“Gõ cửa trái tim” - Sân chơi lan tỏa yêu thương trong học đường

50 thí sinh được lựa chọn từ 2 khối lớp 8 và 9 tham gia thi tập trung theo hình thức trả lời câu hỏi xoay quanh các nội dung về giá trị đạo đức, nhân văn trong cuộc sống như: tình yêu thương, sự sẻ chia, lòng biết ơn và tinh thần trách nhiệm đối với bản thân, gia đình và xã hội.

Thí sinh trả lời đến câu hỏi số 30 và giành chiến thắng sẽ được rung chuông vàng. Ảnh: P.D

Với chủ đề “Gõ cửa trái tim”, hoạt động mang thông điệp sâu sắc về việc đánh thức những cảm xúc tốt đẹp, khơi dậy lòng nhân ái và sự quan tâm giữa con người với con người.

Nội dung chương trình giúp học sinh biết trân trọng tình cảm gia đình, thầy cô, bạn bè; từ đó sống có trách nhiệm hơn, biết yêu thương và chia sẻ nhiều hơn trong cuộc sống.

Các thí sinh trả lời câu hỏi bằng hình thức giơ bảng. Ảnh: P.D

Thông qua các phần thi và giao lưu, học sinh có cơ hội bày tỏ cảm xúc, suy nghĩ, quan điểm cá nhân; đồng thời, hình thành khả năng đồng cảm, biết lắng nghe và thấu hiểu người khác.

Chương trình cũng chú trọng giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp, ứng xử văn minh thông qua các hoạt động trải nghiệm, tương tác thực tế.

Quang cảnh buổi ngoại khóa. Ảnh: P.D

Hoạt động ngoại khóa góp phần gắn kết tập thể, tạo dấu ấn tích cực trong đời sống tinh thần của học sinh, đồng thời xây dựng môi trường học đường thân thiện, hạn chế các hành vi tiêu cực, vô cảm.

Đây không chỉ là sân chơi bổ ích mà còn có ý nghĩa định hướng nhân cách, giúp học sinh hoàn thiện bản thân và lan tỏa những hành động đẹp trong cộng đồng.