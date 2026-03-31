Học sinh Gia Lai đạt thành tích cao tại Hue-ICT Challenge 2026

(GLO)- Tại vòng chung kết Hue-ICT Challenge 2026, tất cả các thành viên của đội tuyển Trường THPT Chi Lăng (tỉnh Gia Lai) đều đạt giải và giành giải ba toàn đoàn.

Trong đó, em Nguyễn Minh Hiếu (lớp 12A4) đạt giải nhất bảng PRO Challenge; em Trần Bá Trọng (lớp 10A7) đạt giải nhất bảng NAI Challenge. Em Đặng Hiếu Nghĩa (lớp 10A7) đạt giải nhì bảng NAI Challenge; các em Nguyễn Nguyên Vũ, Võ Đăng Tuệ (cùng lớp 12A2) đạt giải ba bảng NAI Challenge.

Ở nhóm giải khuyến khích, em Lê Đức Trọng (lớp 11A7) đạt giải ở bảng PRO Challenge; các em Hồ Hoàng Long và Nguyễn Hoàng Long (cùng lớp 11A7) đạt giải ở bảng NAI Challenge.

Cùng tham gia cuộc thi, Trường Tiểu học, THCS và THPT Sao Việt cũng có kết quả tốt với 2 học sinh đạt giải, trong đó, em Trần Quốc An (lớp 10A1) đạt giải khuyến khích bảng NAI Challenge; em Trịnh Hoàng Huy (lớp 7A5) đạt giải ba bảng Junior Challenge.

Hue-ICT Challenge là sân chơi lập trình quy mô quốc gia. Vòng chung kết cuộc thi năm nay quy tụ 421 thí sinh xuất sắc đến từ 239 trường THCS, THPT thuộc 29 tỉnh, thành phố tham gia. Các thí sinh tranh tài ở 3 bảng: PRO Challenge, NAI Challenge và Junior Challenge.

Trong đó, bảng PRO Challenge dành cho học sinh có năng lực lập trình cao với các bài toán ở mức độ chuyên sâu, tương đương kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, quốc gia; bảng NAI Challenge dành cho học sinh không chuyên tin với nội dung ở mức cơ bản đến nâng cao; bảng Junior Challenge dành cho học sinh THCS với các bài toán lập trình cơ bản, phù hợp với lứa tuổi.

Bên cạnh lập trình, Hue-ICT Challenge 2026 còn có phần thi "Sản phẩm sáng tạo công nghệ thông tin" dành cho học sinh, sinh viên, dự kiến kéo dài đến tháng 6-2026. Các sản phẩm dự thi được đánh giá dựa trên tính mới, tính sáng tạo và khả năng ứng dụng thực tiễn.

Trải qua nhiều năm tổ chức, Hue-ICT Challenge ngày càng khẳng định sức hút. Từ quy mô ban đầu khoảng 500 thí sinh ở khu vực miền Trung, đến nay, cuộc thi đã mở rộng trên phạm vi cả nước với hơn 2.500 thí sinh tham gia.