Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Giáo dục

Chuyện trường, chuyện lớp

Chuyện trường, chuyện lớp Tuyển sinh Tin tức

Giáo dục mầm non đổi mới vì sự phát triển toàn diện của trẻ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
DUY ĐĂNG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Những năm gần đây, giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Gia Lai có nhiều chuyển biến tích cực về cơ sở vật chất, đội ngũ và phương pháp dạy học.

Việc xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, tăng cường trải nghiệm và phát triển kỹ năng đang góp phần tạo nền tảng toàn diện cho trẻ ngay từ bậc học đầu đời.

Trong 1 giờ học của lớp Lá 1 (5-6 tuổi) tại Trường Mầm non Hà Tây (làng Kon Hơng Leh, xã Ia Khươl), không khí lớp học sôi nổi. Dưới sự hướng dẫn của giáo viên, trẻ làm quen mặt chữ, tập viết các nét cơ bản, rèn phát âm chuẩn, bảo đảm năng lực tiếng Việt theo chương trình.

Cô Võ Thị Thanh Tâm - giáo viên chủ nhiệm lớp Lá 1 - chia sẻ: Giáo viên luôn đổi mới phương pháp theo hướng lấy trẻ làm trung tâm; linh hoạt kết hợp tranh ảnh, hiện vật và các vật dụng quen thuộc của đồng bào Bana để bài giảng thêm sinh động, gần gũi.

Kiến thức được lồng ghép vào trò chơi, âm nhạc, mỹ thuật và hoạt động ngoài trời, giúp trẻ “học mà chơi, chơi mà học”, tăng trải nghiệm thực tế và phát triển tính chủ động, sáng tạo.

Dưới sự hướng dẫn của giáo viên, các trẻ Trường Mầm non Hà Tây (xã Ia Khươl) được làm quen mặt chữ, tập viết chữ tiếng Việt. Ảnh: D.Đ

Anh Đaoh (32 tuổi, làng Kon Băh) phấn khởi cho biết: “Con gái tôi học lớp Lá đã nói và viết tiếng Việt khá thành thạo, đồng thời sử dụng song ngữ tiếng Việt - Bahnar trong giao tiếp hằng ngày. Thấy con tiến bộ rõ rệt, gia đình rất yên tâm khi cho con đến trường”.

Năm học 2025-2026, Trường Mầm non Hà Tây có 376 học sinh, chủ yếu là trẻ người Bahnar, được tổ chức thành 8 lớp tại điểm trường chính và 3 lớp ghép ở các làng.

Nhà trường xác định nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục là nhiệm vụ trọng tâm, giúp trẻ phát triển toàn diện và tự tin hòa nhập. Giáo viên linh hoạt lồng ghép kiến thức vào hoạt động trải nghiệm, âm nhạc, mỹ thuật và vui chơi ngoài trời, tạo môi trường giao lưu, góp phần tăng vốn tiếng Việt cho trẻ.

Cô Siu H’Loan - Phó Hiệu trưởng nhà trường - cho biết, cùng với đầu tư cơ sở vật chất, trường chú trọng bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên, khuyến khích ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, từng bước nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ phù hợp điều kiện thực tế địa phương.

Tại Trường Mầm non Phong Lan (phường Quy Nhơn), chất lượng giáo dục cũng được nâng lên nhờ mạnh dạn áp dụng các phương pháp dạy học hiện đại.

Hiện trường có 453 trẻ, được tiếp cận các mô hình tiên tiến như STEM/STEAM, Montessori, Reggio Emilia; chú trọng rèn kỹ năng sống, giáo dục thể chất và tăng cường hoạt động nhóm.

Việc tổ chức giảng dạy theo chủ đề các ngày lễ lớn, lồng ghép hoạt động trải nghiệm sáng tạo giúp trẻ phát huy khả năng khám phá, rèn kỹ năng và phát triển toàn diện.

Cô Nguyễn Thị Lệ Thu - Hiệu trưởng nhà trường - cho hay, ngay từ đầu năm học, tập thể giáo viên đã xây dựng kế hoạch giảng dạy chi tiết, phù hợp từng độ tuổi và linh hoạt điều chỉnh theo thực tế từng nhóm lớp. Nhà trường thường xuyên tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, tạo điều kiện để giáo viên học hỏi, nâng cao nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

Học sinh Trường Mầm non Phong Lan (phường Quy Nhơn) được tham gia các hoạt động trải nghiệm tại Nhà Truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh. Ảnh: D.Đ

Theo Sở GD&ĐT, toàn tỉnh hiện có 472 trường mầm non, mẫu giáo với 4.667 lớp và 143.137 trẻ. Qua học kỳ I năm học 2025-2026, 100% cơ sở giáo dục mầm non đã xây dựng kế hoạch giáo dục phù hợp điều kiện thực tế và đặc điểm phát triển của trẻ.

Các chính sách hỗ trợ trẻ có hoàn cảnh khó khăn được triển khai kịp thời, ưu tiên trẻ dân tộc thiểu số, trẻ vùng sâu, vùng xa và vùng đặc biệt khó khăn.

Ngành giáo dục đang đẩy mạnh xây dựng “Trường học hạnh phúc, lấy trẻ làm trung tâm” với nhiều giải pháp như: tạo môi trường học tập thân thiện; tăng cường dinh dưỡng gắn với vận động; ứng dụng STEM/STEAM; giáo dục cảm xúc - xã hội (SEL); tăng cường tiếng Việt cho trẻ dân tộc thiểu số; cho trẻ làm quen tiếng Anh.

Đến nay, 100% trường đã ban hành bộ quy tắc ứng xử, chú trọng xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp, an toàn, thân thiện; tăng cường phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội để trẻ có thêm cơ hội trải nghiệm trong môi trường giáo dục tích cực.

Ông Phạm Văn Nam - Giám đốc Sở GD&ĐT - cho biết, thời gian tới ngành tiếp tục chỉ đạo các cơ sở mầm non đổi mới nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức dạy học; nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ gắn với bảo đảm an toàn tuyệt đối trong mọi hoạt động, nhất là tại các cơ sở ngoài công lập.

Ngành cũng đang xây dựng đề án, cơ chế chính sách trình UBND tỉnh phê duyệt nhằm nâng cao chất lượng giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số, phấn đấu đến năm 2030 trẻ vùng sâu, vùng xa được học bán trú và hỗ trợ thêm tiền ăn ngoài chính sách Trung ương.

Đây là bước đi quan trọng nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và tạo nền tảng phát triển bền vững cho thế hệ tương lai.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Gần 1.200 học sinh tham gia chương trình “Theo Đảng em tiến bước - Đón xuân yêu thương”

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Sáng 30-1, Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Theo Đảng em tiến bước - Đón xuân yêu thương” và phát động phong trào học tiếng Anh năm học 2025-2026. Chương trình thu hút gần 1.200 học sinh cùng cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường tham gia.

Hơn 900 học sinh Trường THPT Lê Lợi được tuyên truyền ngăn ngừa pháo nổ và phòng cháy, chữa cháy

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Sáng 26-1, tại Trường THPT Lê Lợi (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai), Đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Công an phường Pleiku tổ chức tuyên truyền về ngăn ngừa pháo nổ và phòng cháy, chữa cháy cho học sinh.

Cô giáo Lê Thị Dung, Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Lê Hồng Phong, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai được tuyên dương Nhà giáo trẻ tiêu biểu năm 2025.

Cô giáo Lê Thị Dung: Tổng phụ trách Đội trách nhiệm, “thắp lửa” phong trào

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Từ sân chơi kỹ năng đến những việc làm sẻ chia, cô Lê Thị Dung - Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Lê Hồng Phong (phường Hội Phú) “thắp lửa” phong trào bằng cách làm gần gũi, thiết thực. Năm 2025, cô được Tỉnh đoàn Gia Lai tuyên dương danh hiệu “Nhà giáo trẻ tiêu biểu làm theo lời Bác”.

Ðưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ 2 trong trường học: Nâng cao năng lực hội nhập cho học sinh

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Thực hiện định hướng đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ 2 trong trường học, một số trường THPT, đặc biệt là các trường chuyên, đã từng bước tăng cường sử dụng tiếng Anh trong dạy học các môn KHTN, góp phần hình thành môi trường học tập hiện đại và nâng cao năng lực hội nhập cho học sinh.

Thầy Trương Công Hương - Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Kim Đồng (xã Đắk Pơ), một tấm gương nhà giáo tận tụy với học sinh vùng khó tỉnh Gia Lai.

Trương Công Hương: Từ giáo viên Tổng phụ trách Đội tâm huyết đến Phó Hiệu trưởng tận tụy

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Hơn 15 năm gắn bó với Trường Tiểu học và THCS Kim Đồng (xã Đak Pơ, tỉnh Gia Lai), thầy Trương Công Hương là nhà giáo tận tụy, bền bỉ với nghề. Trải qua các cương vị từ Tổng phụ trách Đội đến Phó Hiệu trưởng nhà trường, thầy ghi dấu ấn bằng những cách làm sáng tạo, hướng về học sinh vùng khó.

Petrovietnam đồng hành cùng Gia Lai phát triển giáo dục STEM

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Việc Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) tài trợ các phòng thực hành giáo dục STEM tại Gia Lai không chỉ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục mà còn mở ra không gian học tập hiện đại, khơi dậy tinh thần đổi mới, sáng tạo, giúp học sinh làm chủ công nghệ.

"Bé yêu chú bộ đội"

60s Gia Lai

(GLO)- Dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12), nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Gia Lai tổ chức các hoạt động nhằm tri ân các lực lượng vũ trang đang bảo vệ đất nước. Trong đó có chương trình "Bé yêu chú bộ đội" tại Trường mầm non hoa Phong Lan, phường Pleiku.

Trường THPT Pleiku: Nửa thế kỷ “gieo tri thức, gặt tương lai”

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Ngày 5-9-1975, tiếng trống khai trường rộn rã vang lên giữa phố núi Pleiku yên bình sau giải phóng, mở đầu cho một hành trình mới. Từ dấu mốc ấy, các thế hệ thầy và trò Trường THPT Pleiku đã bền bỉ “gieo tri thức, gặt tương lai”, cùng vun đắp nên truyền thống vẻ vang trong suốt nửa thế kỷ.

Phát huy hiệu quả hoạt động mô hình Câu lạc bộ trong trường học

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Thực hiện Chương trình GDPT 2018, nhiều trường học tại tỉnh Gia Lai chú trọng tổ chức các câu lạc bộ nhằm tạo môi trường trải nghiệm, phát triển năng lực cho học sinh. Trong đó, Câu lạc bộ Văn học Trường THCS Nguyễn Du (phường Diên Hồng) là mô hình bước đầu mang lại kết quả tích cực.

Ðổi mới giáo dục bắt đầu từ lớp học

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Mới đây, Sở Giáo dục và Ðào tạo tỉnh Gia Lai đã công nhận 100 sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng trong ngành Giáo dục tỉnh năm học 2024-2025. Trong đó, nhiều sáng kiến dựa trên những trải nghiệm từ thực tế, tạo nên những cách làm cụ thể, đúc kết từ tâm huyết của giáo viên tại các cơ sở giáo dục.

Hội thi “Chiến sĩ nhí vui khỏe” chào mừng kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Sáng 18-12, Trường Mầm non Hương Sen (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trung đoàn 48 (Sư đoàn 320, Quân đoàn 34) tổ chức hội thi “Chiến sĩ nhí vui khỏe” nhằm chào mừng kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12).

Trường THPT chuyên Hùng Vương trải nghiệm thực tế tại Quân đoàn 34

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Nhân kỷ niệm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12), Trường THPT chuyên Hùng Vương vừa tổ chức hoạt động trải nghiệm thực tế tại Quân đoàn 34 với chủ đề: “Tự hào truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam, giữ gìn truyền thống cách mạng của đất nước và gia đình”.

