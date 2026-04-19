Trường Quốc tế Song ngữ UKA Gia Lai tổ chức Storytelling Contest 2026

(GLO)- Ngày 18-4, Trường Quốc tế song ngữ UKA Gia Lai (phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai) tổ chức vòng tranh tài cuộc thi Storytelling Contest 2026 với sự tham gia của học sinh khối Mầm non và Tiểu học.

Cuộc thi tạo sân chơi để học sinh kể lại những câu chuyện từ sách bằng tiếng Anh, qua đó rèn luyện kỹ năng giao tiếp, khả năng trình bày trước đám đông và bồi dưỡng niềm yêu thích đọc sách.

Các phần thi được chấm theo các tiêu chí như phát âm, ngữ điệu, nội dung câu chuyện, sự tự tin, khả năng biểu cảm, tính sáng tạo cùng trang phục, đạo cụ minh họa.

Ban tổ chức trao giải cho các thí sinh xuất sắc tại cuộc thi Storytelling Contest 2026. Ảnh: Nguyễn Linh Chi

Tại cuộc thi, nhiều thí sinh mang đến những tiết mục kể chuyện sinh động, tự tin thể hiện bằng tiếng Anh với phong cách riêng. Một số em đầu tư trang phục, hóa thân thành nhân vật trong truyện, góp phần tạo không khí sôi nổi cho chương trình.

Kết thúc cuộc thi, Ban tổ chức đã trao 13 giải thưởng cho các thí sinh xuất sắc ở 2 bảng Mầm non và Tiểu học; trong đó, em Võ Hồng Anh - lớp Kindy 5 giành giải nhất bảng Mầm non; em Phan Minh Chính Dương - lớp 4.1 giải nhất bảng Tiểu học.

Hội thi được tổ chức nhằm hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2026, góp phần lan tỏa văn hóa đọc, khuyến khích học sinh chủ động tiếp cận tri thức và phát triển kỹ năng ngôn ngữ từ sớm.