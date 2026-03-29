Tiếp nhận xe Mitsubishi Xpander phục vụ đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô

(GLO)- Ngày 29-3, Trường Đại học Quy Nhơn tổ chức lễ tiếp nhận xe ô tô Mitsubishi Xpander do Công ty TNHH Ô tô Mitsubishi Việt Nam tài trợ nhằm phục vụ đào tạo, nghiên cứu và thực hành cho ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô.

Việc tiếp nhận phương tiện giúp nhà trường tăng cường điều kiện thực hành, tạo cơ hội để giảng viên và sinh viên tiếp cận công nghệ ô tô hiện đại.

Xe Mitsubishi Xpander được đưa vào giảng dạy, hỗ trợ sinh viên tìm hiểu cấu trúc, nguyên lý hoạt động của các hệ thống, đồng thời rèn luyện kỹ năng kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa.

Đại diện Trường Đại học Quy Nhơn tiếp nhận xe Mitsubishi Xpander do Mitsubishi Việt Nam tài trợ. Ảnh: Hồ Điểm

Phát biểu tại buổi lễ, PGS. TS. Đoàn Đức Tùng - Hiệu trưởng nhà trường - nhấn mạnh: Trường xác định việc gắn đào tạo với thực tiễn là định hướng trọng tâm.

Việc Mitsubishi Motors Việt Nam tài trợ xe Mitsubishi Xpander không chỉ góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy mà còn giúp sinh viên tiếp cận công nghệ mới, rút ngắn khoảng cách giữa lý thuyết và thực hành; từ đó, nâng cao năng lực nghề nghiệp và khả năng thích ứng với thị trường lao động.

Hoạt động góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và thúc đẩy ngành công nghiệp ô tô phát triển. Ảnh: Hồ Điểm

Ông Yoshida Tamotsu - Trưởng khối Sản xuất, Công ty TNHH Ô tô Mitsubishi Việt Nam - cho biết, việc tài trợ phương tiện đào tạo là hoạt động trọng tâm trong chiến lược phát triển bền vững của doanh nghiệp tại Việt Nam, nhằm góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp ô tô trong nước.

Được biết, từ năm 2024 đến nay, Mitsubishi Motors Việt Nam đã hỗ trợ thiết bị đào tạo cho nhiều trường đại học, cao đẳng có đào tạo ngành công nghệ kỹ thuật ô tô và cơ khí động lực.

Cùng tham dự buổi lễ, Công ty TNHH Moveo Bình Định - nhà phân phối chính thức tại khu vực - đã phối hợp kết nối, góp phần tăng cường liên kết giữa nhà trường và doanh nghiệp.

Việc tiếp nhận xe Mitsubishi Xpander thể hiện sự gắn kết giữa nhà trường và doanh nghiệp trong đào tạo nguồn nhân lực, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đại học và đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành công nghiệp ô tô.