Phổ biến pháp luật về phòng cháy chữa cháy, phòng tránh đuối nước cho học sinh

NHẬT LINH
(GLO)- Ngày 20-4, tại Trường THCS Nhơn Phú, Công an phường Quy Nhơn Bắc phối hợp với Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 2 (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Gia Lai) tổ chức phổ biến pháp luật về PCCC và CNCH, phòng - chống đuối nước, ma túy cho hơn 1.150 giáo viên và học sinh.

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã tập trung tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCCC&CNCH; phòng - chống đuối nước; phòng - chống ma túy và tệ nạn xã hội.

Đồng thời, trang bị các kiến thức cơ bản về nhận diện nguy cơ cháy nổ trong đời sống; kỹ năng xử lý tình huống ban đầu khi xảy ra sự cố; cách thoát nạn an toàn trong không gian kín, nhà cao tầng hoặc khu vực có nhiều khói, khí độc.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH hướng dẫn thao tác cấp cứu cho người bị đuối nước. Ảnh: N.L

Đáng chú ý, nội dung phòng - chống đuối nước và tai nạn thương tích được lồng ghép bằng các tình huống thực tế như: xử lý khi gặp người bị đuối nước, cách kêu gọi hỗ trợ, sử dụng vật dụng nổi tạm thời và nguyên tắc an toàn khi vui chơi gần ao hồ, sông suối...

Bên cạnh lý thuyết, các em học sinh còn được hướng dẫn, thực hành sử dụng các phương tiện, thiết bị PCCC&CNCH như: bình chữa cháy xách tay, vòi chữa cháy, lăng phun…

Các em học sinh thực hành sử dụng bình chữa cháy xách tay. Ảnh: N.L

Dịp này, Công an phường Quy Nhơn Bắc còn lồng ghép tuyên truyền các quy định pháp luật về phòng - chống ma túy và tệ nạn xã hội. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh; xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh, chủ động phòng ngừa rủi ro ngay từ cơ sở.

Nhiều thí sinh Gia Lai đạt điểm số ấn tượng trong kỳ thi đánh giá năng lực

Tin tức

(GLO)- Ngày 17-4, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh chính thức công bố kết quả thi đánh giá năng lực đợt 1 năm 2026. Nhiều thí sinh Gia Lai đã đạt điểm số ấn tượng tại đợt thi này, mở rộng ngưỡng cửa lựa chọn ngành nghề và môi trường học tập phù hợp.

Dự án xây dựng trường nội trú liên cấp tại 7 xã biên giới: Giải bài toán tiến độ và nguồn lực

Tin tức

(GLO)- Trong bối cảnh giáo dục vùng biên còn nhiều hạn chế, tỉnh Gia Lai đang triển khai dự án xây dựng 7 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại các xã biên giới. Dự án được kỳ vọng sẽ tạo bước chuyển căn bản về điều kiện học tập cho học sinh.

Khởi đầu quan hệ hợp tác giữa Trường Đại học Quy Nhơn và Công ty Cổ phần Becamex Bình Định

Tin tức

(GLO)- Ngày 9-4, đoàn công tác của Viện Nghiên cứu Ứng dụng Khoa học và Công nghệ (Trường Đại học Quy Nhơn) đã có buổi thăm và làm việc với Công ty Cổ phần Becamex Bình Định (xã Canh Vinh), nhằm tăng cường kết nối giữa nhà trường và doanh nghiệp trong bối cảnh chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo.

Hơn 7.400 thí sinh tham gia dự thi tại Gia Lai

Tin tức

(GLO)- Sáng 5-4, hơn 137.000 thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 - 2026 do Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh tổ chức. Tại Gia Lai, Trường Đại học Quy Nhơn và Trường Đại học Quang Trung là 2 đơn vị phối hợp tổ chức kỳ thi.

Miễn phí sách giáo khoa toàn quốc từ năm 2029

Giáo dục

(GLO)- Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố dự thảo Nghị định quy định về miễn phí sách giáo khoa giáo dục phổ thông và lộ trình miễn học phí, giáo trình môn học giáo dục quốc phòng an ninh tại cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp để lấy ý kiến góp ý trước ngày 4-4.

Tích hợp học bạ, bằng cấp trên VNeID từ ngày 15-5

Tin tức

(GLO)- Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 88/2026/NĐ-CP quy định quản lý dữ liệu giáo dục và đào tạo, có hiệu lực thi hành từ ngày 15-5-2026. Theo đó, mỗi người dân sẽ có mã hồ sơ học tập để tra cứu học bạ, bằng cấp, chứng chỉ trên VNeID để thay thế bản giấy.

Tăng tốc ôn tập trước kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Tin tức

(GLO)- Học sinh lớp 12 bắt đầu bước vào giai đoạn tăng tốc ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 diễn ra trong 2 ngày 11 và 12-6. Các em tập trung hệ thống kiến thức, luyện đề và ổn định tâm lý để sẵn sàng cho kỳ thi quan trọng này.

