Gia Lai sẵn sàng các điều kiện tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

(GLO)- Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ diễn ra trong 2 ngày (11 và 12-6) với hơn 37.900 thí sinh đăng ký dự thi. Hiện các điểm thi trong tỉnh Gia Lai đang khẩn trương rà soát, hoàn thiện cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết nhằm bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Gia Lai, năm nay, toàn tỉnh có 37.932 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT, tăng khoảng 2.300 em so với năm trước. Để phục vụ kỳ thi, Hội đồng thi của tỉnh bố trí 91 điểm thi với 1.650 phòng thi, cùng nhiều phòng chờ và phòng thi dự phòng.

Các điểm thi chủ động hoàn thiện cơ sở vật chất

Những ngày này, tại các trường được chọn làm điểm thi, công tác kiểm tra, hoàn thiện cơ sở vật chất đang được khẩn trương thực hiện. Từ hệ thống điện, quạt mát, bàn ghế, phòng thi đến camera giám sát, khu vực bảo quản đề thi đều được rà soát nhằm bảo đảm các điều kiện tổ chức kỳ thi.

Ghi nhận tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Diêu (xã Tuy Phước Đông), công tác chuẩn bị cơ sở vật chất cơ bản hoàn tất. Nhà trường đã rà soát hệ thống camera giám sát, phòng bảo quản đề thi, điện, quạt mát và các phòng thi dự phòng theo yêu cầu của Sở GD&ĐT. Khu vực sân trường, hành lang và nhà vệ sinh cũng được chỉnh trang, vệ sinh sạch sẽ phục vụ kỳ thi.

Ông Đặng Tấn Anh - Phó Hiệu trưởng nhà trường - cho biết: Năm nay, điểm thi có 474 thí sinh với 20 phòng thi. Nhà trường đã bổ sung thêm 2 camera giám sát, bố trí tủ sắt bảo quản đề thi và kiểm tra toàn bộ hệ thống phòng cháy chữa cháy nhằm bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc.

Ban Giám hiệu Trường THPT Nguyễn Diêu (xã Tuy Phước Đông) rà soát các điều kiện chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ảnh: H.Đ

Trong khi đó, tại điểm thi Trường THPT Hoài Ân (xã Hoài Ân), công tác chuẩn bị tập trung vào phương án tổ chức và phục vụ thí sinh. Năm nay, điểm thi có 475 thí sinh dự thi, gồm học sinh của Trường THPT Hoài Ân, Trường THPT số 1 Nguyễn Bỉnh Khiêm và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Hoài Ân (đều thuộc xã Hoài Ân); được bố trí tại 20 phòng thi.

Theo bà Đặng Thị Hiệp - Hiệu trưởng Trường THPT Hoài Ân, ngoài việc kiểm tra bàn ghế, hệ thống điện, quạt mát và camera giám sát, nhà trường còn phối hợp với lực lượng công an địa phương xây dựng phương án phân luồng giao thông, bảo đảm an ninh trật tự tại khu vực điểm thi, nhất là vào các khung giờ cao điểm.

Khu vực gửi xe, phòng chờ cho phụ huynh và lực lượng làm nhiệm vụ cũng được bố trí hợp lý nhằm tạo thuận lợi trong thời gian diễn ra kỳ thi.

Tại điểm thi Trường THCS và THPT Nguyễn Văn Cừ (xã Bờ Ngoong), công tác chuẩn bị được chú trọng theo hướng hỗ trợ học sinh vùng xa và học sinh dân tộc thiểu số. Điểm thi năm nay có 176 thí sinh dự thi, trong đó có 35 học sinh dân tộc thiểu số và 7 thí sinh tự do, được bố trí tại 8 phòng thi.

Theo ông Trương Quang Phong - Hiệu trưởng nhà trường, ngoài việc rà soát cơ sở vật chất, điện, nước sinh hoạt và các điều kiện phục vụ kỳ thi, nhà trường còn bố trí khu tập thể phục vụ cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ.

Nhà trường đồng thời phối hợp với địa phương rà soát học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đề xuất hỗ trợ kinh phí và triển khai hoạt động tiếp sức mùa thi nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh.

Chủ động các phương án bảo đảm kỳ thi an toàn, nghiêm túc

Tại phiên họp Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT năm 2026 và thi tuyển sinh đầu cấp năm học 2026-2027 diễn ra chiều 22-5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang - Trưởng ban Chỉ đạo kỳ thi - đề nghị các sở, ngành, địa phương chủ động rà soát, hoàn thiện các điều kiện phục vụ kỳ thi; tăng cường phối hợp trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, y tế và xử lý các tình huống phát sinh, góp phần tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc, khách quan, đúng quy chế.

Theo kế hoạch, công tác in sao đề thi sẽ triển khai từ ngày 28-5, thực hiện cách ly 3 vòng độc lập từ ngày 30-5 theo quy định. Ban Chấm thi được bố trí tại Trường THPT Quốc học Quy Nhơn (phường Quy Nhơn), có hệ thống camera giám sát và lực lượng công an bảo vệ 24/24 giờ.

Đại diện Sở GD&ĐT cho biết: Sau kỳ thi thử tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra ngày 16 và 17-5, ngành Giáo dục đã tiến hành rà soát toàn bộ quy trình tổ chức, kịp thời điều chỉnh những nội dung còn hạn chế; đồng thời kiểm tra, nhắc nhở các điểm thi hoàn thiện cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi. Đây được xem là bước tổng duyệt quan trọng giúp các điểm thi chủ động hơn trong quá trình triển khai nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, các ngành Điện lực, Y tế, Công an cũng xây dựng phương án phối hợp cụ thể nhằm hỗ trợ kỳ thi. Ngành Điện lực chuẩn bị phương án cấp điện ổn định tại các điểm thi và khu vực in sao đề thi; ngành Y tế bố trí nhân lực, thuốc men và sẵn sàng xử lý các tình huống sức khỏe phát sinh; lực lượng công an tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự và an toàn giao thông trong thời gian diễn ra kỳ thi…

Với sự chuẩn bị đồng bộ của ngành Giáo dục tỉnh, các sở, ngành, địa phương cùng tinh thần chủ động của các nhà trường và lực lượng liên quan, công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 cơ bản hoàn tất, sẵn sàng cho kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế.