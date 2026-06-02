Giữ chất lượng bữa ăn bán trú cho học sinh vùng khó

TRIỀU CHÂU
(GLO)- Giữa áp lực giá thực phẩm, nhiên liệu và chi phí vận chuyển liên tục tăng, các trường trên địa bàn tỉnh Gia Lai vẫn nỗ lực đảm bảo bữa ăn bán trú cho học sinh vùng khó bằng sự chủ động, linh hoạt trong tổ chức bếp ăn và huy động nhiều nguồn lực hỗ trợ.

Linh hoạt đảm bảo bữa ăn hằng ngày

Thời gian gần đây, giá nhiều mặt hàng thực phẩm thiết yếu, nhất là thịt heo và các sản phẩm chế biến từ thịt heo, nhóm thực phẩm chủ lực trong khẩu phần ăn của học sinh, tăng khoảng 15 - 20%.

Cùng với chi phí vận chuyển tăng theo giá nhiên liệu, các bếp ăn bán trú, nội trú tại các trường phổ thông dân tộc (PTDT) chịu thêm áp lực về chi phí đầu vào. Tuy nhiên, mức tiền ăn tại các trường vẫn được giữ ổn định theo quy định và sự thống nhất giữa nhà trường với phụ huynh từ đầu năm học.

Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Hoài Ân (xã Ân Tường) chủ động ký hợp đồng dài hạn với các đơn vị cung cấp thực phẩm, mặt hàng thiết yếu nhằm đảm bảo hoạt động bếp ăn. Ảnh: T.C

Năm học này, Trường PTDT nội trú THCS&THPT Vân Canh (xã Vân Canh) có 697 học sinh, trong đó 238 học sinh THCS ở lại trường. Do địa bàn cách xa trung tâm, chi phí vận chuyển thực phẩm tăng cao khiến việc tổ chức bữa ăn bán trú gặp nhiều khó khăn.

Để đảm bảo chất lượng bữa ăn, nhà trường chủ động công khai, cân đối kinh phí, ưu tiên nguồn thực phẩm sẵn có tại địa phương và từ vườn rau của học sinh trồng, linh hoạt điều chỉnh thực đơn theo từng thời điểm. Nhờ đó, các bữa ăn hằng ngày vẫn được duy trì đa dạng, đảm bảo đủ nhóm chất; đồng thời công tác kiểm tra chất lượng thực phẩm, vệ sinh bếp ăn và quy trình chế biến luôn được thực hiện chặt chẽ.

Năm học 2025 - 2026, Trường PTDT nội trú THCS Hoài Ân (xã Ân Tường) có 304 học sinh người Bana và H’re theo học; trong đó, 69 em ở nội trú và 235 em học bán trú được hưởng chính sách theo Nghị định số 66/2025/NĐ-CP của Chính phủ đối với trẻ em, học sinh, học viên vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, bãi ngang, ven biển, hải đảo.

Theo thầy Phạm Ngọc Ánh - Hiệu trưởng nhà trường, ngay từ đầu năm học, trường đã chủ động ký hợp đồng dài hạn với các đơn vị cung cấp thực phẩm, gạo, gas và các mặt hàng thiết yếu nhằm đảm bảo nguồn hàng luôn ổn định, an toàn.

Khi giá cả biến động, trường thường xuyên trao đổi với các đơn vị cung cấp để cùng chia sẻ khó khăn, giữ mức giá hợp lý nhất. Đồng thời, nhà trường rà soát, cân đối thực đơn theo từng tuần, linh hoạt thay đổi món ăn nhằm đảm bảo bữa ăn đa dạng, đầy đủ dinh dưỡng với mức 50.000 đồng/học sinh/ngày.

Đang nhận suất ăn từ các cô cấp dưỡng, em Đinh Thị Thanh Mai (lớp 8A2, dân tộc Bahnar) chia sẻ: “Bữa ăn tại trường hằng ngày có nhiều món thay đổi thường xuyên như thịt, cá, trứng, rau xanh và canh nên chúng em ăn không bị ngán. Nhờ được ăn uống đầy đủ, đảm bảo dinh dưỡng nên chúng em có thêm sức khỏe để học tập và tham gia các hoạt động tại trường”.

Điều chỉnh thực đơn,tiết giảm chi phí

Năm học 2025 - 2026, Trường Tiểu học Lê Văn Tám (xã Krong) có 522 học sinh, chủ yếu là người Bahnar và Kinh; trong đó, 272 em ở nội trú được hỗ trợ 936 nghìn đồng/tháng theo Nghị định số 66/2025/NĐ-CP.

Tuy nhiên, do số lượng học sinh đông, nhà trường gặp nhiều áp lực trong đảm bảo bữa ăn khi giá thực phẩm và chi phí vận chuyển từ xã Kbang vào Krong hơn 40 km tăng theo giá xăng dầu.

Nhân viên y tế Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS&THPT Vân Canh (xã Vân Canh) lưu mẫu các loại thức ăn trong ngày. Ảnh: T.C

Thầy Trần Trung Hiếu - Hiệu trưởng nhà trường - cho biết: Trước áp lực giá thực phẩm tăng cao, trường đã chủ động điều chỉnh thực đơn theo hướng khoa học, thay thế một số thực phẩm giá cao bằng thực phẩm phù hợp hơn nhưng vẫn đảm bảo dinh dưỡng.

Đồng thời, nhà trường làm việc với đơn vị cung ứng để giữ giá ổn định, cam kết không sử dụng thực phẩm kém chất lượng, và lưu mẫu thức ăn hằng ngày. Trường cũng đẩy mạnh xã hội hóa, linh hoạt chuyển từ bếp gas sang bếp củi nhằm giảm chi phí vận hành, góp phần duy trì chất lượng bữa ăn cho học sinh.

Theo ông Phạm Văn Nam - Giám đốc Sở GD&ĐT: Toàn tỉnh hiện có 52 trường PTDT nội trú, bán trú và 302 trường mầm non ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Dù giá thực phẩm và chi phí vận chuyển biến động, các trường vẫn chủ động nhiều giải pháp để duy trì chất lượng bữa ăn cho học sinh. Việc thực hiện hiệu quả Nghị định số 66/2025/NĐ-CP cùng các chương trình mục tiêu quốc gia cũng góp phần giảm khó khăn cho gia đình và nhà trường trong chăm lo bữa ăn học sinh vùng cao.

Ông Phạm Văn Nam cho biết thêm, ngành giáo dục sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra công tác tổ chức bếp ăn, kiểm soát chặt nguồn gốc và điều kiện an toàn thực phẩm tại các trường học. Đồng thời, chỉ đạo các cơ sở giáo dục chủ động cân đối thực đơn, lựa chọn nguồn thực phẩm phù hợp, đảm bảo dinh dưỡng cho học sinh; tăng cường phối hợp với địa phương, phụ huynh và đơn vị cung ứng để ổn định nguồn thực phẩm, hạn chế tác động từ biến động giá cả. Ngành cũng sẽ tiếp tục huy động nguồn lực xã hội hóa nhằm nâng cao chất lượng bữa ăn bán trú cho học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

(GLO)- Trước yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, đặc biệt là tại các bếp ăn bán trú trong trường học, tiếp tục được tăng cường. Việc kiểm soát chặt chẽ từ nguồn cung đến quy trình chế biến góp phần bảo đảm an toàn bữa ăn cho học sinh trong trường học.

