hơn 9.500 thí sinh dự thi tại điểm thi Trường Đại học Quy Nhơn và cụm thi Trường Đại học Quang Trung.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu siết chặt, chống gian lận trong kỳ thi tốt nghiệp THPT

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường chống gian lận trong kỳ thi tốt nghiệp THPT

Tin tức

(GLO)- Ngày 18-5, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 20/CT-TTg về tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2026. Trong đó, Thủ tướng yêu cầu tổ chức kỳ thi theo hướng ổn định, giảm áp lực, giảm chi phí, ứng dụng công nghệ siết chặt phòng - chống gian lận.

Xem xét gỡ vướng thăng hạng cho giáo viên

Có hướng giải quyết thấu tình, đạt lý để đảm bảo quyền lợi cho giáo viên

Giáo dục

(GLO)- Mặc dù hoàn thiện đầy đủ hồ sơ theo quy định, nhưng 52 cán bộ quản lý và giáo viên tại xã Hoài Ân vẫn không được xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp do sai sót trong khâu tổng hợp hồ sơ. Sự cố hành chính này cần sớm có biện pháp tháo gỡ nhằm đảm bảo quyền lợi cho giáo viên.

Tăng tốc hướng nghiệp, giúp học sinh “chốt” ngành học

Tăng tốc hướng nghiệp, giúp học sinh “chốt” ngành học

Giáo dục

(GLO)- Học sinh lớp 12 trên toàn tỉnh Gia Lai đang bước vào giai đoạn “nước rút” ôn tập và lựa chọn ngành học. Trước nhu cầu đó, các trường phổ thông và đại học tăng cường tư vấn, hướng nghiệp giúp học sinh có thêm thông tin và trải nghiệm để đưa ra lựa chọn phù hợp.

null