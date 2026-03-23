Gia Lai có 4 dự án đạt giải cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia

(GLO)- Chiều 22-3, tại Đại học Phenikaa (TP. Hà Nội), Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với UBND TP. Hà Nội bế mạc và trao giải cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh THCS và THPT năm học 2025-2026. Tỉnh Gia Lai có 4 dự án xuất sắc đạt giải tại cuộc thi.

Theo dõi Báo Gia Lai trên

Cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh THCS và THPT năm học 2025-2026 có 242 dự án của 457 học sinh dự thi.

Trong đó, 215 dự án của học sinh THPT và 27 dự án của học sinh THCS. Các dự án thuộc 21 lĩnh vực.

2 dự án của học sinh Trường THPT chuyên Hùng Vương đạt giải nhì tại cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh THCS và THPT năm học 2025-2026. Ảnh: Thanh Thảo

Qua 3 ngày thi, Hội đồng Giám khảo đã lựa chọn được 143 dự án xuất sắc để trao giải, gồm 12 giải nhất, 25 giải nhì, 48 giải ba và 58 giải tư.

Dự án "Khả năng chống xơ vữa động mạch của hệ nhũ tương từ chiết xuất củ nghệ bọ cạp" của học sinh Trường THPT chuyên Hùng Vương đạt giải ba. Ảnh: Thanh Thảo

Dự án "Tổng hợp protein nhân tạo bằng mô hình tế bào vi khuẩn E.coli nhằm phòng ngừa bệnh tay chân miệng" (lĩnh vực Y học chuyển dịch) và dự án "Chế tạo vật liệu hấp thụ khí độc từ Biochar/Carbon-dots ứng dụng cho mặt nạ lọc khí thoát hiểm cháy" (lĩnh vực Khoa học vật liệu) của học sinh Trường THPT chuyên Hùng Vương đã xuất sắc đạt giải nhì.

Dự án "Khả năng chống xơ vữa động mạch của hệ nhũ tương từ chiết xuất củ nghệ bọ cạp" (lĩnh vực Y Sinh và khoa học Sức khỏe) của học sinh Trường THPT chuyên Hùng Vương đạt giải ba.

Dự án "Nghiên cứu tạo tinh bột kháng RS3 và RS5 từ khoai lang Phú Thiện và thử nghiệm ứng dụng trong cà phê pha uống" (lĩnh vực Hóa sinh) của học sinh Trường THPT Pleiku đạt giải tư.