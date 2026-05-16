Tuyên truyền phòng cháy chữa cháy và phòng - chống đuối nước cho học sinh Trường Tiểu học Lê Quý Đôn

(GLO)- Ngày 15-5, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an tỉnh Gia Lai tổ chức tuyên truyền kiến thức PCCC, CNCH và phòng - chống tai nạn đuối nước cho gần 1.500 học sinh, giáo viên, nhân viên và phụ huynh Trường Tiểu học Lê Quý Đôn (phường Diên Hồng).

Học sinh thực hành sử dụng bình chữa cháy. Ảnh: Minh Chí

Tại chương trình, cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã thông tin khái quát tình hình cháy, nổ xảy ra trên cả nước thời gian qua; đồng thời lưu ý nhiều vụ việc có nạn nhân là học sinh.

Các nội dung tuyên truyền tập trung vào kỹ năng thoát nạn khi xảy ra hỏa hoạn tại khu vực trên cao, dưới sâu; hướng dẫn cán bộ, giáo viên sử dụng hệ thống cấp nước chữa cháy, hệ thống báo cháy tự động đã được trang bị tại nhà trường.

Học sinh được hướng dẫn kỹ năng sử dụng áo phao phòng - chống đuối nước. Ảnh: Minh Chí

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng còn hướng dẫn kỹ năng cứu người trong trường hợp tai nạn đuối nước; thực hành sử dụng bình chữa cháy thông dụng, xử lý sự cố rò rỉ khí gas và dập tắt đám cháy.