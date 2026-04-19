Trường Quốc tế Song ngữ UKA Gia Lai tổ chức Storytelling Contest 2026

Nguyễn Linh Chi
(GLO)- Ngày 18-4, Trường Quốc tế song ngữ UKA Gia Lai (phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai) tổ chức vòng tranh tài cuộc thi Storytelling Contest 2026 với sự tham gia của học sinh khối Mầm non và Tiểu học.

Cuộc thi tạo sân chơi để học sinh kể lại những câu chuyện từ sách bằng tiếng Anh, qua đó rèn luyện kỹ năng giao tiếp, khả năng trình bày trước đám đông và bồi dưỡng niềm yêu thích đọc sách.

Các phần thi được chấm theo các tiêu chí như phát âm, ngữ điệu, nội dung câu chuyện, sự tự tin, khả năng biểu cảm, tính sáng tạo cùng trang phục, đạo cụ minh họa.

Ban tổ chức trao giải cho các thí sinh xuất sắc tại cuộc thi Storytelling Contest 2026. Ảnh: Nguyễn Linh Chi

Tại cuộc thi, nhiều thí sinh mang đến những tiết mục kể chuyện sinh động, tự tin thể hiện bằng tiếng Anh với phong cách riêng. Một số em đầu tư trang phục, hóa thân thành nhân vật trong truyện, góp phần tạo không khí sôi nổi cho chương trình.

Kết thúc cuộc thi, Ban tổ chức đã trao 13 giải thưởng cho các thí sinh xuất sắc ở 2 bảng Mầm non và Tiểu học; trong đó, em Võ Hồng Anh - lớp Kindy 5 giành giải nhất bảng Mầm non; em Phan Minh Chính Dương - lớp 4.1 giải nhất bảng Tiểu học.

Hội thi được tổ chức nhằm hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2026, góp phần lan tỏa văn hóa đọc, khuyến khích học sinh chủ động tiếp cận tri thức và phát triển kỹ năng ngôn ngữ từ sớm.

Nữ sinh APC Gia Lai chinh phục học bổng toàn phần: Hành trình bứt phá trong môi trường đào tạo công dân toàn cầu

(GLO) - Từ một suất học bổng 70% chưa trọn năm học, Phạm Huỳnh Bảo Ngọc - cô học trò đến từ xã Đak Pơ - đã tạo nên bước ngoặt ấn tượng khi xuất sắc giành học bổng toàn phần cho hai năm học cuối cấp tại Trường Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương Gia Lai (APC Gia Lai).

Nâng cao hiệu quả quản lý, dạy học với chuyển đổi số

(GLO)- Thực hiện định hướng chuyển đổi số, các trường học trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang từng bước triển khai nhiều nền tảng số trong quản lý và dạy học. Việc ứng dụng hồ sơ điện tử, học bạ số, hệ thống K12Online và kho học liệu dùng chung… góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của nhà trường.

Trường THCS Ngô Mây trao sổ tiết kiệm hơn 275 triệu đồng hỗ trợ học sinh mồ côi

(GLO)- Sáng 13-3, Ban Giám hiệu Trường THCS Ngô Mây (phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai) đã trao sổ tiết kiệm trị giá 275.432.000 đồng cho em Võ Bảo Châu (lớp 8A10) để ổn định cuộc sống và tiếp tục vươn lên trong học tập. Em Châu mồ côi cả cha lẫn mẹ, cuộc sống gặp nhiều khó khăn.

Học sinh Trường Tiểu học Chu Văn An giao lưu tri ân người có công với cách mạng

(GLO)- Nhân kỷ niệm 116 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ, chiều 6-3, Liên đội Trường Tiểu học Chu Văn An (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) tổ chức hành trình giao lưu “Tháng ba - Tri ân những đóa hoa” tại nhà bà Huỳnh Thị Tuyết Sương (số 32 Trần Cao Vân, phường Pleiku) - người có công với cách mạng.

Hơn 900 học sinh Trường THPT Lê Lợi được tuyên truyền ngăn ngừa pháo nổ và phòng cháy, chữa cháy

(GLO)- Sáng 26-1, tại Trường THPT Lê Lợi (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai), Đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Công an phường Pleiku tổ chức tuyên truyền về ngăn ngừa pháo nổ và phòng cháy, chữa cháy cho học sinh.

Cô giáo Lê Thị Dung, Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Lê Hồng Phong, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai được tuyên dương Nhà giáo trẻ tiêu biểu năm 2025.

(GLO)- Từ sân chơi kỹ năng đến những việc làm sẻ chia, cô Lê Thị Dung - Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Lê Hồng Phong (phường Hội Phú) “thắp lửa” phong trào bằng cách làm gần gũi, thiết thực. Năm 2025, cô được Tỉnh đoàn Gia Lai tuyên dương danh hiệu “Nhà giáo trẻ tiêu biểu làm theo lời Bác”.

Trao các phần quà trị giá hơn 200 triệu đồng cho học sinh Trường Tiểu học và THCS Chơ Long

(GLO)- Ngày 9-1, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai phối hợp cùng Văn phòng thường trú Báo Giáo dục và Thời đại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, Công ty TNHH Lock&Lock và Trường Đại học Đông Á trao nhiều phần quà cho học sinh Trường Tiểu học và THCS Chơ Long (xã Chơ Long, tỉnh Gia Lai).

