Học sinh Gia Lai đạt thành tích cao tại Hue-ICT Challenge 2026

(GLO)- Tại vòng chung kết Hue-ICT Challenge 2026, tất cả các thành viên của đội tuyển Trường THPT Chi Lăng (tỉnh Gia Lai) đều đạt giải và giành giải ba toàn đoàn.

Học sinh Trường THPT Chi Lăng xuất sắc đạt nhiều giải cao tại vòng chung kết Hue-ICT Challenge 2026. Ảnh: ĐVCC

Trong đó, em Nguyễn Minh Hiếu (lớp 12A4) đạt giải nhất bảng PRO Challenge; em Trần Bá Trọng (lớp 10A7) đạt giải nhất bảng NAI Challenge. Em Đặng Hiếu Nghĩa (lớp 10A7) đạt giải nhì bảng NAI Challenge; các em Nguyễn Nguyên Vũ, Võ Đăng Tuệ (cùng lớp 12A2) đạt giải ba bảng NAI Challenge.

Ở nhóm giải khuyến khích, em Lê Đức Trọng (lớp 11A7) đạt giải ở bảng PRO Challenge; các em Hồ Hoàng Long và Nguyễn Hoàng Long (cùng lớp 11A7) đạt giải ở bảng NAI Challenge.

Cùng tham gia cuộc thi, Trường Tiểu học, THCS và THPT Sao Việt cũng có kết quả tốt với 2 học sinh đạt giải, trong đó, em Trần Quốc An (lớp 10A1) đạt giải khuyến khích bảng NAI Challenge; em Trịnh Hoàng Huy (lớp 7A5) đạt giải ba bảng Junior Challenge.

2 học sinh Trường Tiểu học, THCS và THPT Sao Việt đạt giải. Ảnh: ĐVCC

Hue-ICT Challenge là sân chơi lập trình quy mô quốc gia. Vòng chung kết cuộc thi năm nay quy tụ 421 thí sinh xuất sắc đến từ 239 trường THCS, THPT thuộc 29 tỉnh, thành phố tham gia. Các thí sinh tranh tài ở 3 bảng: PRO Challenge, NAI Challenge và Junior Challenge.

Trong đó, bảng PRO Challenge dành cho học sinh có năng lực lập trình cao với các bài toán ở mức độ chuyên sâu, tương đương kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, quốc gia; bảng NAI Challenge dành cho học sinh không chuyên tin với nội dung ở mức cơ bản đến nâng cao; bảng Junior Challenge dành cho học sinh THCS với các bài toán lập trình cơ bản, phù hợp với lứa tuổi.

Bên cạnh lập trình, Hue-ICT Challenge 2026 còn có phần thi "Sản phẩm sáng tạo công nghệ thông tin" dành cho học sinh, sinh viên, dự kiến kéo dài đến tháng 6-2026. Các sản phẩm dự thi được đánh giá dựa trên tính mới, tính sáng tạo và khả năng ứng dụng thực tiễn.

Trải qua nhiều năm tổ chức, Hue-ICT Challenge ngày càng khẳng định sức hút. Từ quy mô ban đầu khoảng 500 thí sinh ở khu vực miền Trung, đến nay, cuộc thi đã mở rộng trên phạm vi cả nước với hơn 2.500 thí sinh tham gia.

Trường THCS Ngô Mây trao sổ tiết kiệm hơn 275 triệu đồng hỗ trợ học sinh mồ côi

(GLO)- Sáng 13-3, Ban Giám hiệu Trường THCS Ngô Mây (phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai) đã trao sổ tiết kiệm trị giá 275.432.000 đồng cho em Võ Bảo Châu (lớp 8A10) để ổn định cuộc sống và tiếp tục vươn lên trong học tập. Em Châu mồ côi cả cha lẫn mẹ, cuộc sống gặp nhiều khó khăn.

Học sinh Trường Tiểu học Chu Văn An giao lưu tri ân người có công với cách mạng

(GLO)- Nhân kỷ niệm 116 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ, chiều 6-3, Liên đội Trường Tiểu học Chu Văn An (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) tổ chức hành trình giao lưu “Tháng ba - Tri ân những đóa hoa” tại nhà bà Huỳnh Thị Tuyết Sương (số 32 Trần Cao Vân, phường Pleiku) - người có công với cách mạng.

Hơn 900 học sinh Trường THPT Lê Lợi được tuyên truyền ngăn ngừa pháo nổ và phòng cháy, chữa cháy

(GLO)- Sáng 26-1, tại Trường THPT Lê Lợi (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai), Đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Công an phường Pleiku tổ chức tuyên truyền về ngăn ngừa pháo nổ và phòng cháy, chữa cháy cho học sinh.

Cô giáo Lê Thị Dung: Tổng phụ trách Đội trách nhiệm, “thắp lửa” phong trào

(GLO)- Từ sân chơi kỹ năng đến những việc làm sẻ chia, cô Lê Thị Dung - Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Lê Hồng Phong (phường Hội Phú) “thắp lửa” phong trào bằng cách làm gần gũi, thiết thực. Năm 2025, cô được Tỉnh đoàn Gia Lai tuyên dương danh hiệu “Nhà giáo trẻ tiêu biểu làm theo lời Bác”.

Trao các phần quà trị giá hơn 200 triệu đồng cho học sinh Trường Tiểu học và THCS Chơ Long

(GLO)- Ngày 9-1, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai phối hợp cùng Văn phòng thường trú Báo Giáo dục và Thời đại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, Công ty TNHH Lock&Lock và Trường Đại học Đông Á trao nhiều phần quà cho học sinh Trường Tiểu học và THCS Chơ Long (xã Chơ Long, tỉnh Gia Lai).

Ðưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ 2 trong trường học: Nâng cao năng lực hội nhập cho học sinh

(GLO)- Thực hiện định hướng đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ 2 trong trường học, một số trường THPT, đặc biệt là các trường chuyên, đã từng bước tăng cường sử dụng tiếng Anh trong dạy học các môn KHTN, góp phần hình thành môi trường học tập hiện đại và nâng cao năng lực hội nhập cho học sinh.

Trương Công Hương: Từ giáo viên Tổng phụ trách Đội tâm huyết đến Phó Hiệu trưởng tận tụy

(GLO)- Hơn 15 năm gắn bó với Trường Tiểu học và THCS Kim Đồng (xã Đak Pơ, tỉnh Gia Lai), thầy Trương Công Hương là nhà giáo tận tụy, bền bỉ với nghề. Trải qua các cương vị từ Tổng phụ trách Đội đến Phó Hiệu trưởng nhà trường, thầy ghi dấu ấn bằng những cách làm sáng tạo, hướng về học sinh vùng khó.

"Bé yêu chú bộ đội"

(GLO)- Dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12), nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Gia Lai tổ chức các hoạt động nhằm tri ân các lực lượng vũ trang đang bảo vệ đất nước. Trong đó có chương trình "Bé yêu chú bộ đội" tại Trường mầm non hoa Phong Lan, phường Pleiku.

Giáo dục lòng yêu nước cho học sinh từ những hoạt động trải nghiệm nhân ngày 22-12

(GLO)- Nhân kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22-12), nhiều cơ sở giáo dục mầm non và tiểu học trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã tổ chức các hoạt động trải nghiệm phong phú, sinh động. Qua đó, trẻ được bồi dưỡng lòng yêu nước và sự trân trọng đối với hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”.

