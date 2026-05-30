Trường ĐH Quy Nhơn tiếp nhận tài trợ thiết bị đào tạo

(GLO)- Ngày 30-5, Khoa Kỹ thuật và Công nghệ (Trường Đại học Quy Nhơn) tổ chức chương trình tiếp nhận tài trợ thiết bị đào tạo kết hợp hội thảo chuyên môn ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô, với sự tham dự của đại diện 11 doanh nghiệp, giảng viên và sinh viên nhà trường.

Tại chương trình, đại diện Khoa Kỹ thuật và Công nghệ cho biết: Việc tăng cường hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp là định hướng quan trọng trong đào tạo, nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ thuật.

Đồng thời, giúp sinh viên được tiếp cận thực tiễn nghề nghiệp và công nghệ mới trong lĩnh vực ô tô, góp phần rút ngắn khoảng cách giữa đào tạo và yêu cầu của doanh nghiệp.

TS. Nguyễn Văn Đông - Giám đốc Chương trình đào tạo ngành Công nghệ Kỹ thuật ô tô (bên trái) đại diện tiếp nhận tài trợ 1 máy chẩn đoán lỗi ô tô từ Công ty TNHH Thiết bị Tân Phát Sài Gòn. Ảnh: Hồ Điểm

Trong khuôn khổ chương trình, ông Lê Lập Sơn - Giám đốc Công ty TNHH Thiết bị Tân Phát Sài Gòn chi nhánh miền Nam (Tập đoàn Tân Phát ETEK) đã trao tặng nhà trường thiết bị máy chẩn đoán lỗi ô tô phục vụ công tác giảng dạy và thực hành cho sinh viên ngành Công nghệ Kỹ thuật ô tô.

Thiết bị này hỗ trợ nâng cao năng lực thực hành, giúp sinh viên tiếp cận công nghệ chẩn đoán trong lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật ô tô, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và đáp ứng yêu cầu thực tiễn của ngành công nghiệp ô tô.

Bên cạnh đó, hội thảo chuyên môn cũng được tổ chức với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực ô tô - dịch vụ kỹ thuật. Các nội dung tập trung vào mô hình xưởng dịch vụ ô tô hiện đại từ thiết kế đến vận hành; ứng dụng Excel trong các bài toán kỹ thuật ô tô; phân tích đường truyền rung ồn (TPA); và đánh giá sự lão hóa pin xe điện trong quá trình sử dụng.