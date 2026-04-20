Phổ biến pháp luật về phòng cháy chữa cháy, phòng tránh đuối nước cho học sinh

(GLO)- Ngày 20-4, tại Trường THCS Nhơn Phú, Công an phường Quy Nhơn Bắc phối hợp với Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 2 (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Gia Lai) tổ chức phổ biến pháp luật về PCCC và CNCH, phòng - chống đuối nước, ma túy cho hơn 1.150 giáo viên và học sinh.

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã tập trung tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCCC&CNCH; phòng - chống đuối nước; phòng - chống ma túy và tệ nạn xã hội.

Đồng thời, trang bị các kiến thức cơ bản về nhận diện nguy cơ cháy nổ trong đời sống; kỹ năng xử lý tình huống ban đầu khi xảy ra sự cố; cách thoát nạn an toàn trong không gian kín, nhà cao tầng hoặc khu vực có nhiều khói, khí độc.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH hướng dẫn thao tác cấp cứu cho người bị đuối nước. Ảnh: N.L

Đáng chú ý, nội dung phòng - chống đuối nước và tai nạn thương tích được lồng ghép bằng các tình huống thực tế như: xử lý khi gặp người bị đuối nước, cách kêu gọi hỗ trợ, sử dụng vật dụng nổi tạm thời và nguyên tắc an toàn khi vui chơi gần ao hồ, sông suối...

Bên cạnh lý thuyết, các em học sinh còn được hướng dẫn, thực hành sử dụng các phương tiện, thiết bị PCCC&CNCH như: bình chữa cháy xách tay, vòi chữa cháy, lăng phun…

Các em học sinh thực hành sử dụng bình chữa cháy xách tay. Ảnh: N.L

Dịp này, Công an phường Quy Nhơn Bắc còn lồng ghép tuyên truyền các quy định pháp luật về phòng - chống ma túy và tệ nạn xã hội. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh; xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh, chủ động phòng ngừa rủi ro ngay từ cơ sở.