Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tuyên truyền biển, đảo và thu hút nguồn nhân lực tại Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 7 đến 10-4, Đoàn công tác của Lữ đoàn 955 đã phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy cùng Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức các hội nghị tuyên truyền biển, đảo kết hợp định hướng, thu hút nguồn nhân lực tại 6 trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Hoạt động này nằm trong Kế hoạch phối hợp tuyên truyền biển, đảo năm 2026 giữa Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy và Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân.

Lữ đoàn 955, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tặng quà lưu niệm cho Ban Giám hiệu các trường.

Các hội nghị được tổ chức tại các trường: THPT số 1 Phù Cát (xã Phù Cát), THPT số 3 Phù Cát (xã Ngô Mây), THPT Nguyễn Khuyến (phường An Khê), THPT Nguyễn Chí Thanh (phường Hội Phú), THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (xã Chư Sê) và THPT Lê Thánh Tông (phường Ayun Pa).

Tại đây, các báo cáo viên của Lữ đoàn 955 đã cung cấp cho cán bộ, giáo viên và học sinh những thông tin cơ bản về vị trí, vai trò của biển, đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Hải quân nhân dân Việt Nam. Đồng thời, đoàn cũng giới thiệu một số nội dung về tuyển sinh năm 2026 vào Học viện Hải quân và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Hải quân.

Hoạt động này có ý nghĩa thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức cho học sinh về biển, đảo; khơi dậy lòng yêu quê hương, đất nước, tinh thần dân tộc, đặc biệt là ý thức về chủ quyền biển, đảo và trách nhiệm của thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Nhân dịp này, Lữ đoàn 955, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã trao tặng quà lưu niệm cho Ban Giám hiệu các nhà trường, qua đó góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân - dân trên địa bàn.