Tiếp nhận xe Mitsubishi Xpander phục vụ đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô

HỒ THỊ ĐIỂM
(GLO)- Ngày 29-3, Trường Đại học Quy Nhơn tổ chức lễ tiếp nhận xe ô tô Mitsubishi Xpander do Công ty TNHH Ô tô Mitsubishi Việt Nam tài trợ nhằm phục vụ đào tạo, nghiên cứu và thực hành cho ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô.

Việc tiếp nhận phương tiện giúp nhà trường tăng cường điều kiện thực hành, tạo cơ hội để giảng viên và sinh viên tiếp cận công nghệ ô tô hiện đại.

Xe Mitsubishi Xpander được đưa vào giảng dạy, hỗ trợ sinh viên tìm hiểu cấu trúc, nguyên lý hoạt động của các hệ thống, đồng thời rèn luyện kỹ năng kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa.

Đại diện Trường Đại học Quy Nhơn tiếp nhận xe Mitsubishi Xpander do Mitsubishi Việt Nam tài trợ. Ảnh: Hồ Điểm

Phát biểu tại buổi lễ, PGS. TS. Đoàn Đức Tùng - Hiệu trưởng nhà trường - nhấn mạnh: Trường xác định việc gắn đào tạo với thực tiễn là định hướng trọng tâm.

Việc Mitsubishi Motors Việt Nam tài trợ xe Mitsubishi Xpander không chỉ góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy mà còn giúp sinh viên tiếp cận công nghệ mới, rút ngắn khoảng cách giữa lý thuyết và thực hành; từ đó, nâng cao năng lực nghề nghiệp và khả năng thích ứng với thị trường lao động.

Hoạt động góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và thúc đẩy ngành công nghiệp ô tô phát triển. Ảnh: Hồ Điểm

Ông Yoshida Tamotsu - Trưởng khối Sản xuất, Công ty TNHH Ô tô Mitsubishi Việt Nam - cho biết, việc tài trợ phương tiện đào tạo là hoạt động trọng tâm trong chiến lược phát triển bền vững của doanh nghiệp tại Việt Nam, nhằm góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp ô tô trong nước.

Được biết, từ năm 2024 đến nay, Mitsubishi Motors Việt Nam đã hỗ trợ thiết bị đào tạo cho nhiều trường đại học, cao đẳng có đào tạo ngành công nghệ kỹ thuật ô tô và cơ khí động lực.

Cùng tham dự buổi lễ, Công ty TNHH Moveo Bình Định - nhà phân phối chính thức tại khu vực - đã phối hợp kết nối, góp phần tăng cường liên kết giữa nhà trường và doanh nghiệp.

Việc tiếp nhận xe Mitsubishi Xpander thể hiện sự gắn kết giữa nhà trường và doanh nghiệp trong đào tạo nguồn nhân lực, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đại học và đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành công nghiệp ô tô.

Hơn 250 sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn bảo vệ đồ án tốt nghiệp và kết nối doanh nghiệp

(GLO)- Ngày 9 và 10-1, Khoa Kỹ thuật và Công nghệ (Trường Đại học Quy Nhơn) tổ chức Lễ bảo vệ đồ án tốt nghiệp cho hơn 250 sinh viên thuộc 5 ngành đào tạo kỹ sư gồm: Kỹ thuật điện, Kỹ thuật điều khiển & Tự động hóa, Kỹ thuật điện tử - Viễn thông, Công nghệ Kỹ thuật ô tô và Kỹ thuật xây dựng.

Gia Lai: 2 học sinh mồ côi nhận học bổng Vallet

(GLO)- 2 học sinh mồ côi cha mẹ ở phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai là Võ Thu Ngân và Võ Bảo Châu vừa nhận 2 suất học bổng từ Quỹ học bổng Vallet của Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam (Rencontres du Vietnam, Pháp) và Hội Bảo trợ trẻ em Việt Nam tại Pháp.

Bộ GD&ĐT bổ sung thêm chứng chỉ ngoại ngữ được miễn thi tốt nghiệp THPT năm 2026

(GLO)- Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Bộ GD&ĐT tiếp tục mở rộng danh mục các chứng chỉ ngoại ngữ được sử dụng để miễn thi môn Ngoại ngữ. Sự điều chỉnh này nhằm tạo thuận lợi cho thí sinh trong bối cảnh Ngoại ngữ là môn thi tự chọn theo chương trình giáo dục phổ thông mới.

Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo tổ chức hội thi văn nghệ chào mừng Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

(GLO)- Tối 21 - 3, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) tổ chức Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn” gắn với Hội thi văn nghệ chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026).

Trường THCS Ngô Mây trao sổ tiết kiệm hơn 275 triệu đồng hỗ trợ học sinh mồ côi

(GLO)- Sáng 13-3, Ban Giám hiệu Trường THCS Ngô Mây (phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai) đã trao sổ tiết kiệm trị giá 275.432.000 đồng cho em Võ Bảo Châu (lớp 8A10) để ổn định cuộc sống và tiếp tục vươn lên trong học tập. Em Châu mồ côi cả cha lẫn mẹ, cuộc sống gặp nhiều khó khăn.

Tập trung ôn tập, sẵn sàng thi vào lớp 10

(GLO)- Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT sẽ diễn ra vào ngày 27 và 28-6. Năm nay, toàn tỉnh Gia Lai có 48 trường tổ chức thi tuyển và 78 trường xét tuyển. Thời điểm này, các trường THCS đang triển khai ôn tập, củng cố kiến thức và tư vấn, định hướng cho học sinh lớp 9.

