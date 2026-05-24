8 học sinh Việt Nam tham dự Olympic Vật lý châu Á 2026 đều mang về huy chương

NHÃ UYÊN (theo NDO, SGGPO)

(GLO)- Theo Bộ GD&ĐT, tất cả 8 học sinh của Đội tuyển quốc gia Việt Nam tham dự Olympic Vật lý châu Á lần thứ 26 (APhO 2026) tại Busan, Hàn Quốc (từ ngày 17 đến 25-5) đều đạt huy chương, gồm 6 huy chương bạc và 2 huy chương đồng.

Cụ thể, 6 em đoạt huy chương bạc gồm: Nguyễn Nhật Minh (học sinh lớp 11, Trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội); Tạ Ngọc Minh (học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh); Vũ Nguyên Nguyên (học sinh lớp 11, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, TP. Hà Nội); Nguyễn Thị Bích Ngọc (học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, tỉnh Ninh Bình); Phan Tuấn Dũng (học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ); Bùi Anh Tú (học sinh lớp 11, Trường THPT chuyên Biên Hòa, tỉnh Ninh Bình).

Hai em Lê Duy Khánh và Mai Văn Khánh (cùng là học sinh lớp 11, Trường THPT chuyên Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa) đạt huy chương đồng.

8 học sinh trong Đội tuyển quốc gia Việt Nam dự thi APhO 2026 đều mang về huy chương. Ảnh: MOET/NDO

Với kết quả này, Việt Nam nằm trong top 8 đoàn có kết quả cao nhất và thuộc nhóm 5 đoàn có tất cả học sinh dự thi đều đoạt huy chương, cùng với Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) và Nga.

Được biết, APhO 2026 có sự tham gia của 28 đoàn đến từ 27 quốc gia và vùng lãnh thổ, với 209 thí sinh dự thi. Đây là một trong những kỳ thi Olympic khu vực có mức độ cạnh tranh cao, quy tụ nhiều đội tuyển mạnh về Vật lý trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

APhO 2026 gồm 2 ngày thi chính thức: 1 ngày thi lý thuyết và 1 ngày thi thực nghiệm; thời lượng làm bài thi của mỗi ngày là 5 giờ. Trong đó, bài thi lý thuyết gồm 3 bài, đề cập đến cơ học của các hệ cân, nhiễu xạ tia X trong nghiên cứu cấu trúc vật liệu, và cộng hưởng từ trong trường ngoài. Bài thi thực hành gồm 2 bài, tập trung vào thiết kế và khai thác hệ đo.

Nội dung thi năm nay có tính phân loại cao, đòi hỏi thí sinh nắm vững kiến thức nền tảng, có năng lực mô hình hóa, xử lý toán học và vận dụng kiến thức vào các tình huống thực tiễn.

