Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tuyên truyền biển, đảo và thu hút nguồn nhân lực tại Gia Lai

NAM PHÚ
(GLO)- Từ ngày 7 đến 10-4, Đoàn công tác của Lữ đoàn 955 đã phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy cùng Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức các hội nghị tuyên truyền biển, đảo kết hợp định hướng, thu hút nguồn nhân lực tại 6 trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Hoạt động này nằm trong Kế hoạch phối hợp tuyên truyền biển, đảo năm 2026 giữa Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy và Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân.

Lữ đoàn 955, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tặng quà lưu niệm cho Ban Giám hiệu các trường.

Các hội nghị được tổ chức tại các trường: THPT số 1 Phù Cát (xã Phù Cát), THPT số 3 Phù Cát (xã Ngô Mây), THPT Nguyễn Khuyến (phường An Khê), THPT Nguyễn Chí Thanh (phường Hội Phú), THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (xã Chư Sê) và THPT Lê Thánh Tông (phường Ayun Pa).

Tại đây, các báo cáo viên của Lữ đoàn 955 đã cung cấp cho cán bộ, giáo viên và học sinh những thông tin cơ bản về vị trí, vai trò của biển, đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Hải quân nhân dân Việt Nam. Đồng thời, đoàn cũng giới thiệu một số nội dung về tuyển sinh năm 2026 vào Học viện Hải quân và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Hải quân.

Hoạt động này có ý nghĩa thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức cho học sinh về biển, đảo; khơi dậy lòng yêu quê hương, đất nước, tinh thần dân tộc, đặc biệt là ý thức về chủ quyền biển, đảo và trách nhiệm của thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Nhân dịp này, Lữ đoàn 955, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã trao tặng quà lưu niệm cho Ban Giám hiệu các nhà trường, qua đó góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân - dân trên địa bàn.

Có thể bạn quan tâm

Trường THCS Ngô Mây trao sổ tiết kiệm hơn 275 triệu đồng hỗ trợ học sinh mồ côi

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Sáng 13-3, Ban Giám hiệu Trường THCS Ngô Mây (phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai) đã trao sổ tiết kiệm trị giá 275.432.000 đồng cho em Võ Bảo Châu (lớp 8A10) để ổn định cuộc sống và tiếp tục vươn lên trong học tập. Em Châu mồ côi cả cha lẫn mẹ, cuộc sống gặp nhiều khó khăn.

Học sinh Trường Tiểu học Chu Văn An giao lưu tri ân người có công với cách mạng.

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Nhân kỷ niệm 116 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ, chiều 6-3, Liên đội Trường Tiểu học Chu Văn An (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) tổ chức hành trình giao lưu "Tháng ba - Tri ân những đóa hoa" tại nhà bà Huỳnh Thị Tuyết Sương (số 32 Trần Cao Vân, phường Pleiku) - người có công với cách mạng.

Gần 1.200 học sinh tham gia chương trình “Theo Đảng em tiến bước - Đón xuân yêu thương”

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Sáng 30-1, Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình "Theo Đảng em tiến bước - Đón xuân yêu thương" và phát động phong trào học tiếng Anh năm học 2025-2026. Chương trình thu hút gần 1.200 học sinh cùng cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường tham gia.

Hơn 900 học sinh Trường THPT Lê Lợi được tuyên truyền ngăn ngừa pháo nổ và phòng cháy, chữa cháy

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Sáng 26-1, tại Trường THPT Lê Lợi (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai), Đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Công an phường Pleiku tổ chức tuyên truyền về ngăn ngừa pháo nổ và phòng cháy, chữa cháy cho học sinh.

Cô giáo Lê Thị Dung, Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Lê Hồng Phong, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai được tuyên dương Nhà giáo trẻ tiêu biểu năm 2025.

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Từ sân chơi kỹ năng đến những việc làm sẻ chia, cô Lê Thị Dung - Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Lê Hồng Phong (phường Hội Phú) "thắp lửa" phong trào bằng cách làm gần gũi, thiết thực. Năm 2025, cô được Tỉnh đoàn Gia Lai tuyên dương danh hiệu "Nhà giáo trẻ tiêu biểu làm theo lời Bác".

Trao các phần quà trị giá hơn 200 triệu đồng cho học sinh Trường Tiểu học và THCS Chơ Long

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Ngày 9-1, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai phối hợp cùng Văn phòng thường trú Báo Giáo dục và Thời đại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, Công ty TNHH Lock&Lock và Trường Đại học Đông Á trao nhiều phần quà cho học sinh Trường Tiểu học và THCS Chơ Long (xã Chơ Long, tỉnh Gia Lai).

Thầy Trương Công Hương - Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Kim Đồng (xã Đắk Pơ), một tấm gương nhà giáo tận tụy với học sinh vùng khó tỉnh Gia Lai.

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Hơn 15 năm gắn bó với Trường Tiểu học và THCS Kim Đồng (xã Đak Pơ, tỉnh Gia Lai), thầy Trương Công Hương là nhà giáo tận tụy, bền bỉ với nghề. Trải qua các cương vị từ Tổng phụ trách Đội đến Phó Hiệu trưởng nhà trường, thầy ghi dấu ấn bằng những cách làm sáng tạo, hướng về học sinh vùng khó.

Petrovietnam đồng hành cùng Gia Lai phát triển giáo dục STEM

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Việc Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) tài trợ các phòng thực hành giáo dục STEM tại Gia Lai không chỉ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục mà còn mở ra không gian học tập hiện đại, khơi dậy tinh thần đổi mới, sáng tạo, giúp học sinh làm chủ công nghệ.

