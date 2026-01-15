Gia Lai: Trao 70 giải Cuộc thi khoa học, kỹ thuật học sinh trung học

(GLO)- Chiều 15-1, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai tổ chức tổng kết và bế mạc Cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh trung học năm học 2025-2026. Ban tổ chức đã trao giải thưởng cho 70 dự án xuất sắc, gồm 6 giải nhất, 14 giải nhì, 20 giải ba và 30 giải tư.

Quang cảnh buổi tổng kết và trao giải Cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh trung học năm học 2025-2026. Ảnh: Bảo Ngọc

Theo đánh giá của Ban giám khảo, một điểm nổi bật và rất đáng trân trọng trong các dự án dự thi năm nay là niềm đam mê nghiên cứu khoa học của học sinh được gắn kết chặt chẽ với ý thức bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc tại địa phương; nhiều dự án thể hiện rõ tư duy nhân văn và tinh thần trách nhiệm cộng đồng khi hướng tới các đối tượng yếu thế trong xã hội.

Nhìn chung, các dự án dự thi đã bám sát định hướng giáo dục STEM, chuyển đổi số và giáo dục toàn diện, qua đó khẳng định rõ tiềm năng, bản lĩnh và khát vọng sáng tạo của học sinh tỉnh Gia Lai trong giai đoạn phát triển mới.

Trong số 6 dự án được trao giải nhất tại Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh trung học năm học 2025-2026, có 3 dự án đến từ Trường THPT Chuyên Hùng Vương (Phường Diên Hồng) gồm: Dự án Khả năng chống xơ vữa động mạch của hệ nhũ tương từ chiết xuất củ cây nghệ bọ cạp (curcuma rangjued); Tổng hợp protein nhân tạo bằng mô hình tế bào vi khuẩn E.coli để phòng ngừa bệnh tay chân miệng; và Chế tạo vật liệu hấp thụ khí độc từ Biochar/Carbon-dots ứng dụng cho mặt nạ lọc khí thoát hiểm cháy thuộc lĩnh vực Khoa học vật liệu.

Ban tổ chức trao giải nhất cho 6 dự án. Ảnh: Bảo Ngọc

Ba giải nhất còn lại thuộc về các dự án: LexiAI - Ứng dụng thông minh hỗ trợ học tiếng Anh toàn diện của Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (phường Quy Nhơn); Xây dựng mô hình nông nghiệp thông minh dựa trên công nghệ truyền dẫn LORA và trí tuệ nhân tạo của Trường THCS Cát Hải (xã Cát Tiến); và Nghiên cứu tạo tinh bột kháng RS3 và RS5 từ khoai lang Phú Thiện và thử nghiệm ứng dụng trong cà phê pha uống của Trường THPT Pleiku (phường Pleiku).

Đặc biệt, Ban Giám khảo đã lựa chọn cả 6 dự án đạt giải nhất để tham dự vòng thi cấp quốc gia, dự kiến diễn ra tại Hà Nội.