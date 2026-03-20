Gia Lai có 6 dự án tranh tài tại cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia

(GLO)- Trong 3 ngày (từ 20 đến 22-3), tại Đại học Phenikaa (TP. Hà Nội), Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với UBND TP. Hà Nội tổ chức Cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh THCS và THPT năm học 2025-2026. Năm nay, tỉnh Gia Lai có 6 dự án tham gia tranh tài.

6 dự án tranh tài ở vòng thi cấp quốc gia là các dự án đã được trao giải nhất tại Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh trung học năm học 2025-2026.

1 trong 6 dự án tham gia cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia 2026.

Trong đó, Trường THPT chuyên Hùng Vương có 3 dự án gồm: Nghiên cứu khả năng chống xơ vữa động mạch từ chiết xuất củ nghệ bọ cạp; Tổng hợp protein nhân tạo bằng mô hình tế bào vi khuẩn E.coli nhằm phòng ngừa bệnh tay chân miệng; Chế tạo vật liệu hấp thụ khí độc ứng dụng cho mặt nạ lọc khí thoát hiểm khi cháy.

3 dự án còn lại gồm: Nghiên cứu tạo tinh bột kháng từ khoai lang Phú Thiện ứng dụng trong cà phê pha uống của Trường THPT Pleiku; Ứng dụng hỗ trợ học tiếng Anh LexiAI của Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn; Mô hình nông nghiệp thông minh ứng dụng công nghệ truyền dẫn LoRa kết hợp trí tuệ nhân tạo của Trường THCS Cát Hải (xã Cát Tiến).

Nhóm tác giả báo cáo dự án “Nghiên cứu tạo tinh bột kháng RS3 và RS5 từ khoai lang Phú Thiện”. Ảnh: ĐVCC

Với 242 dự án của 457 học sinh trên cả nước tham gia, cuộc thi năm nay là sân chơi bổ ích nhằm khuyến khích học sinh nghiên cứu khoa học, vận dụng kiến thức vào giải quyết các vấn đề thực tiễn, đồng thời tăng cường giao lưu học tập giữa các địa phương.