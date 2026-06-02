(GLO)- Sáng 2-6, tại hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn đề nghị các địa phương tuyệt đối không chủ quan trong công tác tổ chức kỳ thi.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai có lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các sở, ngành liên quan.

Theo báo cáo tại hội nghị, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 có hơn 1,22 triệu thí sinh đăng ký dự thi, với 2.487 điểm thi trên cả nước.

Đây là năm đầu tiên kỳ thi được tổ chức sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, có số lượng thí sinh tăng mạnh so với năm 2025. Nhìn chung, kỳ thi năm nay giữ ổn định như năm ngoái, chỉ điều chỉnh một số nội dung trong quy chế nhằm phù hợp với tình hình mới.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã quán triệt việc thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát để bảo đảm các khâu của kỳ thi được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định từ in sao đề thi, coi thi, chấm thi đến đối sánh dữ liệu điểm thi, công bố kết quả, phúc khảo và xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Kỳ thi chính thức diễn ra trong ngày 11 và 12-6; kết quả thi sẽ được công bố vào ngày 1-7.

Tại Gia Lai, công tác chuẩn bị cho kỳ thi đến nay cơ bản đã hoàn tất, với hơn 37.900 thí sinh đăng ký dự thi tại 91 điểm thi.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn đề nghị các địa phương tuyệt đối không chủ quan trong công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026; trong đó, chú trọng bảo đảm an ninh, an toàn, tăng cường các biện pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi gian lận, nhất là gian lận sử dụng công nghệ cao.

Bộ trưởng yêu cầu các địa phương tiếp tục rà soát, kiểm tra cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện phục vụ kỳ thi; đồng thời chủ động xây dựng phương án dự phòng để ứng phó với các tình huống phát sinh, đặc biệt tại các điểm thi ở vùng sâu, vùng xa và địa bàn còn nhiều khó khăn.

Cùng với đó, tiếp tục rà soát, quán triệt đầy đủ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai; bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.