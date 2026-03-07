Khánh thành 2 phòng học tại điểm trường làng Plong

Điểm trường làng Plong hiện có 2 lớp với 70 học sinh, trong đó có 1 lớp phải sử dụng phòng học đã xuống cấp, lớp còn lại phải mượn nhà sinh hoạt cộng đồng của làng. Đây là điểm trường có 100% học sinh người dân tộc thiểu số Jrai, nhiều em nhà ở xa trường, phụ huynh đa số làm nông không có thời gian đưa đón nên việc đến lớp gặp không ít khó khăn.

Đại diện nhà tài trợ, lãnh đạo địa phương và nhà trường cắt băng khánh thành công trình. Ảnh: Đồng Lai

Sau hơn 4 tháng thi công, công trình được hoàn thiện trên diện tích 200 m2 với tổng kinh phí 999 triệu đồng do Công ty TNHH Phát triển cộng đồng Bảo vệ tương lai TP. Hồ Chí Minh, gia đình ông bà Hùng Oanh (TP. Hồ Chí Minh) cùng các nhà hảo tâm hỗ trợ.

Việc đưa công trình vào sử dụng góp phần cải thiện điều kiện dạy và học cho giáo viên, học sinh tại điểm trường làng Plong, tạo môi trường học tập khang trang, an toàn cho các em nhỏ vùng dân tộc thiểu số.