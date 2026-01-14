Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Ngành Giáo dục Gia Lai tiếp nhận 130 triệu đồng hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ

(GLO)- Sáng 14-1, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai tiếp nhận 130 triệu đồng hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ do Công đoàn Đại học Đà Nẵng trao tặng.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai (trái) tiếp nhận 130 triệu đồng hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ do Công đoàn Đại học Đà Nẵng trao tặng. Ảnh: T.D

Tại buổi trao hỗ trợ, PGS.TS Trần Hữu Phúc - Chủ tịch Công đoàn Đại học Đà Nẵng cho biết: Đội ngũ công đoàn viên, nhà giáo, người lao động đến từ 6 trường đại học thành viên của Đại học Đà Nẵng đã chung tay đóng góp 130 triệu đồng nhằm động viên, khích lệ thầy cô giáo và học sinh tỉnh Gia Lai chịu thiệt hại nặng nề do bão lũ.

Từ nguồn hỗ trợ này, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai sẽ chia sẻ đến học sinh ở những khu vực bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, tiếp thêm động lực để các em vượt khó, vươn lên trong học tập.

