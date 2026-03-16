Giáo dục mầm non đổi mới vì sự phát triển toàn diện của trẻ

(GLO)- Những năm gần đây, giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Gia Lai có nhiều chuyển biến tích cực về cơ sở vật chất, đội ngũ và phương pháp dạy học.

Việc xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, tăng cường trải nghiệm và phát triển kỹ năng đang góp phần tạo nền tảng toàn diện cho trẻ ngay từ bậc học đầu đời.

Trong 1 giờ học của lớp Lá 1 (5-6 tuổi) tại Trường Mầm non Hà Tây (làng Kon Hơng Leh, xã Ia Khươl), không khí lớp học sôi nổi. Dưới sự hướng dẫn của giáo viên, trẻ làm quen mặt chữ, tập viết các nét cơ bản, rèn phát âm chuẩn, bảo đảm năng lực tiếng Việt theo chương trình.

Cô Võ Thị Thanh Tâm - giáo viên chủ nhiệm lớp Lá 1 - chia sẻ: Giáo viên luôn đổi mới phương pháp theo hướng lấy trẻ làm trung tâm; linh hoạt kết hợp tranh ảnh, hiện vật và các vật dụng quen thuộc của đồng bào Bana để bài giảng thêm sinh động, gần gũi.

Kiến thức được lồng ghép vào trò chơi, âm nhạc, mỹ thuật và hoạt động ngoài trời, giúp trẻ “học mà chơi, chơi mà học”, tăng trải nghiệm thực tế và phát triển tính chủ động, sáng tạo.

Dưới sự hướng dẫn của giáo viên, các trẻ Trường Mầm non Hà Tây (xã Ia Khươl) được làm quen mặt chữ, tập viết chữ tiếng Việt. Ảnh: D.Đ

Anh Đaoh (32 tuổi, làng Kon Băh) phấn khởi cho biết: “Con gái tôi học lớp Lá đã nói và viết tiếng Việt khá thành thạo, đồng thời sử dụng song ngữ tiếng Việt - Bahnar trong giao tiếp hằng ngày. Thấy con tiến bộ rõ rệt, gia đình rất yên tâm khi cho con đến trường”.

Năm học 2025-2026, Trường Mầm non Hà Tây có 376 học sinh, chủ yếu là trẻ người Bahnar, được tổ chức thành 8 lớp tại điểm trường chính và 3 lớp ghép ở các làng.

Nhà trường xác định nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục là nhiệm vụ trọng tâm, giúp trẻ phát triển toàn diện và tự tin hòa nhập. Giáo viên linh hoạt lồng ghép kiến thức vào hoạt động trải nghiệm, âm nhạc, mỹ thuật và vui chơi ngoài trời, tạo môi trường giao lưu, góp phần tăng vốn tiếng Việt cho trẻ.

Cô Siu H’Loan - Phó Hiệu trưởng nhà trường - cho biết, cùng với đầu tư cơ sở vật chất, trường chú trọng bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên, khuyến khích ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, từng bước nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ phù hợp điều kiện thực tế địa phương.

Tại Trường Mầm non Phong Lan (phường Quy Nhơn), chất lượng giáo dục cũng được nâng lên nhờ mạnh dạn áp dụng các phương pháp dạy học hiện đại.

Hiện trường có 453 trẻ, được tiếp cận các mô hình tiên tiến như STEM/STEAM, Montessori, Reggio Emilia; chú trọng rèn kỹ năng sống, giáo dục thể chất và tăng cường hoạt động nhóm.

Việc tổ chức giảng dạy theo chủ đề các ngày lễ lớn, lồng ghép hoạt động trải nghiệm sáng tạo giúp trẻ phát huy khả năng khám phá, rèn kỹ năng và phát triển toàn diện.

Cô Nguyễn Thị Lệ Thu - Hiệu trưởng nhà trường - cho hay, ngay từ đầu năm học, tập thể giáo viên đã xây dựng kế hoạch giảng dạy chi tiết, phù hợp từng độ tuổi và linh hoạt điều chỉnh theo thực tế từng nhóm lớp. Nhà trường thường xuyên tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, tạo điều kiện để giáo viên học hỏi, nâng cao nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

Học sinh Trường Mầm non Phong Lan (phường Quy Nhơn) được tham gia các hoạt động trải nghiệm tại Nhà Truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh. Ảnh: D.Đ

Theo Sở GD&ĐT, toàn tỉnh hiện có 472 trường mầm non, mẫu giáo với 4.667 lớp và 143.137 trẻ. Qua học kỳ I năm học 2025-2026, 100% cơ sở giáo dục mầm non đã xây dựng kế hoạch giáo dục phù hợp điều kiện thực tế và đặc điểm phát triển của trẻ.

Các chính sách hỗ trợ trẻ có hoàn cảnh khó khăn được triển khai kịp thời, ưu tiên trẻ dân tộc thiểu số, trẻ vùng sâu, vùng xa và vùng đặc biệt khó khăn.

Ngành giáo dục đang đẩy mạnh xây dựng “Trường học hạnh phúc, lấy trẻ làm trung tâm” với nhiều giải pháp như: tạo môi trường học tập thân thiện; tăng cường dinh dưỡng gắn với vận động; ứng dụng STEM/STEAM; giáo dục cảm xúc - xã hội (SEL); tăng cường tiếng Việt cho trẻ dân tộc thiểu số; cho trẻ làm quen tiếng Anh.

Đến nay, 100% trường đã ban hành bộ quy tắc ứng xử, chú trọng xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp, an toàn, thân thiện; tăng cường phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội để trẻ có thêm cơ hội trải nghiệm trong môi trường giáo dục tích cực.

Ông Phạm Văn Nam - Giám đốc Sở GD&ĐT - cho biết, thời gian tới ngành tiếp tục chỉ đạo các cơ sở mầm non đổi mới nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức dạy học; nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ gắn với bảo đảm an toàn tuyệt đối trong mọi hoạt động, nhất là tại các cơ sở ngoài công lập.

Ngành cũng đang xây dựng đề án, cơ chế chính sách trình UBND tỉnh phê duyệt nhằm nâng cao chất lượng giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số, phấn đấu đến năm 2030 trẻ vùng sâu, vùng xa được học bán trú và hỗ trợ thêm tiền ăn ngoài chính sách Trung ương.

Đây là bước đi quan trọng nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và tạo nền tảng phát triển bền vững cho thế hệ tương lai.