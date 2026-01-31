Trường THPT số 1 Phù Cát đạt giải thưởng Trường học sinh thái ASEAN Việt Nam 2025

(GLO)- Sáng 31-1, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức lễ trao giải thưởng Trường học sinh thái ASEAN Việt Nam năm 2025 với chủ đề “Trường học không rác thải nhựa”. Trường THPT số 1 Phù Cát (xã Phù Cát) là đơn vị duy nhất của tỉnh Gia Lai được vinh danh với giải nhì.

Ông Trần Ngọc Hải - Hiệu trưởng Trường THPT số 1 Phù Cát (xã Phù Cát) đại diện trường nhận Giải thưởng. Ảnh: ĐVCC

Theo Ban Tổ chức, năm 2025 có 60 trường học trên toàn quốc được trao Giải thưởng Trường học sinh thái ASEAN Việt Nam; trong đó mỗi cấp học có 1 giải nhất, 3 giải nhì, 5 giải ba, 8 giải khuyến khích và 3 giải sáng tạo.

Số trường này được lựa chọn từ gần 300 hồ sơ đăng ký của các cơ sở giáo dục thuộc 34 tỉnh, thành phố (tăng gấp 3,5 lần so với năm 2024). Điều đó cho thấy phong trào xây dựng trường học sinh thái, thân thiện với môi trường đang ngày càng lan tỏa mạnh mẽ.

Học sinh Trường THPT số 1 Phù Cát tham gia học tập và trải nghiệm các hoạt động tại khuôn viên trường. Ảnh: Hồ Điểm

Thời gian qua, Trường THPT số 1 Phù Cát đã triển khai nhiều mô hình thiết thực như: hạn chế sử dụng nhựa dùng một lần trong trường học; tổ chức phân loại, thu gom và tái chế rác thải; lồng ghép giáo dục môi trường vào các hoạt động ngoại khóa.

Nhiều sáng kiến do học sinh đề xuất đã tạo hiệu ứng tích cực, góp phần lan tỏa lối sống xanh trong cộng đồng.

Học sinh Trường THPT số 1 Phù Cát sinh hoạt, vui chơi tại khuôn viên trường thoáng mát, sạch đẹp. Ảnh: Hồ Điểm

Giải thưởng Trường học sinh thái ASEAN Việt Nam 2025 tiếp tục khẳng định vị thế của giáo dục Gia Lai trong phong trào xây dựng trường học sinh thái; đồng thời, tạo động lực để các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh hơn nữa công tác bảo vệ môi trường trong thời gian tới.