Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Giáo dục

Chuyện trường, chuyện lớp Tuyển sinh Tin tức

Khánh thành 2 phòng học tại điểm trường làng Plong

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
ĐỒNG LAI ĐỒNG LAI
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 7-3, UBND xã Ia Ko (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công ty TNHH phát triển cộng đồng, bảo vệ tương lai TP. Hồ Chí Minh khánh thành 2 phòng học, phòng bếp, hệ thống cấp nước và mái che tại điểm trường làng Plong thuộc Trường Mầm non 17-3.

Điểm trường làng Plong hiện có 2 lớp với 70 học sinh, trong đó có 1 lớp phải sử dụng phòng học đã xuống cấp, lớp còn lại phải mượn nhà sinh hoạt cộng đồng của làng. Đây là điểm trường có 100% học sinh người dân tộc thiểu số Jrai, nhiều em nhà ở xa trường, phụ huynh đa số làm nông không có thời gian đưa đón nên việc đến lớp gặp không ít khó khăn.

img-4650.jpg
Đại diện nhà tài trợ, lãnh đạo địa phương và nhà trường cắt băng khánh thành công trình. Ảnh: Đồng Lai

Sau hơn 4 tháng thi công, công trình được hoàn thiện trên diện tích 200 m2 với tổng kinh phí 999 triệu đồng do Công ty TNHH Phát triển cộng đồng Bảo vệ tương lai TP. Hồ Chí Minh, gia đình ông bà Hùng Oanh (TP. Hồ Chí Minh) cùng các nhà hảo tâm hỗ trợ.

Việc đưa công trình vào sử dụng góp phần cải thiện điều kiện dạy và học cho giáo viên, học sinh tại điểm trường làng Plong, tạo môi trường học tập khang trang, an toàn cho các em nhỏ vùng dân tộc thiểu số.

Clip: Lễ khánh thành 2 phòng học, phòng bếp, hệ thống cấp nước và mái che tại điểm trường làng Plong thuộc Trường Mầm non 17-3. Thực hiện: Đồng Lai
Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai có 4 trường THPT được ưu tiên xét tuyển và cộng điểm của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

Gia Lai có 4 trường THPT được ưu tiên xét tuyển và cộng điểm của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

Tuyển sinh

(GLO)- Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh vừa công bố phương thức tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2026. Trong số 149 trường THPT thuộc diện ưu tiên xét tuyển và cộng điểm khi đăng ký vào các trường thành viên theo quy định của Đại học này, tỉnh Gia Lai có 4 trường.

Gieo yêu thương từ Quỹ học bổng Thiện Duyên

Gieo yêu thương từ Quỹ học bổng Thiện Duyên

Giáo dục

(GLO)- 10 năm qua, nhiều học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn ở xã Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đã được tiếp thêm động lực đến trường nhờ Quỹ học bổng Thiện Duyên do một gia đình tự sáng lập và bền bỉ duy trì.

Ðầu xuân, lan tỏa phong trào khuyến học

Ðầu xuân, lan tỏa phong trào khuyến học

Giáo dục

(GLO)- Những ngày đầu năm mới, nhiều xã, phường thuộc khu vực phía Ðông Gia Lai đồng loạt tổ chức gặp mặt, tuyên dương học sinh, sinh viên đạt thành tích xuất sắc trong học tập năm học 2024-2025.

Ngành Giáo dục Gia Lai: “Chuyển động” mạnh mẽ trong đổi mới và hội nhập

Ngành Giáo dục Gia Lai: “Chuyển động” mạnh mẽ trong đổi mới và hội nhập

Xuân mới - Khát vọng mới

(GLO)- Năm 2025, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai đã có những “chuyển động” mạnh mẽ, đồng bộ và thực chất. Những kết quả đạt được không chỉ cho thấy nỗ lực thích ứng trước yêu cầu mới, mà còn tạo nền tảng quan trọng để giáo dục tỉnh nhà từng bước hội nhập, phát triển bền vững.

Gieo “hạt lành” từ những nếp nhà hiếu học

Gieo “hạt lành” từ những nếp nhà hiếu học

Giáo dục

(GLO)- Hương sắc xuân không chỉ hiện diện trong thiên nhiên, mà còn thấm đượm trong từng nếp nhà, nơi tri thức được xem là nền tảng căn cơ để đồng bào các dân tộc xây dựng tương lai, trở thành một giá trị tươi mới được gìn giữ và trao truyền.

Lần đầu tiên quy định khung nội dung giáo dục địa phương

Lần đầu tiên quy định khung nội dung giáo dục địa phương

Tin tức

(GLO)- Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đang dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa và thẩm định tài liệu giáo dục địa phương thay thế Thông tư số 33/2020/TT-BGDĐT. Trong đó, lần đầu tiên bổ sung khái niệm và quy định cụ thể về khung nội dung giáo dục địa phương.

null