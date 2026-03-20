Gia Lai có 6 dự án tranh tài tại cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia

XUÂN TRANG
(GLO)- Trong 3 ngày (từ 20 đến 22-3), tại Đại học Phenikaa (TP. Hà Nội), Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với UBND TP. Hà Nội tổ chức Cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh THCS và THPT năm học 2025-2026. Năm nay, tỉnh Gia Lai có 6 dự án tham gia tranh tài.

6 dự án tranh tài ở vòng thi cấp quốc gia là các dự án đã được trao giải nhất tại Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh trung học năm học 2025-2026.

3855231374843142800-1.jpg
1 trong 6 dự án tham gia cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia 2026.
﻿Ảnh: ĐVCC

Trong đó, Trường THPT chuyên Hùng Vương có 3 dự án gồm: Nghiên cứu khả năng chống xơ vữa động mạch từ chiết xuất củ nghệ bọ cạp; Tổng hợp protein nhân tạo bằng mô hình tế bào vi khuẩn E.coli nhằm phòng ngừa bệnh tay chân miệng; Chế tạo vật liệu hấp thụ khí độc ứng dụng cho mặt nạ lọc khí thoát hiểm khi cháy.

3 dự án còn lại gồm: Nghiên cứu tạo tinh bột kháng từ khoai lang Phú Thiện ứng dụng trong cà phê pha uống của Trường THPT Pleiku; Ứng dụng hỗ trợ học tiếng Anh LexiAI của Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn; Mô hình nông nghiệp thông minh ứng dụng công nghệ truyền dẫn LoRa kết hợp trí tuệ nhân tạo của Trường THCS Cát Hải (xã Cát Tiến).

2026-01-15-12-08-511.png
Nhóm tác giả báo cáo dự án “Nghiên cứu tạo tinh bột kháng RS3 và RS5 từ khoai lang Phú Thiện”. Ảnh: ĐVCC

Với 242 dự án của 457 học sinh trên cả nước tham gia, cuộc thi năm nay là sân chơi bổ ích nhằm khuyến khích học sinh nghiên cứu khoa học, vận dụng kiến thức vào giải quyết các vấn đề thực tiễn, đồng thời tăng cường giao lưu học tập giữa các địa phương.

Tin liên quan

Lễ bế mạc và trao giải Cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh trung học tỉnh Gia Lai năm học 2025-2026 diễn ra vào chiều 15-1.

Gia Lai: Trao 70 giải Cuộc thi khoa học, kỹ thuật học sinh trung học

(GLO)- Chiều 15-1, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai tổ chức tổng kết và bế mạc Cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh trung học năm học 2025-2026. Ban tổ chức đã trao giải thưởng cho 70 dự án xuất sắc, gồm 6 giải nhất, 14 giải nhì, 20 giải ba và 30 giải tư.

Gieo “hạt lành” từ những nếp nhà hiếu học

(GLO)- Hương sắc xuân không chỉ hiện diện trong thiên nhiên, mà còn thấm đượm trong từng nếp nhà, nơi tri thức được xem là nền tảng căn cơ để đồng bào các dân tộc xây dựng tương lai, trở thành một giá trị tươi mới được gìn giữ và trao truyền.

Lần đầu tiên quy định khung nội dung giáo dục địa phương

(GLO)- Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đang dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa và thẩm định tài liệu giáo dục địa phương thay thế Thông tư số 33/2020/TT-BGDĐT. Trong đó, lần đầu tiên bổ sung khái niệm và quy định cụ thể về khung nội dung giáo dục địa phương.

Gia Lai: Đề nghị điều chuyển hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ sau loạt sai phạm

(GLO)- Trước những sai phạm xảy ra tại Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ (phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai), Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đề nghị xem xét điều chuyển công tác đối với Hiệu trưởng nhà trường nhằm chấn chỉnh công tác quản lý, xử lý trách nhiệm liên quan.

Hội nghị trực tuyến triển khai xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới

(GLO)- Sáng 6-2, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức hội nghị trực tuyến với 22 tỉnh, thành phố biên giới nhằm triển khai nhiệm vụ xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại các xã biên giới đất liền. Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng chủ trì hội nghị.

null